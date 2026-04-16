Schockierende Rettung in Grossbritannien: Eine Tierschutzorganisation fand 250 vernachlässigte Hunde in einem Wohnzimmer. Viele hielten die Bilder für fake, doch sie sind echt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tierschützer retteten 250 vernachlässigte Hunde aus einem britischen Haus

Anstieg von 70 Prozent bei Einsätzen mit grossen Tiergruppen seit 2021

87 Hunde wurden von den Rettern übernommen, der Rest fand bei anderer Organisation Unterschlupf War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gina Grace Zurbrügg

Viele bezweifelten die Echtheit der Bilder und behaupteten, sie seien von künstlicher Intelligenz (KI) erzeugt worden, doch die Tierschutzorganisation RSPCA bestätigte deren Echtheit. 250 vernachlässigte Hunde wurden im Wohnzimmer eines Hauses an einem unbekannten Ort in Grossbritannien entdeckt. Dahinter verbirgt sich eine erschütternde Geschichte.

Die RSPCA gab an, 87 Hunde von dem Anwesen an einem nicht genannten Ort in Grossbritannien mitgenommen zu haben, während die übrigen an eine andere Wohltätigkeitsorganisation übergeben wurden.

Menschen, die von dem Anblick angewidert waren

Nachdem die RSPCA Fotos auf Facebook veröffentlicht hatte, die Dutzende Hunde zeigen, die im Wohnzimmer zusammengepfercht waren, beschuldigten einige Nutzer die Organisation, die Bilder mithilfe von KI generiert zu haben.

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Die RSPCA betonte jedoch, dass die Fotos echt seien. Seit 2021 hat die RSPCA in England und Wales einen Anstieg von 70 Prozent bei Fällen mit vielen Tieren festgestellt – gemeint sind Einsätze mit zehn oder mehr Tieren.

«Wir verstehen, dass die Menschen so angewidert sind, dass sie dem Gesehenen nicht trauen. Aber dieses Foto ist nicht mit künstlicher Intelligenz entstanden – es ist echt», erklärte die Organisation über Facebook und fügte hinzu:

«Dieses erschreckende Bild entspricht der Realität vieler Fälle und Situationen mit Grosstieren, mit denen unsere Aussendienstmitarbeiter zunehmend konfrontiert werden – die Zahl der Meldungen über zehn, zwanzig und sogar hundert Tiere steigt. Dies ist eine beunruhigende Realität, die entstehen kann, wenn selbst gutmeinende Tierhalter überfordert sind, Überzüchtung die Oberhand gewinnt und die Zustände schnell ausser Kontrolle geraten.»

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Die Wahrheit über die Besitzer

Die Eigentümer erklärten den Inspektoren der RSPCA, sie hätten die Kontrolle über die Zucht der Pudelmischlinge verloren, sodass die Situation rasch ausser Kontrolle geriet. Es handelte sich um ältere Menschen, die nicht mehr die Kraft hatten, sich um die Tiere zu kümmern. Daher verzichtete die Organisation auf ein Strafverfahren.

Die Tierschutzorganisation erklärt, dass Fälle mit vielen Tieren an einem Ort mit psychischen Problemen, der Lebenshaltungskostenkrise oder unethischen Zuchtpraktiken zusammenhängen können. Experten der RSPCA betonen, dass solche Situationen oft ausser Kontrolle geraten – selbst wenn die Beteiligten anfangs gute Absichten hatten.

Gerettete Tiere erholen sich

Gutherzige Hundeliebhaber, die einige der Pudelmischlinge adoptiert haben, haben Fotos der erstaunlichen Genesung der Tiere veröffentlicht, während einige noch immer ein Zuhause suchen.

Eines der geretteten Tiere, Ravi (oben abgebildet), liegt glücklich auf einem Stuhl. Der gesunde und liebenswerte Dex (oben abgebildet) hat sich laut seinem neuen Besitzer innerhalb von drei Wochen nach seiner Adoption sowohl körperlich als auch selbstbewusst weiterentwickelt.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.