Ständig erreichbar, ständig online: Unser Smartphone begleitet uns überallhin. Doch was passiert, wenn du es bewusst zu Hause lässt? Vielleicht weniger, als du befürchtest. Warum es befreiend sein kann, für ein paar Stunden unerreichbar zu sein.

Gunda Bossel Lifestyle-Redaktorin

Wann hast du das letzte Mal das Haus verlassen, ohne dein Smartphone einzustecken? Nicht versehentlich, sondern ganz bewusst? Für viele dürfte das schon eine Weile her sein. Schliesslich ist das Handy längst mehr als ein Telefon. Es ist Portemonnaie, Fahrplan, Navigationsgerät, Kamera und Verbindung zur Aussenwelt in einem.

Genau deshalb fühlt es sich inzwischen beinahe falsch an, ohne das Gerät unterwegs zu sein. Was, wenn jemand dringend anrufen muss? Wenn du dich verläufst? Oder etwas Spannendes passiert, das du nicht fotografieren kannst?

Dabei liegt genau darin ein besonderer Reiz: einfach mal nicht erreichbar zu sein.

Warum uns das Smartphone kaum noch loslässt

Ein kurzer Blick aufs Handy, nur um die Uhrzeit zu kontrollieren. Und plötzlich sind zehn Minuten vergangen. Du hast drei Nachrichten gelesen, die Schlagzeilen überflogen und bist bei einem Video gelandet, das du eigentlich gar nicht sehen wolltest.

Dazu kommt das Gefühl, jederzeit reagieren zu müssen. Eine unbeantwortete WhatsApp-Nachricht, eine neue E-Mail oder eine Mitteilung aus dem Gruppenchat – schon ist die Aufmerksamkeit wieder beim Bildschirm.

Das Problem ist nicht nur die Zeit, die wir am Smartphone verbringen. Es ist auch die Gewohnheit, jede kleine Pause damit zu füllen. An der Bushaltestelle, im Lift oder beim Warten auf einen Kaffee: Statt einfach kurz nichts zu tun, greifen wir automatisch zum Handy.

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Unerreichbar sein wird zum neuen Luxus

Früher war es völlig normal, für einige Stunden nicht erreichbar zu sein. Wer unterwegs war, war eben unterwegs. Heute scheint das fast schon erklärungsbedürftig.

Dabei kann gerade diese Unerreichbarkeit befreiend wirken. Keine Nachrichten, auf die du sofort antworten musst. Keine Push-Meldungen, die dich aus deinen Gedanken reissen. Und auch keine Versuchung, schnell nachzuschauen, was andere gerade machen.

Besonders interessant ist, wie ungewohnt sich das anfühlen kann. Wer das Smartphone bewusst zu Hause lässt, bemerkt vielleicht erst, wie häufig die Hand sonst automatisch in die Tasche wandert.

Was passiert, wenn du ohne Handy unterwegs bist?

Stell dir vor, du gehst eine Stunde spazieren. Ohne Smartphone, ohne Kopfhörer, ohne die Möglichkeit, unterwegs schnell etwas nachzuschauen. Am Anfang fühlt sich das vielleicht seltsam an. Du kannst keine Nachrichten kontrollieren, keine Fotos machen und nicht einmal nachsehen, wie viele Schritte du bereits gegangen bist.

Doch nach einer Weile fällt dir möglicherweise auf, wie viel um dich herum passiert. Du beobachtest Menschen, nimmst Geräusche bewusster wahr oder hängst einfach deinen Gedanken nach. Und ziemlichz sicher stellst du nach deiner Rückkehr fest, dass in der Zwischenzeit überhaupt nichts Dringendes passiert ist.

So kannst du das Unerreichbarsein ausprobieren

Du musst nicht gleich einen ganzen Tag offline verbringen. Schon kleine Auszeiten können helfen, die eigene Smartphone-Gewohnheit zu hinterfragen.

Beginne mit einer halben Stunde: Geh eine Runde spazieren, ohne das Handy mitzunehmen.

Geh eine Runde spazieren, ohne das Handy mitzunehmen. Wähle einen vertrauten Ort: So brauchst du weder Navigation noch Fahrplan.

So brauchst du weder Navigation noch Fahrplan. Informiere wichtige Personen: Wenn jemand auf dich angewiesen ist, sag vorher Bescheid.

Wenn jemand auf dich angewiesen ist, sag vorher Bescheid. Verzichte auf Ersatzbeschäftigungen: Auch Musik oder Podcasts können einmal Pause machen.

Auch Musik oder Podcasts können einmal Pause machen. Beobachte deine Reaktion: Vermisst du das Smartphone wirklich oder greifst du nur aus Gewohnheit danach?

Falls du aus beruflichen oder familiären Gründen erreichbar sein musst, kannst du stattdessen den Nicht-stören-Modus nutzen und wichtige Kontakte als Ausnahme festlegen.

Nicht jeder kann einfach offline gehen

So verlockend die Vorstellung klingt, für ein paar Stunden unerreichbar zu sein: Sie ist nicht für alle Menschen gleich einfach umzusetzen: Wer kleine Kinder betreut, Angehörige pflegt oder beruflich auf Abruf arbeitet, kann sein Telefon nicht unbedingt zu Hause lassen. Auch bei längeren Ausflügen oder beim Wandern kann ein Smartphone für die Sicherheit wichtig sein.

Es geht deshalb nicht darum, das Handy grundsätzlich zu verteufeln. Vielmehr lohnt es sich, bewusster zu entscheiden, wann wir tatsächlich erreichbar sein müssen und wann wir uns diese Verpflichtung nur selbst auferlegen.

Vielleicht verpasst du gar nichts

Die grösste Überraschung beim bewussten Offlinegehen könnte sein, wie unspektakulär es ist. Keine Katastrophe, keine verpasste Sensation, kein Drama. Vielleicht warten nach einer Stunde ein paar Nachrichten auf dich. Aber die meisten davon können vermutlich noch etwas länger warten.

Und genau darin liegt der eigentliche Luxus: nicht ständig auf alles reagieren zu müssen. Manchmal ist das Schönste an einem Nachmittag, dass du einfach da warst, ohne es jemandem sofort mitteilen zu müssen.