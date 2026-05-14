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Aargauer Moderatorin Bettina Bestgen (38) ist nach Deutschland ausgewandert
«Ich bin dank Urs Fischer bei Union Berlin»

Die Metropole Berlin zieht Menschen aus der ganzen Welt an – auch aus der Schweiz. Vor bald neun Jahren wanderte die Aargauer Moderatorin Bettina Bestgen (38) in die deutsche Hauptstadt aus. Heute ist sie die Schweizer Stimme des 1. FC Union Berlin.
Publiziert: vor 43 Minuten
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Aktualisiert: vor 30 Minuten
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Sina Albisetti und Rafael Pfister
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