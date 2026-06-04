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Hübsches Heim
Ordnung mit Stil: Gebt euren Dingen einen Rahmen

Überall in der Wohnung stehen Gegenstände, die wir täglich brauchen. Sie wegzuräumen, macht keinen Sinn. Aber wir können ihnen einen schönen Rahmen verpassen, sodass sie plötzlich nicht mehr verloren herumstehen. Ein einfacher Trick mit grosser Wirkung:
Publiziert: vor 58 Minuten
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Aktualisiert: vor 33 Minuten
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Etwas für das ästhetische Auge: Kosmetikartikel auf einem edlen Glas-Tablett drapiert.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Ordnung und Stil durch Tablette und Körbe in der Wohnung schaffen
  • Getränkestation mit Wasserkrug und Gläsern sorgt für erfrischende Hingucker
  • Pflegeartikel und Deko stilvoll auf Tabletts oder in Körben arrangieren
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Schweizer Illustrierte

Wer den Gebrauchsgegenständen in der Wohnung einen fixen Ort und Rahmen gibt, schafft Ordnung und zeigt Stil. Das wollt ihr auch? Dann benötigt ihr Tablette in allen Formen und Materialien sowie Körbe, um aus herkömmlichen Alltagsgegenständen an einem exponiertem Platz ein stylisches Dekor zu zaubern.

Getränkestation

An heissen Sommertagen ist es wichtig, genügend zu trinken. Um uns daran zu erinnern, hilft es, ein Tablett mit einem Wasserkrug und Gläsern auf dem Esstisch oder in der Küche zu deponieren. Natürlich kann statt einer edlen Karaffe auch eine herkömmliche Wasserflasche genommen werden. Auch für Gäst*innen stehen die Getränke so immer einladend parat. Das Wasser kann geschmacklich auch noch mit frischer Minze, Zitrone oder Gurke verfeinert werden. Ein erfrischender Hingucker und Durstlöscher zugleich!

Wasserkrug und Gläser auf einem Tablett morgens auf dem Esstisch bereitstellen. So trinken wir mehr und das Ganze sieht erst noch stylisch aus.
Foto: Getty Images

Taschenleerer

Schlüssel, Geldbeutel und Handy – die Dinge, die wir täglich mitnehmen müssen, sind sehr individuell. Oft kommen noch weitere wichtige Gegenstände wie Medikamente oder an sonnigen Tagen auch eine Sonnenbrille dazu. Darum ist der Eingangsbereich den perfekten Ort für eine fixe Station. Eine schöne Schale ist praktisch und hübsch zugleich. Am Vorabend können darin auch Sachen deponiert werden, die wir am nächsten Tag auf keinen Fall vergessen dürfen.

Wichtige Dinge, die immer mit in die Tasche müssen, sammeln wir am besten im Eingang in einer Schale.
Foto: Getty Images/Cavan Images RF

Alle Pflegeartikel, die täglich im Einsatz sind, vereint in einem schönen Korb.
Foto: Getty Images/Alloy
Schönes vereint auf einem dekorativen Tablett macht jeden Platz im Raum zum Hingucker.
Foto: Getty Images
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Schönheitsparade

Im Badezimmer gibt es immer wieder Regale und Ecken, die beladen sind mit Düften, Cremen und anderen Pflegemitteln. Oftmals mutieren sie zu Staubfängern. Das sieht optisch chaotisch und unreinlich aus. Wann immer möglich gilt: Am besten viele Flächen freilassen und nur die Lieblingsprodukte auf einem schönen Tablett oder in einem tiefen Korb sammeln und in Greifweite deponieren.

Dekoliebe

Dieser Trick lässt sich auch für Dekorationsartikel anwenden. Vereine auf einem Tablett schöne Dinge wie Kerzen, Duftspender, Flacons oder Blumen. Auch schöne Steine oder Mineralien können zum Beispiel dazu kombiniert werden. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Gestaltung ist je nach Geschmack verschieden und dadurch einzigartig. Einfach probieren!

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