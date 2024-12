Die Zeit rast. Aber ist denn wirklich schon ein Viertel des 21. Jahrhunderts vorbei? Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Jahrtausendwechsel: Mathematische Debatte über den Beginn des 21. Jahrhunderts

Unterschiedliche Ansichten: 1999 vs. 2000 als Start des neuen Jahrtausends

Vor 25 Jahren war Endzeitstimmung, also Ende des 20. Jahrhunderts. Fast alle dachten: Der Übergang vom 31. Dezember 1999 zum 1. Januar 2000 sei der Sprung in ein neues Jahrhundert – und vor allem Jahrtausend. Dementsprechend ist jetzt also, 25 Jahre später, schon ein Viertel des 21. Jahrhunderts vorbei. Doch ist das wirklich so?

Mathematiker machten schon Ende der 90er Jahre darauf aufmerksam, dass es eigentlich zu früh sei, wenn man an Silvester '99 um Mitternacht auf das neue Jahrtausend anstosse. Das dritte Jahrtausend und damit auch das 21. Jahrhundert beginne nämlich erst am 1. Januar 2001.

Denn: Es gab nie ein Jahr Null – auf das Jahr 1 vor Christus folgte das Jahr 1 nach Christus. Deshalb endeten die ersten 2000 Jahre – das zweite Jahrtausend und auch das 20. Jahrhundert – erst am 31. Dezember 2000 um 24 Uhr. So wie man ja auch erst 30 wird nach Vollendung des 30. Lebensjahres.

Mittlerweile haben wir Smartphones und Streamingdienste

Doch Tamtam herrschte schon Ende '99. Motto: Millenniumswechsel. Neue Zeit. Verständlich: Von der Zahl 2000 ging einfach ein verführerischer Reiz aus. Auch schon in den Jahren 1900, 1800 und so weiter waren Menschen davon überzeugt, in ein neues Jahrhundert zu treten.

Bekanntlich entwickelte sich das 21. Jahrhundert bislang nicht viel besser als das gemeinhin als Jahrhundert des Schreckens wahrgenommene 20. Jahrhundert – mit zwei Weltkriegen, dem Holocaust, der Atombombe, dem Kalten Krieg, Umweltzerstörung und Hungerkatastrophen.

Doch der Lauf der Zeit zwischen 1900 und 2000 brachte auch Neuerungen wie Radio, Fernsehen, Massentourismus, Pop und Internet. Zwischen 2000 und 2024 kamen dann Errungenschaften wie Smartphones und Streamingdienste, aber auch neue Kriege, Katastrophen, mehr Klimawandel.

«Es hängt an der Definition, wann ein Jahrhundert beginnt»

Zurück zur Frage, ob nun Ende 2024 schon ein Viertel des 21. Jahrhunderts geschafft worden ist. Was tun? Nachfragen bei einem Mathematik-Professor!

«Also für alle, die am 31. Dezember 2000 um 24 Uhr das neue Jahrtausend gefeiert haben, ist Ende 2024 noch kein Vierteljahrhundert vorbei», sagt Daniel Potts von der Technischen Universität Chemnitz. Das dürften aber ja die wenigsten sein. «Für alle, die bereits am 31. Dezember 1999 das neue Jahrtausend begrüsst haben, ist bald schon ein Vierteljahrhundert um», sagt Potts. «Es hängt an der Definition, wann ein Jahrhundert beginnt.»

«Ein Zeitspannenrechner sagt mir, dass vom 1. Januar 2000 bis zum 31. Dezember 2099 genau 36'525 Tage liegen»

Er habe, betont Potts, jetzt einfach angenommen, dass ein Vierteljahrhundert genau 25 Jahre dauere. «Wie lang aber ist ein Jahr?» Es gebe ja auch Schaltjahre. Die Länge eines Jahrhunderts und damit die Dauer eines Vierteljahrhunderts hänge also auch davon ab, wie viele Schaltjahre hineinfallen.

«Ein Zeitspannenrechner sagt mir, dass vom 1. Januar 2000 bis zum 31. Dezember 2099 genau 36'525 Tage liegen. Dann ist ein Vierteljahrhundert nach 9131,25 Tagen vorbei.» Am 31. Dezember 2024 seien aber schon 9132 Tage vorbei. «Da sind also um Mitternacht jetzt drei Viertel von einem Tag zu viel.» Man müsste oder könnte also mathematisch korrekt das Ende des ersten Viertels des 21. Jahrhunderts am Silvestertag morgens um 6.00 Uhr feiern. Professor Potts: «Ich denke, dies tun nicht einmal Mathematiker.»