Hat die Mieze zu viel gefressen, bewegt sie sich zu wenig oder ist sie gar krank? Schnell entsteht beim molligen Bauch unserer geliebten Vierbeiner der Eindruck, es handle sich um Fett oder sogar ein gesundheitliches Problem.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der «primordial pouch» bei Katzen ist ein normaler Teil ihrer Anatomie

Er schützt Organe und verbessert Beweglichkeit beim Springen und Strecken

Plötzliche Veränderungen des Bauchs erfordern tierärztliche Abklärung War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Viele Katzen wirken auf den ersten Blick, als hätten sie ein schwabbliges Bäuchlein. Besonders beim Laufen oder wenn sie sich strecken, schwingt dieser Bereich leicht mit. Ist die Katze falsch ernährt und zu dick geworden? Benötigt sie mehr kalorienverbrennende Spieleinheiten? Nein, ihr könnt nun ganz beruhigt sein, denn der weiche Bauch ist bei erwachsenen Katzen völlig normal – und hat nichts mit falscher Ernährung, der Sterilisation oder zu wenig Bewegung zu tun:

Kein Fehler, sondern Anatomie

Der kleine Bauch, der unter dem Fachbegriff «primordial pouch» bekannt ist, ist ein natürlicher Teil des Katzenkörpers. Auch Wildkatzen und grosse Raubtiere wie Tiger besitzen ihn.

Er besteht aus Haut und etwas Fettgewebe und gehört schlicht zur normalen Anatomie. Er ist also kein Makel, kein Übergewicht, sondern ein evolutionäres Überbleibsel.

Schutz für empfindliche Körperstellen

Eine wichtige Funktion dieses Bauchbereichs ist der Schutz. Die zusätzliche Haut und das weiche Gewebe wirken wie eine Art Polster für die inneren Organe. Gerade bei Auseinandersetzungen mit anderen Katzen kann das hilfreich sein.

Wenn Katzen kämpfen, treten und kratzen sie oft auf den Körper ein – die Fettschürze kann dabei als natürliche Schutzschicht dienen und Verletzungen abmildern.

Mehr Beweglichkeit beim Strecken und Springen

Neben dem Schutz spielt auch die Beweglichkeit eine Rolle. Die lockere Haut gibt dem Körper mehr Spielraum, sich zu dehnen und zu strecken.

Das ist besonders praktisch beim Klettern, Springen oder bei schnellen Bewegungen. Katzen sind dadurch noch flexibler und können sich besser an unterschiedliche Situationen anpassen.

Kein Zusammenhang mit Kastration oder falscher Ernährung

Oft wird vermutet, dass dieser Bauch erst nach einer Kastration entsteht oder auf einen «Fehler» zurückzuführen ist. Das stimmt so nicht.

Der kleine Bauch tritt vor allem bei erwachsenen Tieren auf. Mit dem Alter wird das Bindegewebe etwas weicher und hormonelle Veränderungen können den Effekt zusätzlich verstärken. Trotzdem bleibt der weiche, leicht hängende Bauch ein ganz normaler Bestandteil des Katzenkörpers.

Wann ein Besuch beim Tierarzt nötig ist

Wichtig ist die Unterscheidung: Ein normaler Schwabbelbauch ist weich und gleichmässig. Wenn der Bauch jedoch plötzlich anschwillt, hart wirkt oder sich Knoten ertasten lassen, sollte das unbedingt tierärztlich abgeklärt werden.

Denn dann könnte mehr dahinterstecken als nur Anatomie – etwa Übergewicht oder eine gesundheitliche Veränderung.

So bleibt festzuhalten: Der kleine Bauch ist bei vielen Katzen kein Grund zur Sorge, sondern ein cleverer Teil ihrer natürlichen Anatomie.