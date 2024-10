Von vielen Schweizer Städten aus kann man mit dem Zug, Bahn oder Bus schnell in die Berge gelangen. Die hier aufgelisteten Wander-Ausgangspunkte sind gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen und lassen sich an einem Tag unternehmen.

Es muss nicht immer gleiche eine Woche Wanderferien in den Bergen sein, auch Tagesausflüge eignen sich, um schöne Wanderungen zu unternehmen. Im ganzen Land hat die Natur einiges zu bieten und es gibt viel zu entdecken. Ob einfache oder anspruchsvolle Wanderungen, Routen am Wasser entlang oder auf Gipfel hinauf – für jeden findet sich etwas. Für Kinder gibt es Erlebniswege, die das Wandern zu einem Abenteuer werden lassen.

Meist gelangt man mit dem ÖV rasch zu allen möglichen Ausflugszielen in den Bergen. Die folgende Auflistung enthält unterschiedlich schwierige Wanderungen, so dass sowohl fortgeschrittene Bergfans, als auch sehr junge Wanderinnen und Wanderer bei diesen Tagesausflügen auf ihre Kosten kommen können.

1 Von Chur GR zum Heidipfad am Pizol

Wer in Chur wohnt oder dort zu Besuch ist, kann einen Tagesausflug für Kinder zum Heidipfad am Pizol unternehmen. Dafür fährt man etwa eine Viertelstunde mit der Bahn nach Bad Ragaz Bahnhof und von dort mit dem Bus weiter zur Station Bad Ragaz Pizolbahn. Dort beginnt schon das Abenteuer für die Kleinen, denn es geht mit der Heidi-Gondelbahn hinauf nach Pardiel SG. Nun gilt es, auf dem Familienrundweg die Geissen von Peter zu finden und verschiedene Aufgaben zu meistern, darunter zum Beispiel ein Geissensprung. Ein Teil der Strecke ist auch für Kinderwagen geeignet (bis zur Alp Schwarzbüel) und es gibt Spiel- und Pausenplätze sowie einen Aussichtspunkt.

Distanz: 4 Kilometer

Dauer: etwa 2 Stunden und 30 Minuten (kann auch länger sein, abhängig von der Zeit, die an den einzelnen Aktivitäten-Stationen verbracht wird)

Schwierigkeit: Leicht

Weiteres: Informationen zu Fahrtzeiten und Preisen der Heidi-Gondelbahn findest du hier.

2 Von Lugano TI zur Rundwanderung Alpe Neggia auf den Monte Gambarogno

Eine Möglichkeit, von Lugano aus zu einer Wanderung in die Berge aufzubrechen, ist eine Tour zum Monte Gambarogno. Dieser ist mit dem ÖV erreichbar, wobei man zunächst mit einer Bahn fährt, danach geht es mit dem Bus weiter und man steigt später noch in eine andere Buslinie um, bis man schliesslich bei der Station Alpe Neggia angelangt. Ist man nach der Fahrt angekommen, die weniger als zwei Stunden dauert, startet die Wanderung. Der Rundweg führt auf den Gipfel des Monte Gambarognos mit seinen 1734 Metern über dem Meer, von wo aus sich einem ein grandioser Ausblick auf Ascona, Locarno, das Maggia-Delta und die Lago Maggiore-Region bietet. Über Santa Anna verläuft die weitere Strecke wieder zum Ausgangspunkt Alpe Neggia.

Distanz: 9,6 Kilometer

Dauer: 2 Stunden und 36 Minuten

Schwierigkeit: Leicht bis Mittel

Weiteres: Alle wichtigen Informationen zum Monte Gambarogno und der Region findest du hier.

3 Von Interlaken BE zur Wanderung mit Gletscherblick am Gornergrat

Eine schöne Wanderung, bei der man den beeindruckenden Gletscherblick am Gornergrat bewundern kann, ist zum Beispiel ab Interlaken mit dem ÖV erreichbar. Am besten beginnt man diesen Tagesausflug frühmorgens. Je nach Bahnverbindung ist man nach einigen Umstiegen in etwas mehr als zwei Stunden am Bahnhof Zermatt, von wo aus nur wenige Meter entfernt die Gornergrat Bahn startet. Diese fährt mit mehreren Zwischenstationen hinauf zur Station Gornergrat auf 3089 Metern über Meer, was knapp mehr als eine halbe Stunde dauert.

Dort beginnt die Wanderung entlang des Hohtälligrats und es geht steil hinunter in Richtung Gornergletscher, dessen Anblick die Wanderung zu einem Highlight macht. Danach wandert man mit Blick auf das Matterhorn weiter zum Riffelsee und zur Station Riffelberg, von wo aus man mit der Gornergrat Bahn zurück nach Zermatt VS fährt.

Distanz: 6,3 Kilometer

Dauer: 2 Stunden und 30 Minuten

Schwierigkeit: Mittel

Weiteres: Informationen zu Fahrtzeiten und Preisen der Gornergrat Bahn findest du hier.

4 Von Lausanne VD zum Panoramablick Rochers-de-Naye

In nur 20 Minuten gelangt man mit der Bahn von Lausanne nach Montreux VD. Von dort aus fährt man mit einer Zahnradbahn in etwa fünfzig Minuten über 1600 Höhenmeter auf den Rochers-de-Naye hinauf. Die Fahrt bietet zahlreiche schöne Ausblicke über Wiesen, Felder, Dörfer und Wälder. Oben angekommen kann man nicht nur das Panorama über den Genfersee und die alpine Landschaft bestaunen, es gibt dort auch Restaurants und diverse Wanderwege: Von gemütlichen Spaziergängen bis hin zu steilen Wanderungen für fortgeschrittene Bergfans ist alles dabei. Wer trittsicher und erfahren ist, kann zum Beispiel schon bei der Station Jaman aussteigen und von dort aus zum Gipfel wandern.

Distanz: 2,9 Kilometer

Dauer: 1 Stunde und 50 Minuten

Schwierigkeit: Mittel bis Schwer

Weiteres: Informationen zur Region und der Zahnradbahn findest du hier.

5 Von Luzern zum Rundwanderweg Rigi Kaltbad über Rigi Kulm

Ein über zehn Kilometer langer Rundwanderweg, der malerische Aussichten bietet, beginnt ab Rigi Kaltbad. Wer in Luzern wohnt oder sich gerade dort aufhält, kann auf verschiedenen Wegen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Rigi Kaltbad gelangen. Eine Option ist es, mit Bahn und Bus oder dem Schiff nach Vitznau LU zu fahren, wofür man knapp eine Stunde benötigt. Von dort aus kann man das ganze Jahr über mit der Zahnradbahn Vitznau - Rigi Kulm bis zur Station Rigi Kaltbad-First fahren.

Anschliessend kann die Wanderung beginnen, bei der man unterwegs am Aussichtspunkt Chänzeli vorbeikommt und auch Rigi Kulm erreicht. Über die Alp Chäserenholz führt dieser Wanderweg hinab nach Rigi Klösterli und zurück nach Rigi Kaltbad, von wo aus man die Zahnradbahn nach Vitznau LU nehmen kann.

Distanz: 10.,3 Kilometer

Dauer: 3 Stunden und 25 Minuten

Schweierigkeit: Leicht

Weiteres: Alle Informationen zu Fahrtzeiten und Preisen der Zahnradbahn findest du hier.

6 Von Zürich zur Wanderung um den Obersee

Auch von Zürich aus kann man zu zahlreichen tollen Wanderungen aufbrechen. Wer eine kleine Wanderung um den Obersee machen möchte, kann ab Zürich mit der Bahn bis zur Haltestelle Näfels-Mollis im Kanton Glarus fahren. Die Fahrt dauert ohne Umstieg 54 Minuten. Ist man in Mollis angekommen, kann man zu Fuss zum Obersee aufbrechen, wenn man einige Stunden Zeit und eine gute Kondition hat. Es ist aber auch möglich, mit einem Rufbus dorthin gebracht zu werden – dies sollte man spätestens am Vortag telefonisch abklären. Die nur drei Kilometer lange Wanderung um den Obersee ist auch für Kinder geeignet und bietet einen idyllischen Ausblick auf die umliegende Berglandschaft, darunter auch der Brünnelistock.

Distanz: 3 Kilometer

Dauer: 50 Minuten

Schwierigkeit: Leicht

Weiteres: Informationen zum Rufbus von Näfels zum Obersee findest du hier.