Hunde werden zu Brautjungfern, bringen die Eheringe und tragen sogar massgeschneiderte Hochzeitskleider. Der Trend «Dog of Honour» erobert die Hochzeitswelt. Doch was für schöne Fotos sorgt, ist nicht unbedingt auch für den Vierbeiner ein Vergnügen.

Gunda Bossel Lifestyle-Redaktorin

Brautjungfern, Trauzeugen und Blumenkinder bekommen Konkurrenz – und zwar auf vier Pfoten. Immer mehr Paare möchten ihren Hund am schönsten Tag ihres Lebens nicht nur dabeihaben, sondern ihm eine ganz besondere Rolle geben. Als Ringträger, Begleiter zum Altar oder sogar als vierbeinige Brautjungfer.

«Dog of Honour» nennt sich der Hochzeitstrend, bei dem Hunde zu offiziellen Mitgliedern der Hochzeitsgesellschaft werden. Auf Instagram, TikTok und Pinterest sorgen Bilder von Vierbeinern in festlicher Garderobe für Begeisterung. Mal trägt ein Golden Retriever eine elegante Fliege, mal stolziert ein kleiner Pudel im weissen Tüllkleid über den roten Teppich.

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Brautkleider für Hunde gibt es jetzt sogar vom Designer

Was zunächst wie eine lustige Idee für besonders tierliebe Paare klingt, hat inzwischen auch die Hochzeitsbranche erreicht.

Im Oktober 2026 präsentierte das amerikanische Brautmodenunternehmen David's Bridal an der New York Bridal Fashion Week eine eigene Hochzeitskollektion für Hunde. Die «Puppy Love Collection» umfasst fünf Modelle sowie die Möglichkeit, individuelle Kleider anfertigen zu lassen.

Wer möchte, kann für seinen Vierbeiner sogar eine Miniaturversion des eigenen Brautkleids bestellen. Die günstigeren Modelle kosten weniger als 50 US-Dollar, umgerechnet rund 40 Franken. Für Hundebesitzer, die es klassischer mögen, gibt es auch Smoking und Fliege.

Noch exklusiver wird es bei der ukrainischen Brautmodenmarke Ricca Sposa. Gemeinsam mit dem Luxuslabel Shaya Pets hat sie Hochzeitsaccessoires für Hunde entworfen. Dazu gehören grosse Schleifen aus Spitze und Tüll sowie kleine Täschchen, die auf das Brautkleid abgestimmt sind. Die vollständige Kollektion soll Anfang 2027 erhältlich sein.

Lieber den Hund dabei als gewisse Verwandte

Hinter dem Trend steckt allerdings mehr als die Lust auf ausgefallene Hochzeitsfotos. Für viele Paare gehört der Hund längst genauso zur Familie wie die Menschen, die am grossen Tag mitfeiern.

Wie wichtig der Vierbeiner manchen Brautpaaren ist, zeigt eine britische Befragung der Haustierplattform Rover unter 1000 Hundebesitzern, die verlobt waren oder kürzlich geheiratet hatten.

71 Prozent der Befragten gaben an, dass sie ihren Hund lieber bei der Hochzeit dabeihätten als gewisse Freunde oder Verwandte. 37 Prozent wollten das Tier aktiv in die Zeremonie einbeziehen, 29 Prozent ihm sogar die Eheringe anvertrauen. Und 18 Prozent würden ihren Hund zum offiziellen «Pup of Honour», also zum vierbeinigen Trauzeugen oder zur Brautjungfer, ernennen.

Fast die Hälfte hatte für den Hund bereits ein spezielles Hochzeitsoutfit gekauft. Im Durchschnitt gaben die Befragten dafür knapp 62 britische Pfund aus. Wie verbreitet der Trend in der Schweiz ist, lässt sich daraus allerdings nicht ableiten.

Auch in der Schweiz kann der Hund mit zum Altar

Grundsätzlich spricht nichts dagegen, den eigenen Hund bei einer Hochzeit dabeizuhaben. Gerade bei einer freien Trauung im Garten, auf einem Bauernhof oder in einer hundefreundlichen Location lässt sich der Vierbeiner oft gut einbeziehen.

Wichtig ist allerdings, dass du vorher mit der Hochzeitslocation klärst, ob Hunde erlaubt sind. Das gilt besonders für Restaurants, Hotels und kirchliche Trauungen.

Überlege dir auch, welche Aufgabe zu deinem Hund passt. Ein ruhiger, gut sozialisierter Vierbeiner kann vielleicht problemlos neben dir stehen, während du dein Eheversprechen abgibst. Für einen nervösen oder ängstlichen Hund kann schon die Anwesenheit vieler fremder Menschen zur Belastung werden.

Wer die Eheringe vom Hund bringen lassen möchte, sollte unbedingt eine menschliche Begleitperson einplanen. Schliesslich wäre es ziemlich ungünstig, wenn sich der Ringträger ausgerechnet beim entscheidenden Auftritt lieber auf die Suche nach einem Leckerli macht.

Wenn das Brautkleid für den Hund zur Qual wird

So herzig die Bilder auch aussehen: Nicht jeder Hund möchte verkleidet werden. Enge Kleidchen, Schleifen oder aufwendige Kostüme können die Bewegungsfreiheit einschränken, scheuern oder zu Überhitzung führen.

Auch die Hochzeitsfeier selbst kann anstrengend sein. Laute Musik, viele fremde Menschen und stundenlanges Warten bedeuten für manche Hunde puren Stress.

Wenn du deinen Vierbeiner bei der Hochzeit dabeihaben möchtest, solltest du deshalb einige Dinge beachten:

Weniger ist mehr: Ein leichtes Halstuch oder eine lockere Fliege reicht völlig aus.

Ein leichtes Halstuch oder eine lockere Fliege reicht völlig aus. Rückzug ermöglichen: Dein Hund braucht einen ruhigen Platz mit Wasser.

Dein Hund braucht einen ruhigen Platz mit Wasser. Betreuung organisieren: Eine vertraute Person sollte sich während der Feier um ihn kümmern.

Eine vertraute Person sollte sich während der Feier um ihn kümmern. Stress erkennen: Starkes Hecheln, häufiges Gähnen oder Unruhe können Warnsignale sein.

Starkes Hecheln, häufiges Gähnen oder Unruhe können Warnsignale sein. Vorsicht beim Buffet: Schokolade, Trauben und Alkohol sind für Hunde gefährlich.

Wenn dein Hund Menschenmengen nicht mag, ist es möglicherweise die bessere Lösung, ihn nur für ein kurzes Fotoshooting einzubeziehen oder ihn ganz zu Hause zu lassen.

Die schönste Liebeserklärung braucht kein Brautkleid

Dass Paare ihren Hund am schönsten Tag ihres Lebens dabeihaben möchten, ist verständlich. Schliesslich begleitet der Vierbeiner sie oft schon seit Jahren durch den Alltag.

Doch bei aller Begeisterung für den Hochzeitstrend sollte eines nicht vergessen gehen: Dem Hund ist es ziemlich egal, ob sein Outfit zum Brautkleid passt oder die Hochzeitsfotos auf Instagram Tausende Likes bekommen. Für ihn zählt vor allem, dass er sich wohlfühlt. Und manchmal ist der glücklichste Hochzeitsgast auf vier Pfoten eben derjenige, der nach einem kurzen Auftritt wieder gemütlich in seinem Körbchen schlafen darf.