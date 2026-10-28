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Sie haben es schwerer
Drei spannende Fakten zu Linkshändern

Wie viele Linkshänder kennt ihr? Barack Obama ist einer, Ned Flanders ebenso. Trotz vieler erfolgreicher Linkshänder haben sie es nicht so einfach.
Publiziert: vor 15 Minuten
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Linkshänder nutzen bevorzugt die linke Hand und den jeweils gegenüberliegenden Teil des Gehirns für feinmotorische und alltägliche Aufgaben.
Foto: Getty Images
Ramona Kobe

Die meisten Linkshänder verhalten sich so geschickt, dass man ihnen nichts anmerkt. Nur beim Schreiben entdeckt man, dass sie mit der linken Hand alles besser können als mit der rechten.

Drei Fakten zu Linkshändern

10 bis 15 Prozent sind Linkshänder: Es sind mehr Männer als Frauen. Genaue Daten gibt es jedoch keine. Fakt ist aber, dass die Zahl der Linkshänder steigt. Eine Begründung dafür ist, dass im Vergleich zu früher immer weniger Linkshänder zu Rechtshändern umerzogen werden.

1976 bekamen Linkshänder einen Extra-Tag: Jährlich am 13. August können sich Linkshänder freuen – dann ist internationaler Linkshändertag. Die 13 wurde als Zeichen gegen Aberglauben gewählt, weil Linkshändigkeit lange Zeit mit entsprechenden Vorstellungen verbunden war. Gründer des Tages war der Ami Dean Campbell.

3/4 der Europäer falten die Hände gleich: Und zwar so, dass der linke Daumen oben liegt. Die Händigkeit spielt dabei für einmal keine Rolle. Studien haben aber gezeigt, dass diese Norm seltener wird, je weiter man nach Osten geht. Warum dies so ist, konnte bisher noch nicht herausgefunden werden.

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Linkshänder sind schneller wütend

Wissenschaftler des Merrimack College im amerikanischen Bundesstaat Massachusetts haben herausgefunden, dass Linkshänder unter schlechter Laune zu leiden haben. Denn durch die vermehrte Aktivität in der linken Hand entstehen zwischen der rechten und der linken Hirnhälfte mehr Verbindungen. Das hat zur Folge, dass jene Hirnbereiche, die für die negativen Emotionen verantwortlich sind, mehr angeregt werden. Für einen Linkshänder kann das heissen: schlechte Laune, Stimmungsschwankungen, Wutausbrüche. Wer also bis jetzt geglaubt hat, dass Linkshänder manchmal unwirsch reagieren, weil sie mit Dingen umgehen müssen, die nicht für sie gemacht sind, könnte falsch liegen. Vielleicht liegt es einfach daran, dass das Hirn von Linkshändern öfters eine schlechte Stimmung generiert.

Prominente scheinen das Phänomen zu belegen. So hatte der Tennis-Star John McEnroe (67) eine starke Linke und neigte zu Tobsuchtsanfällen auf dem Platz. Auch der Hollywood-Star Mickey Rourke (74) ist Linkshänder. Beide hatten öfters Wutanfälle und mussten deswegen sogar vor Gericht. Beim prominentesten aller Linkshänder, dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama (66), sind keine negativen Auswirkungen bekannt.

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