An diesem Samstag findet in Zürich die Street Parade statt. Es wird getanzt, gefeiert und getrunken. Danach folgt oft ein unangenehmer Kater-Morgen. Doch was kann man tun, damit der Hangover gar nicht erst kommt?

Ein brummender Schädel, Schwindel und Übelkeit? Klar ist: Du hast zu tief ins Glas geschaut.

Die grösste Techno-Party der Welt am Zürcher Seebecken ist ein Mega-Event und findet an diesem Samstag statt. Am Morgen nach der Street Parade: Dein Schädel fühlt sich an, als hättest du im Kopfstand übernachtet. Es ist natürlich illusorisch zu denken, dass eine durchzechte Nacht gar keine Spuren hinterlässt. Aber mit ein paar kleinen Tipps kann zumindest das schlimmste Übel etwas abgeschwächt werden: der Kater. Solche Tricks finden sich im Internet auf Ratgeberseiten zuhauf. Doch welche davon taugen und welche gehören ins Reich der Mythen und Legenden?

1 Morgens ein Konterbier vertreibt den Kater

Beginnen wir mit einem der am weitesten verbreiteten Tipps gegen den Kater: Ein Konterbier am Morgen vertreibe den Kater. Vor allem jüngere Menschen schwören darauf. Muss wohl Placebo sein. Das ist ein Mythos. Der Kater ist ein Anzeichen für eine Vergiftung und deshalb hilft es auch nicht, wenn man sich noch mehr von dem Gift zuführt.

2 Vor dem Ausgehen drei Esslöffel Olivenöl zu sich nehmen

Auch das ist ein beliebter Ratschlag, bevor man sich ins Nachtleben stürzt. Und es stimmt sogar. Olivenöl pur mag wohl nicht besonders gut schmecken, aber es hilft tatsächlich, dass sich der Kater eher im Bereich eines Stubenkaters und nicht eines ausgewachsenen Tigers bewegt.

Das liegt daran, dass das Fett die Fähigkeit des Körpers einschränkt, den Alkohol ins Blut aufzunehmen. Einen ähnlichen Effekt erzielt man übrigens, wenn man fettiges Essen zu sich nimmt.

1:43 Zu wild gefeiert? Diese sechs Tipps helfen gegen einen Kater

3 Gin, Bier, Wein – alles Durcheinander verstärkt den Kater

Diese weit verbreitete Annahme ist falsch. Oder jedenfalls konnte sie noch nicht wissenschaftlich bewiesen werden. Am Kater ist vor allem die Menge schuld, nicht das Getränk.

4 Mit Sport wird man den Kater los

Auch das stimmt leider nicht. Der Alkohol wird in der Leber abgebaut und das dauert halt nun mal seine Zeit. Da hilft auch kein Joggen oder Velofahren. Was aber sicherlich gut tut, ist die frische Luft. Also raus aus den Federn und ab in die Natur.

5 Genug essen vorher

«Einen gut Boden haben» nennt der Volksmund den vollen Magen vor dem Zechen. Die Idee dahinter: Wenn man viel gegessen hat, kann man mehr trinken und wird weniger schnell betrunken. Und das ist sogar wahr. Je mehr wir gegessen haben, desto länger braucht der Alkohol, bis er seine Wirkung entfalten kann. Am besten eignen sich zum «bödele» übrigens fettreiche und kohlenhydratreiche Nahrungsmittel wie Pizza oder Pasta.

6 Vitamine helfen

Das ist logischerweise wahr – Vitamine helfen doch immer. Der Alkohol zerstört wichtige davon, was den Körper erschöpfen lässt. Mit Vitaminpräparaten kann man die Leber unterstützen. Am besten nimmt man diese ein, bevor man beginnt zu trinken. Wenn man spontan auf die Gasse geht, ist das also ein eher wertloser Tipp. Aber die Street Parade lässt sich ja glücklicherweise recht gut planen.

Vitamin B und C helfen beim Entgiften der Leber. Wer keine Präparate zu sich nehmen will, kann die Vitamine auch natürlicherweise aufnehmen. Vitamin B etwa findet sich vor allem in tierischen Produkten wie Fleisch, Milch oder Käse. Vitamin C hingegen ist vor allem in Obst und Gemüse enthalten.

7 Duschen schwemmt den Kater aus

Stimmt nicht. Alkohol wird in der Leber abgebaut und auch die längste und heisseste Dusche kann da nicht helfen. Man kann Alkohol übrigens aus demselben Grund auch nicht in der Sauna ausschwitzen. Gerade einmal fünf Prozent des Alkohols werden über die Haut ausgeschwitzt, der Rest wird ganz normal abgebaut.

8 Wasser trinken

Der beste Tipp überhaupt und natürlich absolut wahr. Genug Wasser zu trinken macht zu jeder Zeit des Feierns Sinn, sei es nun vorher, nachher oder während man am Trinken ist. Alkohol entzieht dem Körper Wasser. Am allerbesten wäre nach jedem Drink ein Glas Wasser. So wird der Gefahr vorgebeugt, dass der Körper dehydriert.

9 Kater! Was nun?

Doch auch wer alle diese Tipps und Tricks befolgt, wird eine durchzechte Nacht am nächsten Morgen spüren. Und auch wenn der Kater schon da ist, gibt es Tricks, wie man ihn zumindest ein bisschen bekämpfen kann. Auch hier gilt vor allem eines: Viel Wasser trinken!

