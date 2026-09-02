Es ist unauffällig, hat aber eine wichtige Funktion: ein kleines Loch an der unteren Rückwand im Kühlschrank. Es dient dazu, dass Kondenswasser ablaufen kann und sich nicht am Boden ansammelt. Bei der Reinigung sollte es auf keinen Fall vergessen werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Wasser im Kühlschrank entsteht durch Kondenswasser und eindringende warme Luft

Verstopfte Kondensatabläufe führen zu Wasseransammlungen und möglichen Geräteschäden

Reinigung hilft, aber keine scharfen Gegenstände verwenden, Strom trennen

Wiebke Köhne

Wenn sich im Kühlschrank unter dem Obst- und Gemüsefach Wasser ansammelt, fragen sich viele, woher das Wasser kommt und ob ein Defekt am Gerät vorliegt. Tatsächlich ist Feuchtigkeit im Kühlschrank an sich normal. Neben den Lebensmitteln sorgt auch die warme Luft, die beim Öffnen ins Innere eindringt, für Kondenswasser.

Dieses läuft dann an der Rückwand des Kühlschranks herunter und verschwindet normalerweise in einer kleinen, unauffälligen Öffnung. Von da aus wird das Wasser über einen Schlauch in den Kondensatbehälter geleitet, der sich meistens an der Rückseite des Geräts befindet. Da die durch den Betrieb entstehende Wärme das Wasser mit der Zeit verdunstet, muss der Behälter in den allermeisten Fällen nicht manuell geleert werden.

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Ein verstopfter Kondenswasserablauf sorgt für Wasseransammlungen

Es kann jedoch vorkommen, dass der Kondensatablauf bei der Reinigung übersehen wird und mit der Zeit durch Ablagerungen und Schmutz verstopft. Wird das Problem über längere Zeit nicht bemerkt, staut sich das Wasser im Kühlschrank. Im schlimmsten Fall können Geräte undicht werden.

Bevor nun also Fachpersonal aufgeboten werden muss, kann man zuerst selbst überprüfen, ob es an dem Kondensatablauf liegt. Vorausgesetzt, man hat ein Modell, bei dem der Abfluss für den Benutzer zugänglich ist. Im Falle einer Verstopfung kann diese ganz einfach durch eine Reinigung behoben werden. Einige Kühlschrank-Modelle werden sogar direkt mit Abflussreinigungswerkzeug geliefert.

Auf keinen Fall scharfe Gegenstände zur Reinigung nutzen

Dabei zu beachten ist, dass keine scharfen Gegenstände wie Messer, Nadeln oder Drähte in die Öffnung eingeführt werden, da diese den Abflusskanal oder Teile des Geräts beschädigen können. Sollte es notwendig sein, den Kühlschrank zu bewegen oder auf seine Rückseite zuzugreifen, muss er zudem vorerst von der Stromversorgung getrennt werden. Im Zweifel sollte man immer auf die Bedienungsanleitung zurückgreifen.

Weitere Gründe für zu viel Feuchtigkeit sind beschädigte Dichtungen oder eine zu lange offengelassene Tür. Auch können Lebensmittel, die vor der Belüftung platziert oder zu dicht gestaut werden, auf Dauer die Luftzirkulation stören.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.