Schnell unter die Dusche, ein Produkt für Körper und Haare – fertig. Praktisch, klar. Aber Haut, Bart und Kopf haben da andere Pläne. Was wirklich passt, zeigt ein Blick auf die Unterschiede – und warum All-in-one nicht einen Kompromiss bedeuten muss.

Beim Duschen muss es für Männer vor allem schnell gehen

Hauptsache, schnell und einfach: Viele Männer wollen ein Pflegeprodukt für Kopf und Körper. Foto: Shutterstock

Darum gehts Moderne All-in-one-Produkte schützen Haut, Haare und Bart effektiv

Männerhaut ist 20 Prozent dicker und produziert doppelt so viel Talg

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von RAUSCH

Wir duschen im Durchschnitt 5,2 Mal die Woche während rund 5,5 Minuten. Werden dabei die Haare gewaschen, sind es 6,7 Minuten bei Männern und 8,4 Minuten bei Frauen. Die GFS-Umfrage im Auftrag des schweizerischen Verbands für energieeffiziente Sanitärprodukte bestätigt damit ein Klischee: Bei Männern muss es unter der Dusche vor allem schnell gehen. Also werden die Haare mit dem gleichen Produkt gewaschen wie der Körper.

Das bestätigt auch die Marktforschung des Schweizer Kosmetikunternehmens RAUSCH: Im Alltag fehle Männern die Zeit für aufwendige Pflegerituale. Eine Vielzahl an Produkten wie Shampoo, Duschgel, Gesichtswaschgel und Bartpflege passen nicht zum praktischen Lebensstil, so die Antworten. Der Duft spielt natürlich eine Rolle – gerne herb, mit Frische-Kick – aber vor allem muss die Wirksamkeit gegeben sein.

Ein Shampoo für alles

Am liebsten also all-in-one. Das ist kein Problem – wenn es das richtige Pflegeprodukt ist. Denn Haut, Haare, Gesicht und Bart haben unterschiedliche Bedürfnisse. Ein herkömmliches Duschgel reinigt den Körper zwar gründlich, kann aber für Kopfhaut und Haar belastend sein und zu Schuppen oder juckender Kopfhaut führen.

Und der Bart? Der leidet am meisten. Barthaare sind dicker und widerspenstiger als Kopfhaare. Ein klassisches Duschgel wäscht die schützenden Öle heraus, macht den Bart drahtig und trocken. Die Haut darunter reagiert gereizt und schuppig – das Gegenteil von gepflegt und angenehm. Ein Bart kann bis zu 25’000 Haare haben. Jedes einzelne freut sich über die richtige Pflege.

«Bei RAUSCH verwenden wir Wirkstoffe speziell für bestimmte Haarbedürfnisse. Aus 135 Jahren Erfahrung wissen wir, dass Körperpflegeprodukte für die Haare häufig zu reichhaltig sind. Daher haben wir ein Kombi-Shampoo und kein Kombi-Shower-Gel entwickelt», sagt die wissenschaftliche Leiterin Dr. Katharina Alder.

Frische-Kick mit vierfachem Nutzen Mit dem Energy-Boost-Shampoo lanciert RAUSCH zum ersten Mal ein Produkt spezifisch für Männer. Das praktische 4 in 1 Shampoo für Haar, Körper, Gesicht und Bart mit Wacholder belebt, spendet Feuchtigkeit, stärkt Haar und Hautbarriere und sorgt für einen Frische-Kick. Das Energy-Boost-Shampoo gibts ab sofort in Apotheken, Drogerien, Warenhäusern, Onlineshops oder direkt bei rausch.ch Mit dem Energy-Boost-Shampoo lanciert RAUSCH zum ersten Mal ein Produkt spezifisch für Männer. Das praktische 4 in 1 Shampoo für Haar, Körper, Gesicht und Bart mit Wacholder belebt, spendet Feuchtigkeit, stärkt Haar und Hautbarriere und sorgt für einen Frische-Kick. Das Energy-Boost-Shampoo gibts ab sofort in Apotheken, Drogerien, Warenhäusern, Onlineshops oder direkt bei rausch.ch Jetzt testen

Männer wollen Pflege, aber …

Dass Männer ihre Pflegegewohnheiten anpassen, zeigen aktuelle Zahlen. Laut Beauty-Branchenreport verwenden 79 Prozent eine Hautcreme, 38 Prozent ein Waschgel fürs Gesicht. Trotzdem greifen viele unter der Dusche lieber zu einem Alleskönner. Und das nicht selten pragmatisch: 41 Prozent der Männer geben an, dass sie Produkte von Partnerin oder Mitbewohnerin einfach mitbenutzen.

Dabei lohnt sich ein genauer Blick. Männerhaut ist im Schnitt 20 Prozent dicker als Frauenhaut und produziert doppelt so viel Talg. Das macht sie zwar robuster, aber auch anfälliger für verstopfte Poren und Irritationen, wenn mit zu scharfen Produkten gereinigt wird.

Auf das Produkt kommts an

Die gute Nachricht: Eine moderne All-in-One-Lösung vom Schweizer Haarpflege-Profi macht Schluss mit Kompromissen. Sie ist ein feuchtigkeitsspendendes Shampoo mit natürlichen Inhaltsstoffen, ohne allergene Duftstoffe, Silikone – und mit hautneutralem pH-Wert. So wird der natürliche Säureschutzmantel bewahrt, Haut und Haare bleiben gesund, und der Bart fühlt sich geschmeidig an.

RAUSCH setzt bei seiner Männerlinie auf Wacholder und Rosmarin, die erfrischend, aktivierend und durchblutungsfördernd sind.

Natürlichkeit. Wirksamkeit. Wohlbefinden. Seit 135 Jahren setzt RAUSCH auf die Kraft von Kräutern und Pflanzen. In hauseigenen Verfahren werden daraus wertvolle Extrakte gewonnen. Schonend, wirksam und immer mit Blick auf das Wohlbefinden der Kundinnen und Kunden. Dabei ist ein verantwortungsvoller Umgang mit der Natur selbstverständlich. Das massgeschneiderte Produktsortiment bietet darüber hinaus für jedes Haar-, Kopfhaut- und Hautbedürfnis die passende Lösung. Seit 135 Jahren setzt RAUSCH auf die Kraft von Kräutern und Pflanzen. In hauseigenen Verfahren werden daraus wertvolle Extrakte gewonnen. Schonend, wirksam und immer mit Blick auf das Wohlbefinden der Kundinnen und Kunden. Dabei ist ein verantwortungsvoller Umgang mit der Natur selbstverständlich. Das massgeschneiderte Produktsortiment bietet darüber hinaus für jedes Haar-, Kopfhaut- und Hautbedürfnis die passende Lösung. RAUSCH entdecken

Acht Minuten sind optimal

Übrigens: Hautexperten empfehlen acht bis zehn Minuten Duschzeit bei mittlerer Temperatur. Wer zu kurz duscht, wird nicht richtig sauber. Wer zu lange oder zu heiss duscht, schädigt die natürliche Schutzschicht der Haut. Sie trocknet aus und wird anfälliger für Irritationen. Tipp: Wenn der Spiegel im Badezimmer beschlägt, war das Wasser zu heiss. Eine kurze kalte Dusche am Schluss erfrischt zusätzlich, regt die Durchblutung an und baut Stress ab.

Eine moderne All-in-One-Lösung erspart Männern also nicht nur Zeit, sondern auch Ärger mit trockener Haut, gereizter Kopfhaut, sprödem Haar oder einem bockigen Bart. Duschen darf weiterhin schnell gehen – aber, das richtige Produkt macht den Unterschied.

Und für Männer, die spezielle Bedürfnisse in Sachen Haare haben, bietet RAUSCH Produkte für stärkere Haarwurzeln bei Haarausfall, aber auch Shampoo und Lotionen gegen Schuppen oder fettiges Haar.