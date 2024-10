Der Herbst ist die beste Zeit zum Wandern. Auf diesen fünf Wanderungen kannst du nicht nur die Schweizer Berglandschaft geniessen, sondern auch die Aussicht auf idyllische Seen inmitten der Natur.

Fünf schöne Rundwanderungen mit Ausblick auf Seen

Kurz zusammengefasst Fünf abwechslungsreiche Wanderungen in der Schweiz vorgestellt

Die Routen bieten Panoramablicke auf Berge und farbenfrohe Seen

Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Sonja Zaleski-Körner

Schöne Wanderrouten gibt es in der ganzen Schweiz, jede Strecke hat ihren eigenen Charme und wirkt zu jeder Jahreszeit anders. Gerade im Herbst schätzen viele Bergfans die klare Sicht, kühleren Temperaturen und das bunt gefärbte Laub.

Wer auf der Suche nach abwechslungsreichen Rundwanderwegen ist, die unterwegs nicht nur Ausblicke auf Berge und Felsen, sondern auch auf blau-grüne Seen ermöglichen, findet hier Inspiration. Die folgenden fünf Routen sind unterschiedlich anspruchsvoll und alle Teil der diesjährigen «26 Summits»-Wander-Challenge von Blick, UBS und Visa.

Foto: www.davidbirri.com

Lauenensee BE

Wie der Name dieser gemütlichen Rundwanderung schon verrät, kann man von dort aus den malerischen Lauenensee im Berner Oberland bewundern. Start und Ziel dieser Wanderung ist das Hotel Alpenland im Bergdorf Lauenen BE, in dem man sich stärken oder auch dort übernachten kann. Die Route führt durch Waldabschnitte zum Lauenensee hinauf und auf der anderen Seite des Sees wieder zurück zum Ausgangspunkt.

Dauer: 2 Stunden und 30 Minuten

Distanz: 9 Kilometer

Gipfelhöhe: 1379 Meter über dem Meer

Schwierigkeitsgrad: Leicht

Noch mehr über diesen Ausflug erfährst du hier.

Oberberghorn BE

Los geht die schöne Rundwanderung um das Oberberghorn im Kanton Bern bei der Bergstation Schynige Platte, wo sie auch wieder endet. An Fotomotiven mangelt es auf dieser Route nicht: Vom Gratweg aus bietet sich immer wieder ein majestätisches Panorama, wie zum Beispiel auf das Jungfraumassiv. Highlights sind ausserdem der Thuner- und Brienzersee, die man unterwegs bestaunen kann.

Dauer: 2 Stunden und 15 Minuten

Distanz: 6,1 Kilometer

Gipfelhöhe: 2069 Meter über dem Meer

Schwierigkeitsgrad: Mittel

Weitere Informationen zur Wanderung gibt es hier.

Nüenchamm GL

Wer sich ein wenig Aufstieg sparen möchte, kann bequem mit dem Sessellift von Filzbach GL nach Habergschwänd GL fahren. Anschliessend geht es zu Fuss hinauf Richtung Stäfeli und zum Nüenchamm, wobei der Weg zunehmend steiler wird. Die Anstrengung lohnt sich: Von oben aus bietet jede Himmelsrichtung ein atemberaubendes Panorama. Die Wanderung ermöglicht nicht nur den Blick auf den nahe gelegenen Walensee, sondern auch auf den Zürichsee sowie den Talalpsee. Zurück verläuft die Route über Ober Nüen GL wieder bis zur Bergstation Habergschwänd.

Dauer: 5 Stunden und 50 Minuten

Distanz: 9,8 Kilometer

Gipfelhöhe: 1248 Meter über dem Meer

Schwierigkeitsgrad: Mittel

Genauere Details zur Wanderroute findest du hier.

Sädel OW

Auf dieser Rundwanderung im Kanton Obwalden geht es zunächst von Lungern mit der Luftseilbahn nach Turren und von dort weiter bis Fluonalp und wieder zurück. Man wandert entlang des Schmetterlingspfads hoch zur Dundelegg und hinab zur Fluonalp. Unterwegs hat man auf diesem Ausflug eine fantastische Sicht auf das Sarneraatal und mehrere Seen: Sarnersee, Lungerersee und bei guter Sicht sogar auf den Vierwaldstättersee.

Dauer: 3 Stunden und 30 Minuten

Distanz: 11,1 Kilometer

Gipfelhöhe: 1672 Meter über dem Meer

Schwierigkeitsgrad: Mittel

Mehr Informationen zur Route gibt es hier.

Lago di Tomè TI

Eine nur 4,5 Kilometer lange Wanderung, die aber anspruchsvoll ist, führt bergauf zum Lago di Tomè im Lavizzaratal im Tessin. Um zum farbintensiven See zu gelangen, beginnt man die Rundwanderung in Broglio TI. Nach einem kurzen Abstieg verläuft die Route entlang des Ri di Tome aufwärts, vorbei an einer Alp zum Lago di Tomè und wieder zurück nach Broglio.

Dauer: 2 Stunden und 22 Minuten

Distanz: 4,5 Kilometer

Gipfelhöhe: 1692 Meter über dem Meer

Schwierigkeitsgrad: Anspruchsvoll

Alles Weitere zu dieser Wanderung erfährst du hier.