Überall in der Wohnung stehen Gegenstände, die wir täglich brauchen. Sie wegzuräumen, macht keinen Sinn. Aber wir können ihnen einen schönen Rahmen verpassen, sodass sie plötzlich nicht mehr verloren herumstehen. Ein einfacher Trick mit grosser Wirkung:

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ordnung und Stil durch Tablette und Körbe in der Wohnung schaffen

Getränkestation mit Wasserkrug und Gläsern sorgt für erfrischende Hingucker

Pflegeartikel und Deko stilvoll auf Tabletts oder in Körben arrangieren

Schweizer Illustrierte

Wer den Gebrauchsgegenständen in der Wohnung einen fixen Ort und Rahmen gibt, schafft Ordnung und zeigt Stil. Das wollt ihr auch? Dann benötigt ihr Tablette in allen Formen und Materialien sowie Körbe, um aus herkömmlichen Alltagsgegenständen an einem exponiertem Platz ein stylisches Dekor zu zaubern.

Getränkestation

An heissen Sommertagen ist es wichtig, genügend zu trinken. Um uns daran zu erinnern, hilft es, ein Tablett mit einem Wasserkrug und Gläsern auf dem Esstisch oder in der Küche zu deponieren. Natürlich kann statt einer edlen Karaffe auch eine herkömmliche Wasserflasche genommen werden. Auch für Gäst*innen stehen die Getränke so immer einladend parat. Das Wasser kann geschmacklich auch noch mit frischer Minze, Zitrone oder Gurke verfeinert werden. Ein erfrischender Hingucker und Durstlöscher zugleich!

Taschenleerer

Schlüssel, Geldbeutel und Handy – die Dinge, die wir täglich mitnehmen müssen, sind sehr individuell. Oft kommen noch weitere wichtige Gegenstände wie Medikamente oder an sonnigen Tagen auch eine Sonnenbrille dazu. Darum ist der Eingangsbereich den perfekten Ort für eine fixe Station. Eine schöne Schale ist praktisch und hübsch zugleich. Am Vorabend können darin auch Sachen deponiert werden, die wir am nächsten Tag auf keinen Fall vergessen dürfen.



