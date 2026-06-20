«Es ist schwer, in Deutschland ein Schweizer Resti am Laufen zu halten»
Sie kam als Schauspielerin nach Berlin, heute ist sie die Fondue-Königin der deutschen Metropole. Die Schweizerin Jennifer Mulinde-Schmid, die sich selbst als «Schwarze Heidi» bezeichnet, ist vor mehr als 20 Jahren ausgewandert. Blick hat die Gastronomin besucht.
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