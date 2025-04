Es gibt diese Menschen – mit einem Stil, der sofort ins Auge fällt. Ihr Look ist einzigartig, unverwechselbar und immer on Point. Aber wie machen sie das eigentlich? Wir haben uns auf die Suche nach dem Geheimnis hinter dem perfekten Auftritt gemacht.

So entsteht dein Signature Look

Gewisse Menschen haben es einfach drauf mit dem Styling. Kann man das lernen? Foto: pixabay

Jeder von uns hat eine Vorstellung davon, wie er sich in seiner Kleidung präsentieren möchte. Der eigene Kleiderstil kann nicht nur das Selbstbewusstsein stärken, sondern auch ein Statement setzen. Doch wie findest du den eigenen Signature-Look – den Stil, der dich ausmacht und sich wie eine zweite Haut anfühlt? Hier kommen sechs Tipps, die dir helfen, deinen ganz persönlichen Stil zu entdecken:

1 Der Kleiderschrank

Entscheide, was wirklich zu dir passt: Der erste Schritt ist, deinen Kleiderschrank genau unter die Lupe zu nehmen. Welche Teile trägst du regelmässig? Welche liebst du und welche hast du vielleicht aus den Augen verloren? Oftmals haben wir eine Vorstellung davon, wie wir aussehen möchten, aber die Realität sieht anders aus.

Beispiel: Vielleicht hast du immer wieder die Lieblingsjeans an, weil sie bequem und gleichzeitig stylisch ist. Das zeigt, dass du Wert auf Komfort legst. Wenn du hingegen in eine schicke Bluse für besondere Anlässe schlüpfst und dich jedes Mal darin grossartig fühlst, könnte das ein Hinweis auf einen eleganteren Touch in deinem Stil sein.

Tipp: Sortiere aus, was du selten trägst und halte an den Kleidungsstücken fest, die dir gefallen und in denen du dich wohlfühlst. So bekommst du ein besseres Gefühl für die Richtung deines Signature-Looks.

2 Inspiration und Vorbilder

Lass dich von Vorbildern inspirieren – aber bleib du selbst. Es ist völlig normal, sich von anderen inspirieren zu lassen. Vielleicht bewunderst du den Look einer berühmten Persönlichkeit oder eines Freundes. Doch der Schlüssel zu deinem eigenen Stil liegt darin, diese Inspiration zu adaptieren, statt sie eins zu eins nachzuahmen.

Beispiel: Wenn du den minimalistischen Look von Prominenten wie Victoria Beckham oder Pharrell Williams magst, heisst das nicht, dass du deren Outfits exakt nachstylen musst. Nimm Elemente wie klare Linien, neutrale Farben und hochwertige Stoffe auf, aber kombiniere sie so, dass sie zu deinem Leben und deinem Charakter passen.

Ein Moodboard ist gut für die Inspiration und gleichzeitig ein Leitfaden zum persönlichen Look. Foto: pexels

Tipp: Schaffe dir ein Moodboard oder speichere Looks auf Pinterest. Du wirst Muster und Präferenzen erkennen, die dir helfen, deinen eigenen Stil zu formen. Falls du Outfitkombinationen im Schrank hast, die dir besonders gefallen, kannst du ein Foto von ihnen machen. So hast du, wenn es mal schnell gehen muss, gleich ein paar Ideen bereit.

3 Was steht dir?

Finde deine Farben – und vertraue auf die Wirkung. Farben spielen eine enorme Rolle bei der Entwicklung eines Signature-Looks. Bestimmte Farben lassen uns frisch, dynamisch oder ruhig wirken. Finde heraus, welche Farbtöne dir am besten stehen und welche du am meisten zu deinem Alltag integrieren kannst.

Beispiel: Du hast blonde Haare und einen hellen Teint – dann wirst du vielleicht feststellen, dass Pastelltöne oder kühle Farben wie Blau und Grau dir besonders gut stehen. Bei einem eher dunklen Teint oder braunen Haaren sind kräftigere Farben wie Rot oder Grüntöne wahre Glücksbringer.

Tipp: Experimentiere ruhig mit verschiedenen Farben vor dem Spiegel und schau, in welchen du dich selbstbewusst und lebendig fühlst. Achte dabei nicht nur auf das Aussehen, sondern auch auf das Gefühl, das die Farben in dir wecken.

4 DEIN Stil

Wähle einen Stil, der zu deinem Lebensstil passt. Dein Signature-Look sollte nicht nur gut aussehen, sondern auch zu dir, deinem Alltag und deinem Beruf passen. Bist du oft in der Stadt unterwegs oder arbeitest du in einem kreativen Umfeld? Oder bist du eher der Outdoor-Typ? Dein Stil sollte deine Persönlichkeit und deine Lebensweise widerspiegeln.

Beispiel: Ein Unternehmer wird sich anders kleiden als jemand, der viel unterwegs ist oder in einem kreativen Beruf tätig ist. Ein massgeschneiderter Anzug wird für die einen die perfekte Wahl sein, während andere Menschen mit legeren oder ausgefallenen Alltagslooks punkten.

Die Modeherzen dürfen schlagen, denn wenns dir gefällt, darf es ruhig auch bunt und ausgefallen sein. Foto: pexels

Tipp: Achte darauf, dass deine Outfits letzten Endes noch funktional sind. Das bedeutet nicht, dass du auf Stil verzichten musst – es geht darum, die Balance zwischen Komfort und Mode zu finden. Man merkt dir an, wenn dir deine Kleidung unbequem ist.

5 Accessoires

Setze dein ganz persönliches Statement. Accessoires sind der Schlüssel, um einem Outfit Persönlichkeit zu verleihen. Sie bieten dir die Möglichkeit, deinen Signature-Look zu verfeinern und ihm das gewisse Etwas zu verleihen. Eine hochwertige Uhr, ein auffälliger Ring oder ein markanter Gürtel können kleine Details sein, die dein Outfit abrunden und einzigartig machen.

Beispiel: Du bist jemand, der eher klassische, schlichte Kleidung trägt? Dann könnte ein auffälliger Hut oder eine Designer-Tasche das perfekte Accessoire für dich sein. Oder vielleicht entscheidest du dich für ein trendiges Cap oder auffällige Schuhe, um deinem Look das gewisse Etwas zu verleihen.

Tipp: Experimentiere mit verschiedenen Accessoires und finde heraus, welches Stück du regelmässig trägst und das dir einen besonderen Stil verleiht. Auch hier gilt: Weniger ist oft mehr – ein gut gewähltes Accessoire kann ein schlichtes Outfit perfektionieren.

6 Die Frisur



Wer das grosse Umstyling bei Heidi Klums Germanys next Topmodels auch so gerne verfolgt, wie wir, weiss nun genau, wovon wir sprechen: Rahme dein Gesicht – mit dem passenden Haarschnitt. Die Frisur ist ein oft unterschätzter, aber extrem essenzieller Bestandteil deines Signature-Looks. Sie kann deinem Stil den letzten Schliff geben oder sogar dein zentrales Wiedererkennungsmerkmal sein. Ob lässiger Bob, wilde Lockenmähne, akkurater Pony oder ein gestylter Undercut – deine Haare erzählen sehr viel über dich.

Dein Haarschnitt ist ein grosser Schritt zum Signature-Look, hier solltest du dich am besten gut beraten lassen.

Beispiel: Trägst du deine Haare meist natürlich und ungestylt, könnte ein gepflegter, aber unkomplizierter Schnitt genau das Richtige sein. Wenn du gerne mit Mode spielst, bietet sich vielleicht ein mutiger Farbton oder ein extravagantes Styling an, das deinen kreativen Look unterstreicht.

Tipp: Überlege dir, was du mit deiner Frisur ausdrücken willst – und wie viel Zeit du täglich fürs Styling aufbringen möchtest. Lass dich von einem guten Coiffeur beraten, welche Schnitte zu deiner Gesichtsform und deinem Alltag passen. Die richtige Frisur und Farbe kann deinem Gesamtlook ein starkes, stimmiges Finish geben – und dich genau so zeigen, wie du gesehen werden willst.

Generell gilt: Dein Stil, deine Regeln!

Es gibt keine festen Regeln, wenn es darum geht, deinen eigenen Signature-Look zu finden. Der wichtigste Punkt ist, dass du dich in deiner Kleidung wohl und authentisch fühlst. Dein Stil soll deine Persönlichkeit unterstreichen und dich in deinem Alltag unterstützen. Ob du nun sportlich, elegant oder minimalistisch unterwegs bist – der Schlüssel ist, immer du selbst zu bleiben. Wage es, deinen eigenen Look zu entwickeln, der dich einzigartig macht!