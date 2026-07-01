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Luzerner Auswanderer Pius Regli (71) ist Kult-Gastronom auf der Insel
«Sylt hat viele Probleme»

Vom Schweizer Kellner zur Sylter Legende – mit 23 Jahren kam der Luzerner Pius Regli nach Sylt. Entflammt wurde seine Neugier für die Luxus-Insel durch einen Sexfilm. Seit 48 Jahren lebt der Schweizer nun an der Nordsee und wurde dort zum Kult-Gastronomen.
Publiziert: 14:31 Uhr
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Aktualisiert: vor 12 Minuten
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Rafael Pfister und Sina Albisetti
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