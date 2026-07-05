Immer mehr Menschen schlafen mit schweren Decken – und viele schwören auf den Effekt. Sie sollen beim Einschlafen helfen, Stress reduzieren und sogar bei Angst oder Schlafproblemen unterstützen. Wir erklären, warum der sanfte Druck auf den Körper beruhigend wirkt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwere Decken wirken durch gleichmässigen Druck entspannend und fördern den Schlaf

Studien zeigen tieferen Schlaf, weniger Stress und selteneres Aufwachen

Empfohlen für Menschen mit Schlafproblemen, Stress oder innerer Unruhe

Blick Lifestyle

Schon der erste Eindruck überrascht: Viele beschreiben das Gefühl unter einer schweren Decke wie eine Art dauerhafte Umarmung. Genau dieser gleichmässige Druck könnte der Grund sein, warum sich der Körper schneller entspannt und leichter in den Schlaf findet.

So hilft eine schwere Decke beim Einschlafen

Der Grundmechanismus ist simpel: Die Decke übt gleichmässigen Druck auf den Körper aus. Dieser Reiz kann das Nervensystem beruhigen und dem Gehirn signalisieren, dass keine Gefahr besteht – der Körper darf runterfahren.

Studien deuten darauf hin, dass viele Menschen dadurch schneller einschlafen, seltener aufwachen und insgesamt einen tieferen, stabileren Schlaf erleben. Auch das subjektive Stresslevel vor dem Zubettgehen scheint bei vielen zu sinken.

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Warum sich der Körper darunter schneller entspannt

Die Wirkung läuft über das vegetative Nervensystem, das unbewusst viele Körperfunktionen steuert. Der Druck kann dabei den sogenannten Parasympathikus aktivieren – den Teil, der für Ruhe und Erholung zuständig ist.

Dadurch wird die Stressreaktion des Körpers gedämpft, während gleichzeitig Botenstoffe wie Serotonin und Dopamin eine Rolle spielen. Forschende vermuten zudem, dass auch das Schlafhormon Melatonin indirekt beeinflusst werden könnte. Viele Nutzer berichten deshalb schon nach kurzer Zeit von einem deutlich ruhigeren Körpergefühl am Abend.

Für wen schwere Decken besonders interessant sind

Besonders profitieren könnten Menschen, die abends schwer abschalten können oder unter innerer Unruhe leiden. Dazu gehören etwa Personen mit Schlafproblemen, hoher Stressbelastung oder Angstgefühlen. Auch bei ADHS oder im Autismus-Spektrum wird der beruhigende Effekt des gleichmässigen Drucks immer wieder untersucht.

Wichtig bleibt: Eine schwere Decke ist keine medizinische Therapie, sondern eine einfache Unterstützung im Alltag. Für viele ist sie aber genau das kleine Detail, das den Unterschied zwischen unruhiger und erholsamer Nacht ausmacht.

Ein einfacher Trick für ruhigere Nächte

Die Forschung ist vorsichtig positiv: Schwere Decken sind kein Wundermittel, aber ein niedrigschwelliger Ansatz, der vielen Menschen helfen kann, besser zur Ruhe zu kommen.

Entscheidend sind am Ende das richtige Gewicht und ein angenehmes Körpergefühl. Wenn das passt, kann aus einer einfachen Decke ein erstaunlich effektiver Schlafhelfer werden.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.