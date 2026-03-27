Reto Scherrer gehört zu den bekanntesten Gesichtern der Schweiz. Doch wie viel Aufwand steckt hinter dem Look des Moderators, der scheinbar nicht altert? Ein Gespräch über Sonnenaufgänge, Badezimmerregeln und das Geheimnis einer 5-Minuten-Routine.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Reto Scherrer organisiert seinen Alltag nach der Natur und dem Familienrhythmus

Sein 4-in-1-Shampoo spart Zeit: nur 5 bis 6 Minuten duschen

Im Haushalt mit fünf Personen gelten strikte Badezimmerregeln im Sinne der Harmonie War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

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Moderator Reto Scherrer ist ein Mensch, der im Rhythmus der Natur lebt. Im Sommer bedeutet das: Tagwache bereits um halb sechs. Im Winter darf es auch mal sieben Uhr werden. «Ich richte mich wirklich nach der Sonne», erklärt er seine Routine. Doch die Theorie scheitert oft an der Praxis, denn zu Hause geben die Kinder den Takt an. Da diese bereits um Viertel nach sechs für die Schule aufstehen müssen, ist es mit der Ruhe im Thurgau ohnehin vorbei.

Wer denkt, Scherrer springe zur Belebung direkt unter den kalten Wasserstrahl, irrt gewaltig. «Ich kann nicht aufstehen und direkt ins Badezimmer unter die Dusche. Das geht nicht. Das wäre für mich ein Schock», gibt er offen zu. Er brauche Zeit, um sich zu akklimatisieren und die Lichtverhältnisse wirken zu lassen. Daher verlegt er das Duschen konsequent auf den Abend. Dass dies am nächsten Morgen zu einer «wilden» Frisur führen kann, nimmt er in Kauf – schliesslich gibt es dafür Hilfsmittel.

Effizienz statt Pflegemittel-Dschungel

Früher war Reto Scherrer eitler, wie er selbst sagt. Doch mit 50 Jahren haben sich die Prioritäten verschoben: «Ich möchte meine Zeit nicht vor dem Spiegel vergeuden. Die Zeit, die mir noch bleibt, möchte ich nicht dort verbringen.» Hier kommt das RAUSCH Energy-Boost-Shampoo ins Spiel. Obwohl er anfangs skeptisch gegenüber All-in-One-Produkten war, ist er heute restlos überzeugt.

Das 4-in-1-Wunder deckt alles ab: Haare, Körper, Gesicht und Bart. Besonders wichtig für Scherrer, der zu trockener Haut neigt, ist die feuchtigkeitsspendende Wirkung. Das Ergebnis führt zu einer rekordverdächtig kurzen Duschzeit: «Ich habe fünf bis sechs Minuten, und das ist super.» Damit liegt er sogar unter dem männlichen Durchschnitt von sechs Minuten. Auf die Frage, ob er durch das Produkt schneller geworden sei, antwortet er begeistert: «Ja voll! Ich dachte mir, ich brauche viele verschiedene Shampoos und Duschmittel. Ich hatte ja eines für den Körper und eines für die Haare. So, jetzt brauche ich alles nicht mehr. Das ist cool.»

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Frauenüberschuss und Badezimmerregeln

Die Zeitersparnis im Hause Scherrer hat seinen guten Grund. Bei fünf Personen, davon drei Frauen, ist das Badezimmer ein hart umkämpftes Terrain. «Wir zwei Männer sind in der Minderheit. Mein Sohn und ich», stellt er fest. Damit der Familienfrieden gewahrt bleibt, gelten strenge Badezimmerregeln: Nie mehr als zwei Kinder gleichzeitig im Bad. Als Gentleman tritt Reto dabei gerne kürzer: «Ich bin gerne der, der zurücksteht. Es ist mir wichtig, dass sie ihre Haare kämmen können.»

Lachend erinnert er sich an frühere Zeiten: «Meine Frau hat mir mal gesagt, ich brauche länger als sie im Badezimmer. Das stimmte damals auch. Aber heute ist es ja nicht mehr so. Und da hat vielleicht dieses neue Produkt schon etwas geholfen.» Auch beim Thema Bart setzt er auf Purismus. Ein elektrischer Rasierapparat kam ihm noch nie ins Haus: «Ich rasiere nur nass.» Dabei kommt ihm sein langsamer Bartwuchs entgegen: «Manchmal muss ich mich nur alle drei Tage rasieren.»

Gute Gene und Thurgauer Tradition

Dass Scherrer oft jünger geschätzt wird, schreibt er vor allem seinen Genen zu. Statt auf harten Sport setzt er auf mitunter lange Spaziergänge an der frischen Luft. Seine Lieblingsstrecke führt ihn von seinem Wohnort Weinfelden nach Kreuzlingen – zufällig direkt dorthin, wo die Firma RAUSCH zu Hause ist.

Als Thurgauer ist er mit der Marke aufgewachsen. Schon seine Grossmutter hatte RAUSCH Produkte im Bad. Heute schliesst sich der Kreis: Mit dem Energy-Boost-Shampoo hat er die perfekte Lösung gefunden, um gepflegt auszusehen, ohne kostbare Lebenszeit zu verlieren.

Natürlichkeit. Wirksamkeit. Wohlbefinden. Seit über 135 Jahren setzt RAUSCH auf die Kraft von Kräutern und Pflanzen. In hauseigenen Verfahren werden daraus wertvolle Extrakte gewonnen. Schonend, wirksam und immer mit Blick auf das Wohlbefinden der Kundinnen und Kunden. Dabei ist ein verantwortungsvoller Umgang mit der Natur selbstverständlich. Das massgeschneiderte Produktsortiment bietet darüber hinaus für jedes Haar-, Kopfhaut- und Hautbedürfnis die passende Lösung. Seit über 135 Jahren setzt RAUSCH auf die Kraft von Kräutern und Pflanzen. In hauseigenen Verfahren werden daraus wertvolle Extrakte gewonnen. Schonend, wirksam und immer mit Blick auf das Wohlbefinden der Kundinnen und Kunden. Dabei ist ein verantwortungsvoller Umgang mit der Natur selbstverständlich. Das massgeschneiderte Produktsortiment bietet darüber hinaus für jedes Haar-, Kopfhaut- und Hautbedürfnis die passende Lösung. RAUSCH entdecken