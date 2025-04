Am schönsten brötelt es sich noch immer an einer Feuerstelle in der Natur und vor allem im Frühling zieht es uns wieder vermehrt hinaus. Mit schöner Aussicht schmeckt die Wurst bekanntlich besonders gut, darum hier die schönsten Orte zum Grillieren in der Schweiz:

Die schönsten Orte zum Grillieren in der Schweiz

Die schönsten Orte zum Grillieren in der Schweiz

1/7 Der Arnisee, oberhalb von Gutnellen UR, ist ein echter Geheimtipp Foto: Getty Images

1 Klettern und bräteln in Graubünden

Im Klettergarten in Bivio GR wird am Fusse der Kletterwand nach ausgiebigem Gekraxel gemütlich grilliert und gespiesen. Das schöne Städtchen liegt inmitten des grössten Naturparks der Schweiz, dem Parc Ela, und ist die einzige italienischsprachige Gemeinde nördlich der Alpenwasserscheide. Auch für Nicht-Kletterer gibts ein Angebot: Auf sie warten viele Wander- und Themenwege.

2 Klein und fein am Arnisee

Kaum jemand kennt ihn, kaum jemand verirrt sich zu ihm: Der Arnisee, oberhalb von Gutnellen UR, ist ein echter Geheimtipp! Der Grillplatz ist mit allem, was man braucht, ausgestattet und idyllisch gelegen. Zu Fuss oder mit der Seilbahn geht es auf 1368 Meter über Meer – mit Blick auf die Urner Bergwelt. Wer möchte, kann auch übernachten: Zwei Gaststätten liegen am blau-grün schimmernden See und bieten Wanderern einen perfekten Ausgangspunkt für Touren durch das Reusstal.

5 goldene Regeln beim Grillieren Es gibt sie immer noch unter den Grillierern: die Puristen! Sie halten nichts von Gas- oder Elektrogrill, für sie wird das Fleisch einzig über Holzkohle gebraten zum Hochgenuss. Für genau diese grillierenden Archetypen und -damen haben wir die wichtigsten Regeln, die es bezüglich Feuer und Glut zu beachten gilt, zusammengetragen. Mit diesen 5 Tipps erhalten Sie ein einwandfreies Resultat beim Grillen! Getty Images Es gibt sie immer noch unter den Grillierern: die Puristen! Sie halten nichts von Gas- oder Elektrogrill, für sie wird das Fleisch einzig über Holzkohle gebraten zum Hochgenuss. Für genau diese grillierenden Archetypen und -damen haben wir die wichtigsten Regeln, die es bezüglich Feuer und Glut zu beachten gilt, zusammengetragen. Zum Artikel Mehr

3 Oeschinensee: Für Fischer und Familien

Immer wieder eine Reise und einen Cervelat wert: Ein Ausflug zum Oeschinensee oberhalb von Kandersteg BE ist ein Spass für die ganze Familie. Wandern, Rudern, Sommerrodelbahn – hier wird alles angeboten. Echte Abenteurer können ihre die Grill-Forelle sogar selbst fischen (Tagespatente gibts im Restaurant am See).

4 Murtensee: Grottig gut

Zwischen 1916 und 1917 wurden die Grotten oberhalb von Môtier FR beim Mont-Vully zur Verteidigung des Landes während des Ersten Weltkriegs gegraben. Heute sind sie ein Abenteuerspielplatz für Kinder und willkommene Kulisse für einen schattigen Grillplatz mit Blick auf den Murtensee. Ideal für Familien und kleine Entdecker. Unbedingt Taschenlampen für die Höhlen-Erkundung mitnehmen.

10 Wanderwege: Zu Fuss zu den tollsten Flecken der Schweiz Es ist wieder Wanderzeit. Wenn die Sonne lacht, ist es Zeit, die Wanderstiefel zu schnüren. BLICK zeigt, wohin Ihre Füsse Sie dieses Jahr tragen könnten. Das sind die schönsten Wanderwege der Schweiz! Es ist wieder Wanderzeit. Wenn die Sonne lacht, ist es Zeit, die Wanderstiefel zu schnüren. BLICK zeigt, wohin Ihre Füsse Sie dieses Jahr tragen könnten. Das sind die schönsten Wanderwege der Schweiz! Zum Artikel Mehr

5 Grillspass am Türlersee

Citynah und doch ein echtes Naturerlebnis: der Türlersee (etwa 30 Minuten von Zürich entfernt) bietet mehrere Feuerstellen, glasklares Wasser und Ruhe pur. Um seine Entstehung ranken sich mehrere Sagen. Was man jedoch sicher weiss: Heute zählt er zu einem echten Naturjuwel. Über 20 Orchideen- sowie Enzianarten gedeihen am Ufer des rund 10'000 Jahre alten Sees.

6 Königliche Aussicht am Gratweg

Königin Rigi enttäuscht nie: Direkt am Gratweg zwischen dem Aussichtspunkt Känzeli und der Station Staffelhöhe liegt eine der wohl schönsten Feuerstellen der Schweiz (ca. 30 Gehminuten ab Rigi Kaltbad) – mit atemberaubendem Panorama-Blick auf Urner, Nidwaldener und Berner Alpen.