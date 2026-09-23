Darum gehts
- Ein Kühlschrankschalter regelt Luftfeuchtigkeit und Frische im Gemüsefach.
- Geschlossener Schieber für Gemüse, offener Schieber für Obst geeignet.
- Richtige Lagerung verlängert Haltbarkeit, vermeide überfüllte Fächer und beschädigte Lebensmittel.
In fast jedem modernen Kühlschrank findet sich ein kleiner Schalter über dem Obst- und Gemüsefach. Dieser reguliert durch die Belüftungsöffnung die Luftzirkulation und die Luftfeuchtigkeit im Fach. Wer die Einstellungen beherrscht, kann dafür sorgen, dass seine Lebensmittel möglichst lange frisch bleiben.
Bei geschlossenem Schieber ist die Belüftungsöffnung kleiner. Dadurch nimmt die Luftzirkulation ab und infolgedessen bleibt die Feuchtigkeit im Fach länger erhalten. Diese Bedingungen sind besonders für Lebensmittel geeignet, die schnell Wasser verlieren. Das gilt mehrheitlich für Gemüsesorten, die ansonsten leicht schlaff werden.
Bei diesen Gemüsesorten lässt du den Regler besser zu
- Salate
- Spinat
- Mangold
- Lauch
- Frische Kräuter
- Karotten
- Radieschen
Bei geöffnetem Schieber strömt hingegen mehr Luft durch die Öffnung. Im Umkehrschluss kann auch mehr Feuchtigkeit aus dem Fach entweichen. Diese Einstellung ist für Lebensmittel gedacht, die keine zu hohe Luftfeuchtigkeit vertragen. Das betrifft vor allem Früchte. Zudem geben viele Früchte während des Reifeprozesses Ethylen ab. Dabei handelt es sich um ein natürliches Gas, welches bei guter Belüftung ebenfalls entweichen kann.
Bei diesen Obstsorten solltest du den Regler öffnen
- Äpfel
- Birnen
- Weintrauben
- Pflaumen
Auch sollte man darauf verzichten, feuchtigkeitsempfindliche Lebensmittel in verschlossenen Beuteln oder Behältern im Kühlschrank zu lagern. In den Behältern kann sich ebenfalls Feuchtigkeit anstauen und dazu führen, dass die Lebensmittel schneller weich werden.
Hat man sowohl Gemüse als auch Früchte gleichzeitig in der Schublade, gibt es bei den meisten Schiebereglern eine dafür geeignete Zwischenstufe.
Weitere Tricks für frisches Obst und Gemüse
Neben dem kleinen Regler gibt es noch weitere Tricks, mit denen deine Lebensmittel die maximale Haltbarkeit erreichen:
- Beschädigte, weiche oder angestossene Lebensmittel sollten sofort aussortiert werden.
- Tomaten, Avocados uns Bananen sollte man erst in den Kühlschrank legen, wenn sie reif sind.
- Das Obst- und Gemüsefach sollte niemals überfüllt werden, ansonsten wird die Luftzirkulation gestört.
- Eine regelmässige Reinigung und die Entfernung von Kondenswasser tragen zur Haltbarkeit der Lebensmittel bei.
Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.