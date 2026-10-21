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Gut für Verdauung und Wirbelsäule
Das ist die gesündeste Schlafposition

Die richtige Schlafposition beeinflusst unsere Gesundheit massiv. Falsches Liegen kann Nacken- und Rückenschmerzen, Sodbrennen oder Verdauungsprobleme verursachen. Wir erklären, welche Haltung wissenschaftlich gesehen für deinen Körper am optimalsten ist.
Publiziert: vor 9 Minuten
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Aktualisiert: 30.09.2026 um 19:57 Uhr
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Marianna PluchinoVideoredaktorin
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