Wer gerne ausschläft, Abkürzungen sucht oder nicht auf jeden Konflikt reagiert, gilt schnell als faul. Psychologen sehen das differenzierter. Einige Verhaltensweisen, die oft kritisiert werden, könnten laut Forschung sogar auf ein besonders effizientes Denken hindeuten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Intelligente Menschen nutzen strategische Effizienz statt maximalem Einsatz für Ziele

Forscher: «Neuronale Effizienz» senkt Gehirnaktivität bei Denkaufgaben

Studien: Schlaf verbessert Konzentration und Lernfähigkeit messbar

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Viele Menschen stellen sich intelligente Personen als ständig beschäftigte Hochleister vor: organisiert, produktiv und immer im Einsatz. Doch laut Psychologen ist dieses Bild zu einfach. Wirklich kluge Menschen wissen oft sehr genau, wie sie ihre Zeit, Energie und Aufmerksamkeit einsetzen. Statt möglichst viel zu leisten, versuchen sie häufig, mit möglichst wenig Aufwand zum Ziel zu kommen.

1 Sie suchen nach dem einfachsten Weg

Wer Abkürzungen nutzt oder Prozesse automatisiert, wird manchmal als bequem wahrgenommen. Tatsächlich steckt dahinter oft strategisches Denken. Statt jeden Arbeitsschritt mühsam abzuarbeiten, erkennen intelligente Menschen Muster und finden effizientere Lösungen. Ihr Ziel ist nicht mehr Aufwand, sondern bessere Ergebnisse. Forscher sprechen in diesem Zusammenhang von «neuronaler Effizienz». Studien deuten darauf hin, dass Menschen mit höherer Intelligenz bei bestimmten Denkaufgaben weniger Gehirnaktivität benötigen, um zum gleichen Ergebnis zu gelangen.

2 Sie schlafen ausreichend – und machen auch mal ein Nickerchen

Langes Schlafen hat keinen besonders guten Ruf. Dabei zeigt die Forschung seit Jahren, wie wichtig Schlaf für Gedächtnis, Konzentration und Lernfähigkeit ist. Studien legen nahe, dass intelligente Menschen häufig Schlafmuster aufweisen, die mit einer effizienteren Informationsverarbeitung zusammenhängen. Auch kurze Nickerchen können helfen, Erinnerungen zu festigen und die geistige Leistungsfähigkeit zu verbessern. Wenig Schlaf ist deshalb nicht automatisch ein Zeichen von Fleiss – und viel Schlaf nicht automatisch ein Zeichen von Faulheit.

3 Sie reagieren nicht auf jeden Ärger

Ein weiterer Punkt, der oft falsch interpretiert wird: Manche Menschen diskutieren nicht über jede Kleinigkeit und reagieren nicht auf jede Provokation. Was auf andere Menschen wie Desinteresse wirkt, kann in Wahrheit emotionale Intelligenz sein. Denn nicht jedes Problem verdient sofort Aufmerksamkeit. Wer bewusst entscheidet, welche Konflikte Energie wert sind und welche nicht, schützt seine mentalen Ressourcen und vermeidet unnötigen Stress.

Intelligente Menschen verschwenden weniger Energie

Psychologen betonen, dass Intelligenz nicht nur mit Wissen oder einem hohen IQ zusammenhängt. Ebenso wichtig ist die Fähigkeit, Ressourcen sinnvoll einzusetzen. Deshalb wirken manche kluge Menschen auf den ersten Blick weniger beschäftigt als andere. Sie erreichen ihr Ziel oft nicht durch mehr Aufwand, sondern durch bessere Strategien.

Was wirklich hinter «Faulheit» steckt

Natürlich ist nicht jede Form von Bequemlichkeit ein Zeichen von Intelligenz. Wer Aufgaben ständig aufschiebt oder Verantwortung vermeidet, profitiert davon nicht. Doch manche Verhaltensweisen, die von aussen als Faulheit erscheinen, sind in Wirklichkeit Ausdruck von Effizienz, Selbstfürsorge und kluger Priorisierung.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.