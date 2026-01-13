Katzen verschlafen etwa zwei Drittel ihres Lebens – ein echter Rekord unter den Haustieren. Doch warum ruhen sie so viel, und was bedeuten ihre Schlafpositionen?

Darum gehts Katzen schlafen viel, um Energie zu tanken und wechseln zwischen Dösen und Tiefschlaf

Schlafpositionen verraten viel über Stimmung und Sicherheitsgefühl der Katze

Katzen schlafen durchschnittlich 12 bis 16 Stunden pro Tag Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Hast du dich schon mal gefragt, was der Lieblingsplatz deiner Katze über ihre Persönlichkeit aussagt? Wir werfen einen Blick auf die Schlafgewohnheiten deiner Mieze und darauf, was sie dir damit sagen möchte:

Die wachsame Alles-im-Blick-Katze

Katzen, die es bevorzugen, auf erhöhten Schlafplätzen wie Kratzbäumen oder hohen Regalen zu dösen, haben eine klare Mission: die Übersicht behalten. Dies ist ein natürlicher Instinkt, denn deine Fellnase will jederzeit checken, was in ihrer Umgebung passiert. Keine Panik, das ist kein Zeichen von Unsicherheit, im Gegenteil, sie liebt einfach den Überblick!

Der entspannte König

Wenn deine Katze mitten auf dem Sofa oder dem Boden liegt, mit allen vier Pfoten in die Luft gestreckt, hat sie nicht nur den besten Platz in der Wohnung erobert – sie fühlt sich hier auch absolut sicher. Ein solches «Ich liege hier wie der König» ist ein klarer Hinweis darauf, dass sie sich in deinem Zuhause pudelwohl fühlt. Und wenn sie dann noch ihren Bauch zeigt – Bingo! Dann bist du der Büsi-Mensch, dem sie ihr volles Vertrauen schenkt.

Kuschelfreak auf höchstem Niveau

Kuschelst du nachts mit deiner Katze im Bett? Dann weisst du, dass sie nicht nur deine Nähe liebt, sondern auch eine gehörige Portion Schutzinstinkt hat. Katzen, die mit ihren Menschen im Bett schlafen, gehören oft zu den extrovertierteren Typen. Sie suchen die Wärme und Gesellschaft und geniessen es, bei dir zu sein. Und ja, als Wüstentiere, die von der afrikanischen Falbkatze abstammen, lieben sie es schön warm.

Die Ruhepol-Katze

Nicht jede Katze mag es luxuriös auf dem Sofa oder im Bett., manche bevorzugen eher versteckte Plätze, wie ein Schrank oder eine Kartonbox. Diese Katzen sind die stillen, introvertierten Persönlichkeiten unter den Samtpfoten. Sie brauchen einen ruhigen Rückzugsort, um ihre Batterien aufzuladen. Wenn du deine Katze in ihrem «Höhlenversteck» findest, lass sie in Ruhe: Sie gönnt sich gerade eine Auszeit.

Die praktische Mieze

Ein letzter Tipp: Du musst kein teures Designer-Katzenbett kaufen, um deiner Katze eine gemütliche Schlafgelegenheit zu bieten. Eine einfache Kartonschachtel mit einer weichen Decke ist oft viel beliebter. Wenn du sie genau beobachtest, wirst du entdecken, dass sich deine Katze immer an einem bestimmten Ort niederlässt – also platziere am besten eine Decke dort, wo sie es am liebsten hat.