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Fondue-Beizerin Jennifer Mulinde-Schmid in Berlin
«Es ist schwer, in Deutschland ein Schweizer Resti am Laufen zu halten»

Sie kam als Schauspielerin nach Berlin, heute ist sie die Fondue-Königin der deutschen Metropole. Die Schweizerin Jennifer Mulinde-Schmid, die sich selbst als «Schwarze Heidi» bezeichnet, ist vor mehr als 20 Jahren ausgewandert. Blick hat die Gastronomin besucht.
Publiziert: 15:17 Uhr
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Aktualisiert: vor 11 Minuten
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