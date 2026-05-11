In der Schweiz leben über eine halbe Million Hunde. Da jeder Hund in der Schweiz registriert werden muss, lässt sich genau feststellen, welche Hunderassen gerade besonders beliebt sind. Hier lassen sich sympathische Vorlieben erkennen, denn der erste Platz erstaunt:

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Schweizer Statistiken der Hunderassen 2025 ist ausgewertet

Die beliebteste Rasse ist nach wie vor keine, sondern der Mischling

Lavador-Retriever, Chihuahuas und Yorkshire-Terrier belegen die ersten 3 Plätze

Der Hund gilt als des Menschen bester Freund – und in der Schweiz wird diese Freundschaft besonders gelebt: In der Schweiz waren per Ende 2025 über 551'000 Hunde verschiedener Rassen registriert. Ob als treuer Familienbegleiter, sportlicher Freizeitpartner oder gemütlicher Sofa-Kumpel: Hunde sind aus dem Alltag vieler Schweizerinnen und Schweizer nicht wegzudenken. Von aktiven Collie bis hin zum winzigen Chihuahua kommen sie in unterschiedlichster Gestalt und mit ganz eigenen Charakteren daher.

Weil jeder Hund hierzulande bei Amicus, der nationalen Hundedatenbank, registriert sein muss, lässt sich genau nachvollziehen, welche Vierbeiner aktuell besonders beliebt sind.

1 Mischling

Die mit Abstand beliebteste Hunderasse in der Schweiz ist und bleibt ganz einfach der Mischling, das heisst, eine Kreuzung zwischen Hunden verschiedener Rassen. Sie gelten als besonders robust und existieren in allen möglichen Grössen. Wir finden das sehr sympathisch.

Weiter gehts mit den Rassehunden, hier die Rangliste der Zulassungen in der Schweiz im Jahr 2025:

2 Labrador Retriever

Auf dem zweiten Platz der häufigsten Hunderassen befindet sich der Labrador, einer der meistgefragten Familienhunde in der Schweiz. Er ist für sein freundliches, neugieriges Wesen bekannt, liebt das Wasser und gehört weltweit zu den beliebtesten Hunderassen. Somit ist der gelehrige Hund die unangefochtene Nummer eins der Reinrassen, dies mit knapp 29.000 registrierten Tieren.

3 Chihuahua

Der putzige Chihuahua ist die kleinste Hunderasse der Welt, trotzdem hat sie einen grossen Platz in den Schweizer Herzen. Die charakterstarken Mini-Hunde landen in der Schweiz bereits seit Jahren auf den vorderen Plätzen der beliebtesten Hunde. Wegen ihrer kleinen Grösse sind sie mit über 23.000 Registrierungen besonders in urbanen Gebieten beliebt.

4 Yorkshire Terrier

Dieses kleine Fellknäuel schafft es auf Platz vier. Ein Grund für die Beliebtheit des Yorkshire Terriers könnte sein, dass er keinen starken jahreszeitlich bedingten Haarausfall hat. Yorkies sind lebhaft, neugierig und sehr aufmerksam. Sie merken schnell, was im Haushalt passiert, und sind gern mitten im Geschehen. Gleichzeitig sind sie unglaublich anhänglich und bauen eine enge Bindung zu ihren Menschen auf.Ursprünglich wurde diese Hunderasse übrigens in Irland gezüchtet, um Ratten und Mäuse zu jagen. Mit mehr als 16'000 Tieren ist der herzige Terrier eine der am weitesten verbreiteten kleinen Rassen. Bekannt ist er für seine Energie und sein oft sehr lustiges Verhalten..

5 Jack Russell Terrier

Auf Platz fünf finden wir den Jack Russell Terrier. Die kleinen Jagdhunde sind aktiv, lebhaft und furchtlos und brauchen daher sehr viel Aufmerksamkeit und Beschäftigung. Bekannt für seine Energie, belegt er mit ca. 16'000 Registrierungen den fünften Platz, knapp nach dem knuddeligen 'Yorkshire'.

6 Französische Bulldogge

Auf Platz sechs der beliebtesten Hunderassen der Schweiz steht die französische Bulldogge. Diese Hunde sind liebenswürdig und mutig, auch wenn sie ein bisschen trollig unterwegs sind, und erfreuen sich immer grösserer Beliebtheit. Leider neigen sie, wie viele Hunde mit kurzer Schnauze, oft zu Atemproblemen. Trotz dieser Probleme setzen die kleinen Hunde ihren Beliebtheitstrend mit ebenfalls etwa 16.000 Tieren fort.

7 Border Collie

Border Collies wurden lange fast ausschliesslich als Hütehunde für Schafe auf den Britischen Inseln gehalten. Mittlerweile gelten sie auch als beliebte Haustiere, die jedoch ausreichend beschäftigt werden müssen. Anderenfalls langweilen sich die schlauen Tiere. In der Schweiz landen sie auf Platz sieben der beliebtesten Hunderassen. Der Collie ist vor allem beliebt bei aktiven Haltern und somit auch ein klassischer Familienhund, mit über 13.000 Registrierungen.

8 Golden Retriever

In der Schweiz leben über 11'000 Golden Retriever. Damit schaffen es die goldigen Vierbeiner auf Platz acht. Diese Rasse gilt als freundlich, zutraulich und apportiert gerne – der perfekte Familienhund also.

9 Malteser

Der Malteser gehört zu den absoluten Lieblingen unter den kleinen Hunderassen. Mit seinem langen, weissen Fell und dem wachen Blick erobert er viele Herzen – besonders bei Menschen, die einen anhänglichen und freundlichen Begleiter suchen. Trotz seiner zierlichen Erscheinung ist der Malteser verspielt, aufmerksam und erstaunlich robust. Da er kaum haart, ist er auch für Allergiker oft eine Option. In der Schweiz ist die Rasse seit Jahren sehr gefragt und zählt mit 10'500 Registrierungen zu den beliebtesten kleinen Hunden.

Wichtige Trends bei Hunderassen

Mischlinge:

Sie sind die heimlichen Stars in Schweizer Haushalten. Mischlinge bringen oft das Beste aus mehreren Rassen mit – und genau das macht sie so besonders. Statistisch gesehen bilden sie gemeinsam die grösste Hundegruppe im Land und übertreffen damit jede einzelne Reinrasse. Viele Halter schätzen ihren einzigartigen Charakter und ihre oft robuste Gesundheit.

Kleine Hunde:

Klein, aber oho: Der Trend geht klar zu kleineren Hunderassen wie Chihuahua, Bolonka Zwetna oder Französischer Bulldogge. Sie passen gut in den Alltag vieler Menschen, besonders in Städten, wo Wohnraum begrenzt ist. Trotz ihrer Grösse sind sie vollwertige Familienmitglieder mit grosser Persönlichkeit und viel Charme.

Spezialisierte Rassen:

Auch Klassiker wie der Deutsche Schäferhund sind nach wie vor fest in der Schweizer Hundelandschaft verankert. Gleichzeitig zeigt sich aber ein spannender Wandel: In der Beliebtheit holen familienfreundliche Retriever-Arten und unkomplizierte Begleithunde zunehmend auf. Gesucht sind heute oft Vierbeiner, die sich gut in den Familienalltag integrieren lassen – treu, ausgeglichen und für jedes Abenteuer zu haben.

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