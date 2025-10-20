Die spanische Stadt Terrassa hat eine ungewöhnliche Massnahme ergriffen: Vorübergehend ist die Adoption schwarzer Katzen verboten. Der Grund dafür ist bemerkenswert.

Schwarze Katzen dürfen in der spanischen Stadt Terrassa derzeit nicht adoptiert werden. Foto: Shutterstock

Darum gehts Terrassa setzt Adoption schwarzer Katzen bis nach Halloween aus

Verdächtige Anfragen mit Fokus auf Aussehen der Katzen

Terrassa hat 230'000 Einwohner und liegt 30 Kilometer von Barcelona entfernt

Um Misshandlungen schwarzer Katzen im Zusammenhang mit Halloween zu verhindern, hat die Stadt Terrassa in Spanien die Adoption solcher Tiere vorübergehend ausgesetzt. Bis zum 1. November dürfen im städtischen Tierheim der katalanischen Gemeinde keine schwarzen Katzen vermittelt werden. Halloween wird immer am 31. Oktober gefeiert.

«Uns haben Organisationen und auch Bürgerinnen und Bürger gewarnt, dass es Menschen gibt, die zu Halloween eine schwarze Katze adoptieren wollen, um sie für Rituale zu nutzen», erklärte der stellvertretende Bürgermeister Noel Duque die Massnahme. Solche Rituale hängen oft mit Aberglaube zusammen. Im Westen betrachten abergläubische Menschen schwarze Katzen als Unglückssymbol.

«Das erscheint uns schon verdächtig»

«Wir wissen, dass es (vor Halloween) einen Anstieg von Anfragen gibt – Menschen, die anrufen, um zu adoptieren, und dabei vor allem das Aussehen der Katze betonen. Das erscheint uns bereits verdächtig», sagte Duque im Fernsehsender RTVE. Man wolle «makabre Praktiken» verhindern. Es gebe Menschen, die «zu anderen Personen und auch zu Tieren sehr grausam sind.»

In Terrassa – einer Gemeinde mit gut 230'000 Einwohnern knapp 30 Kilometer nordwestlich von Barcelona – müsse ohnehin jeder, der ein Tier adoptiere, nachweisen, dass er es wirklich pflegen und lieben werde. Adoptionen dürften nicht aus Modegründen oder spontanen Impulsen heraus erfolgen.