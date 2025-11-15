DE
FR
Abonnieren

Oberhitze
Heisses aus dem Ofen braucht Kräftiges im Weinglas

Jetzt ist Zeit für Gratins. Mit den dazu passenden Weinen wird aus den heissen Köstlichkeiten bestes Soulfood für nasskalte Tage.
Publiziert: vor 28 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/6
Aufläufe und Gratins sind für den grossen Hunger, dazu gehören unkomplizierte Weine.
Foto: Getty Images/Cavan Images RF

Darum gehts

  • Überbackenes aus dem Backofen hat jetzt Hochsaison
  • Zu cremigen Aufläufen passen kräftige Weine
  • Wird mit Gemüse geschichtet, darf es auch Rosé sein
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_707.JPG
Ursula GeigerRedaktorin Wein

Lasagne – die Mutter aller Aufläufe

Die klassische Lasagne mit Bolognese, Béchamel und der feinen Kruste aus geriebenem Parmesan, verlangt nach einem kräftigen Italiener im Glas, der geschmeidig die Gurgel hinunter fliesst.

Sprich zu viele Gerbstoffe verderben das Pairing. Dolcetto passt herrlich dazu. Der Rote aus dem Piemont ist süffig und unkompliziert. Wer mit Spinat und Lachs schichtet, wählt Chardonnay oder Weissburgunder.

Kartoffelgratin – der edle Klassiker

Kartoffelgratin kommt oft als Beilage auf den Tisch. Aber mit einem Salat ist der cremige Klassiker eine vollständige Mahlzeit. Wichtig ist, dass der Gratin aus maximal drei Lagen dünn gehobelten Kartoffelscheiben gebaut wird.

Mehr zum Thema Wein
Diese Rotweine sind die ideale Pizza-Begleitung
Blick Weinwelt mit
Diese Rotweine sind die ideale Pizza-Begleitung
Italienische Klassiker
Diese Rotweine sind die ideale Pizza-Begleitung
Der stolze Rote aus dem Wallis
Blick Weinwelt mit
Der stolze Rote aus dem Wallis
Cornalin
Der stolze Rote aus dem Wallis
Alpen-Nebbiolo aus dem Veltlin
Blick Weinwelt mit
Alpen-Nebbiolo aus dem Veltlin
Zeit für eine Wiederentdeckung
Alpen-Nebbiolo aus dem Veltlin
Weinreifung in der weltweit höchsten Staumauer
Blick Weinwelt mit
Weinreifung in der weltweit höchsten Staumauer
Schweizer Vorzeigeprojekt
Weinreifung in der weltweit höchsten Staumauer

Butter, Milch, Rahm und durchgepressten Knoblauch aufkochen, mit Salz und Pfeffer würzen, etwas Muskatnuss dazu reiben und 75 Minuten bei 160 Grad garen lassen. Dazu passt Grüner Veltliner aus der Wachau oder ein reifer Dézaley aus dem Lavaux.

Hörnliauflauf – der Alltagsliebling

Hörnliauflauf gibt es in zig Varianten: mit Speck und Zwiebeln oder mit Gemüse wie Lauch und Erbsen. Wer auf Crunch steht, röstet Semmelbrösel in Butter und gibt sie auf die Käsemischung. Apropos Käse: fertige Fonduemischung (Vacherin und Gruyère) von der Molkerei deines Vertrauens macht aus dem Gratin ein Blitzgericht, zieht allerdings ordentlich Fäden.

Zu dem währschaften Auflauf passen Pinot noir oder Merlot. Wer Weisswein bevorzugt, greift zu Heida aus dem Wallis. Und wer es gerne säurebetonter und etwas leichter mag, geniesst dazu einen trockenen Riesling.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen