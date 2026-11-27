Ihr habt euch nicht gestritten und eigentlich vermisst ihr euch. Trotzdem meldet sich keiner von euch. Warum wir manchmal ausgerechnet jene Menschen auf Abstand halten, die uns wichtig sind – und wie du diesen Kreislauf durchbrechen kannst.

Warum wir uns bei Freunden nicht melden, obwohl wir sie vermissen

Warum wir uns bei Freunden nicht melden, obwohl wir sie vermissen

Gunda Bossel Lifestyle-Redaktorin

Du siehst etwas, das dich an eine alte Freundin erinnert. Für einen Moment möchtest du ihr ein Foto schicken oder einfach fragen, wie es ihr geht. Doch dann fällt dir ein, dass du dich auch die letzten beiden Male zuerst gemeldet hast. Also lässt du es bleiben.

Schliesslich könnte sie sich auch einmal melden. Was du nicht weisst: Vielleicht denkt sie gerade genau dasselbe.

Es ist ein seltsamer Widerspruch: Wir vermissen einen Menschen, unternehmen aber nichts, um ihm wieder näherzukommen. Dahinter können verletzter Stolz, Unsicherheit und die Angst vor einer Enttäuschung stecken.

Wenn Freundschaft zur Buchhaltung wird

Wer hat zuletzt angerufen? Wer hat das letzte Treffen organisiert? Wer erkundigt sich eigentlich noch nach dem anderen? Manchmal beginnen wir, in Freundschaften unbewusst Buch zu führen.

Dahinter steckt ein verständliches Bedürfnis: Wir möchten spüren, dass wir dem anderen genauso wichtig sind wie er uns.

Doch statt dieses Bedürfnis auszusprechen, ziehen wir uns zurück und warten auf ein Zeichen. Bleibt es aus, fühlen wir uns in unserer Vermutung bestätigt: Offenbar sind wir dem anderen nicht mehr so wichtig.

Was wir dabei vergessen: Unser Gegenüber weiss womöglich nicht einmal, dass wir enttäuscht sind – geschweige denn, dass wir seine Freundschaft gerade auf die Probe stellen. Besonders schwierig wird es, wenn beide Seiten dieselbe Strategie verfolgen.

Je länger die Funkstille, desto schwieriger der erste Schritt

Nach zwei Wochen fällt ein spontanes «Wie gehts dir eigentlich?» noch leicht. Nach sechs Monaten fühlt sich dieselbe Nachricht plötzlich unzureichend an. Wir glauben, eine Erklärung für unser langes Schweigen liefern zu müssen.

Wie gross diese Hemmschwelle sein kann, zeigt eine 2024 in der Fachzeitschrift «Communications Psychology» veröffentlichte Studie der Psychologinnen Lara Aknin und Gillian Sandstrom.

In zwei Experimenten meldete sich weniger als ein Drittel der Teilnehmenden tatsächlich bei einem alten Freund. Und das, obwohl sie den Kontakt gerne wieder aufnehmen wollten, die Kontaktdaten hatten und davon ausgingen, dass sich die andere Person freuen würde.

So entsteht ein Teufelskreis: Je länger wir warten, desto unangenehmer erscheint uns die Kontaktaufnahme. Und weil sie uns unangenehm ist, warten wir noch länger.

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Die Angst, nicht mehr wichtig zu sein

Hat sie inzwischen andere Freunde? Passe ich überhaupt noch in sein Leben? Was, wenn meine Nachricht unbeantwortet bleibt?

Manchmal schützt uns das Schweigen vor einer möglichen Enttäuschung. Solange wir uns nicht melden, müssen wir auch nicht erfahren, ob die andere Person vielleicht tatsächlich kein Interesse mehr hat.

Dabei unterschätzen wir offenbar, wie viel Freude eine unerwartete Nachricht bereiten kann. Eine 2022 im «Journal of Personality and Social Psychology» veröffentlichte Studie zeigte, dass Menschen häufig zu niedrig einschätzen, wie sehr andere eine spontane Kontaktaufnahme schätzen.

Während du also darüber grübelst, ob deine Nachricht stören könnte, würde sich dein Gegenüber möglicherweise einfach darüber freuen, dass du an es gedacht hast.

Wenn wir glauben, erst unser Leben in Ordnung bringen zu müssen

Die ehemalige Schulfreundin hat gerade ein Haus gekauft, der alte Studienkollege beruflich einen Karrieresprung gemacht. Und du kämpfst noch immer mit denselben Problemen wie vor einem Jahr.

Auch solche Vergleiche können dazu führen, dass wir Begegnungen aufschieben. Wir möchten uns erst wieder melden, wenn wir etwas Schönes zu erzählen haben, die Krise überwunden ist oder wir mit unserem Leben wieder zufriedener sind.

Dabei ist ein Treffen mit Freunden kein Bewerbungsgespräch. Du musst niemandem beweisen, dass dein Leben gelungen ist. Gerade eine Freundschaft sollte auch Raum für jene Momente bieten, in denen nicht alles nach Plan läuft.

Wer sich zuerst meldet, hat nicht verloren

Den ersten Schritt zu machen, bedeutet nicht, dass dir die Freundschaft zwangsläufig mehr bedeutet als dem anderen. Wenn du einen Menschen vermisst, darfst du ihm das zeigen. Dazu braucht es weder eine lange Entschuldigung noch einen besonderen Anlass.

Oft genügen wenige Worte:

«Ich habe heute an dich gedacht. Wie gehts dir?»

«Schade, dass wir uns so lange nicht gesehen haben. Hast du Lust auf einen Kaffee?»

«Mir fehlt unser Kontakt. Ich würde dich gerne wiedersehen.»

Natürlich steckt nicht hinter jeder Funkstille Unsicherheit. Manche Freundschaften sind tatsächlich einseitig geworden. Wenn deine Kontaktversuche immer wieder ins Leere laufen oder du dauerhaft das Gefühl hast, allein für die Beziehung verantwortlich zu sein, darfst du auch loslassen.

Doch bevor du eine Freundschaft innerlich abschreibst, lohnt es sich, zwischen tatsächlichem Desinteresse und deinen eigenen Vermutungen zu unterscheiden.

Ist dir beim Lesen dieses Artikels ein bestimmter Mensch in den Sinn gekommen? Jemand, mit dem du früher stundenlang reden und lachen konntest? Dann frag dich, was dich eigentlich davon abhält, dich zu melden. Denn manchmal fehlt einer Freundschaft nicht die Zuneigung, sondern einfach jemand, der den ersten Schritt macht.