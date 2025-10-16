So hat auch dein Hund beim Wandern Spass

Beim Wandern mit dem Hund braucht es keine komplizierte Ausrüstung – aber ganz ohne Vorbereitung geht es nicht. Diese Essentials dürfen nicht fehlen.

Die Wanderschuhe geschnürt, den Rucksack gepackt, die Leine und Leckerli verstaut – wer mit dem Hund auf Tour geht, kennt die Routine. Aber eine Wanderung mit Bello benötigt nicht nur eine passende Route. Damit sie zum Vergnügen wird, hilft ihm auch die richtige Ausrüstung. Was auf keiner Wanderung fehlen darf – und welche Extras den Ausflug für Vierbeiner noch angenehmer machen.

Was zwingend zur Wanderung mit dem Hund gehört

Schon beim Gassigehen ist die Leine ein Muss. Die Leinenpflicht ist kantonal geregelt. Trotzdem sollte man gemäss dem Dachverband Schweizer Wanderwege beim Wandern mit Hunden besonders auf Kuhherden achten. Da der Hund dem Wolf ähnelt, erhöht das die Aufmerksamkeit der Kühe, was dazu führen kann, dass sie sich schneller wehren. Für Wanderungen eignet sich gemäss dem Tierwarenhändler Qualipet ein Hundegeschirr besser als ein Halsband. Der Vorteil: Mit dem Geschirr kann man den Hund bei schwierigen Passagen stützen. Und die Griffe helfen, ihn in steilen Passagen zu sichern.

Gut vorbereitet auf vier Pfoten

So wie der Mensch benötigt der Hund ebenfalls genügend Proviant und Wasser für den Ausflug. Am besten packt man gemäss dem Deutschen Alpenverein ein wenig mehr Proviant als sonst für die pelzigen Begleiter ein, da Hunde auf Wanderungen oft deutlich grössere Strecken zurücklegen als Menschen. Wer Platz sparen möchte, nutzt am besten einen faltbaren Reisenapf. Je nach Länge der Wanderung kann es sich lohnen, eine Decke für Pausen oder zum Abtrocknen mitzunehmen.

Noch etwas brauchen Hunde genauso wie Menschen: ein Notfallset. Auch Hunde können sich beim Wandern verletzen, weshalb Desinfektionsmittel und eine Pinzette zum Entfernen von Zecken zwingend dazugehören. Die Hundeapotheke kann auch mithilfe des Tierarztes zusammengestellt werden.

Die Witterungsverhältnisse betreffen Hund und Mensch

Um den Hund zusätzlich vor Kälte zu schützen, ist ein Regenschutz sinnvoll – besonders kurzhaarige Rassen schätzen das. Der Verband Schweizer Wanderwege empfiehlt für manche Hunde sogar warme Kleidung. Sollten die Temperaturen so tief sinken, dass Streusalz eingesetzt wird, kann man die Pfoten der Hunde mit speziellem Pfotenbalsam entlasten.

Je nach Wanderstrecke ist es sinnvoll, die Pfoten der Vierbeiner mit Hundeschuhen zu schützen. Dies ist gemäss dem Magazin «Bergzeit» besonders bei längeren Touren von Vorteil. Scharfkantige Steine, Eis und auch heisse Felsen können die Pfoten von Hunden belasten. Laut dem Verband Schweizer Wanderwege helfen die Schuhe auch bei Verletzungen der Pfoten, sodass die Wanderung beendet werden kann. Damit der nächste Wanderausflug zum Erfolg wird, sollte das Tragen der Hundeschuhe aber im Vorfeld geübt werden.