Fondue-Beizerin Jennifer Mulinde-Schmid in Berlin «Es ist schwer, in Deutschland ein Schweizer Resti am Laufen zu halten»

Sie kam als Schauspielerin nach Berlin, heute ist sie die Fondue-Königin der deutschen Metropole. Die Schweizerin Jennifer Mulinde-Schmid, die sich selbst als «Schwarze Heidi» bezeichnet, ist vor mehr als 20 Jahren ausgewandert. Blick hat die Gastronomin besucht.