Ein patziger Kommentar kann uns noch Stunden später beschäftigen. Warum trifft uns Unfreundlichkeit so sehr? Was passiert dabei in unserem Kopf? Und wie setzen wir Grenzen, ohne selbst verletzend zu werden?

Jemand ist unfreundlich zu dir? So reagierst du souverän

Jemand ist unfreundlich zu dir? So reagierst du souverän

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Ein schnippischer Kommentar im Büro, eine abweisende Antwort oder eine kleine merkwürdig doppeldeutige Fomulierung: Die Begegnung dauert vielleicht nur Sekunden, beschäftigt uns aber noch lange danach. Wir ärgern uns im Nachhinein, suchen nach der perfekten Antwort und fragen uns, ob wir uns zu viel gefallen lassen haben.

Das ist nachvollziehbar. Menschen sind auf soziale Zugehörigkeit und Anerkennung angewiesen. Werden wir abgewertet oder respektlos behandelt, kann das unser Selbstwertgefühl treffen. Besonders unangenehm ist es, wenn wir nicht verstehen, warum sich jemand so verhält.

Souverän zu reagieren bedeutet nicht, immer schlagfertig zu sein. Es bedeutet, die eigenen Gefühle ernst zu nehmen, ohne sich von ihnen steuern zu lassen.

1. Erst durchatmen, dann antworten

Fühlen wir uns angegriffen, kann unser Körper in Alarmbereitschaft geraten. Wir werden angespannt und verspüren den Impuls, uns sofort zu verteidigen. Dann reagieren wir leichter gereizt, als wir eigentlich möchten.

Eine kurze Pause schafft Abstand zwischen Reiz und Reaktion. Atme bewusst aus und überlege, was du erreichen willst: die Situation klären, eine Grenze setzen oder das Gespräch beenden? Du musst nicht sofort antworten. Eine Pause hilft dir, bewusster zu entscheiden.

2. Grenzen setzen, ohne zurückzuschlagen

Wer respektlos behandelt wird, möchte sich oft sofort wehren. Doch eine verletzende Gegenreaktion führt schnell dazu, dass beide Seiten nur noch darum kämpfen, recht zu behalten.

Hilfreicher ist es, das Verhalten anzusprechen, statt den anderen abzuwerten. Zum Beispiel: «Bitte sprich in einem normalen Ton mit mir.» Oder: «Ich möchte das klären, aber nicht auf diese Weise.»

So machst du deutlich, was für dich nicht in Ordnung ist, ohne den Konflikt unnötig anzuheizen. Du musst deine Grenze auch nicht mit langen Erklärungen rechtfertigen.

3. Nicht alles persönlich nehmen

Eine unfreundliche Antwort kann sich wie eine persönliche Zurückweisung anfühlen. Doch unser erster Eindruck ist nicht immer die ganze Wahrheit. Vielleicht ist die andere Person gestresst, überfordert oder hat etwas missverstanden.

Unterscheide deshalb zwischen Beobachtung und Interpretation: «Die Person hat mich schroff angesprochen» ist eine Beobachtung. «Sie respektiert mich nicht» ist eine mögliche Deutung, aber nicht zwingend die richtige.

Das hilft, aus einer einzelnen Begegnung kein Urteil über den eigenen Wert oder die ganze Beziehung abzuleiten. Wiederholte Respektlosigkeit musst du deshalb aber nicht hinnehmen.

4. Unangenehme Begegnungen lassen einen nicht los

Das Gespräch ist längst vorbei, doch im Kopf läuft es weiter. Wir überlegen, was wir hätten sagen sollen, stellen uns andere Verläufe vor und ärgern uns über unsere Reaktion.

Dieses wiederholte gedankliche Kreisen nennt man Grübeln. Es kann negative Gefühle verlängern, besonders wenn wir dieselben Fragen durchspielen, ohne eine Lösung zu finden.

Versuche deshalb, eine konkrete Erkenntnis aus der Situation zu ziehen: Was hat mich verletzt? Was möchte ich beim nächsten Mal anders machen? Wenn sich daraus kein sinnvoller nächster Schritt ergibt, darfst du die Gedanken ziehen lassen. Du musst eine Begegnung nicht gedanklich gewinnen, um sie hinter dir zu lassen.

5. Erkenne, wann Abstand besser ist

Nicht jeder Konflikt lässt sich durch ein ruhiges Gespräch lösen. Manche Menschen provozieren weiter, obwohl du deine Grenze deutlich gemacht hast. Dann kannst du die Diskussion beenden: «So möchte ich nicht weiterreden.»

Wichtig ist der Unterschied zwischen bewusstem Abstand und ängstlichem Rückzug. Abstand kann eine aktive Entscheidung sein, die dich schützt. Wenn du hingegen aus Angst vor Konflikten immer schweigst, obwohl dich etwas belastet, bleibt der Ärger möglicherweise bestehen.

Bei wiederholter Abwertung oder Einschüchterung solltest du die Situation ernst nehmen. Im Beruf können eine Vertrauensperson oder eine vorgesetzte Stelle helfen.

6. Du darfst später reagieren

Die passende Antwort fällt dir erst Stunden später ein? Das ist kein Grund, dich zusätzlich zu kritisieren. Überraschung und Anspannung können es erschweren, spontan die richtigen Worte zu finden.

Wenn dir die Beziehung wichtig ist, kannst du das Thema später ansprechen: «Deine Bemerkung von vorhin hat mich irritiert. Was wolltest du damit sagen?» Oder: «Ich habe mich über deinen Ton geärgert.»

So kannst du deine Gedanken ordnen und gibst der anderen Person die Möglichkeit, ihre Aussage zu erklären. Schlagfertigkeit ist nicht der einzige Weg, sich zu behaupten.

7. Du musst nicht das letzte Wort haben

Hinter dem Wunsch nach einer perfekten Antwort steckt oft die Hoffnung, dass der andere einsieht, sich falsch verhalten zu haben. Doch diese Einsicht lässt sich nicht erzwingen.

Du kannst erklären, was dich stört, Grenzen setzen und entscheiden, wie viel Nähe du zulassen möchtest. Wie dein Gegenüber reagiert, liegt nicht vollständig in deiner Hand.

Es geht nicht darum, zu gewinnen

Souveränität bedeutet nicht, jede Auseinandersetzung zu gewinnen. Sie bedeutet, die eigenen Gefühle wahrzunehmen, die Situation möglichst realistisch einzuschätzen und bewusst zu handeln. Manchmal ist ein Gespräch richtig, manchmal eine klare Ansage und manchmal der Entschluss, die Sache ruhen zu lassen.

Du kannst nicht kontrollieren, wie andere dich behandeln. Aber du kannst lernen, ihre Reaktionen nicht automatisch zu deinem eigenen Urteil über dich selbst zu machen.