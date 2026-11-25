Als Kinder konnten wir stundenlang malen, basteln oder kneten. Als Erwachsene fehlt uns dafür scheinbar die Zeit. Dabei deutet die Forschung darauf hin, dass gerade solche Beschäftigungen beim Stressabbau helfen können – ganz ohne künstlerisches Talent.

Was wir als Kinder gerne machten, kann uns heute beim Stressabbau helfen

Was wir als Kinder gerne machten, kann uns heute beim Stressabbau helfen

Gunda Bossel Lifestyle-Redaktorin

Erinnerst du dich noch daran, wie du als Kind mit Wasserfarben gemalt, aus Knete seltsame Figuren geformt oder aus einer alten Kartonschachtel ein Schloss gebaut hast? Ob das Ergebnis schön war, spielte kaum eine Rolle. Du hast es einfach gemacht, weil es Spass machte.

Heute würden viele von uns vermutlich zuerst überlegen, ob sie überhaupt Zeit dafür haben, ob sie talentiert genug sind und was sie mit dem fertigen Kunstwerk anfangen sollen.

Dabei könnte genau diese zweckfreie Beschäftigung etwas sein, das uns im stressigen Erwachsenenalltag fehlt.

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Was 45 Minuten Kreativität bewirken können

Forschende der amerikanischen Drexel University untersuchten in einer 2016 veröffentlichten Studie, wie sich kreatives Arbeiten auf das Stresshormon Cortisol auswirkt.

39 Erwachsene durften während 45 Minuten malen, Collagen gestalten oder mit Modelliermasse arbeiten. Was dabei entstand, war ihnen selbst überlassen. Vor und nach der Beschäftigung wurde anhand von Speichelproben der Cortisolspiegel gemessen.

Das Ergebnis: Bei rund 75 Prozent der Teilnehmenden sank der Cortisolspiegel. Ob sie bereits künstlerische Erfahrung hatten oder nicht, machte dabei keinen statistisch bedeutsamen Unterschied.

Allerdings war die Studie klein und hatte keine Kontrollgruppe. Zudem schwankt der Cortisolspiegel natürlicherweise im Tagesverlauf. Die Ergebnisse liefern deshalb interessante Hinweise, aber keinen eindeutigen Beweis für eine stresssenkende Wirkung.

Übrigens: Cortisol ist nicht grundsätzlich schlecht. Unser Körper braucht dieses Hormon unter anderem, um auf Belastungen reagieren zu können.

Wenn dein Gedankenkarussell eine Pause macht

Während du mit einem Pinsel Farben mischst oder aus einem Stück Ton eine Schale formst, richtet sich deine Aufmerksamkeit auf das, was du gerade tust. Die unbeantworteten E-Mails, der nächste Zahnarzttermin oder das schwierige Gespräch im Büro können für eine Weile in den Hintergrund treten.

In der Psychologie spricht man vom sogenannten Flow, wenn wir so sehr in einer Beschäftigung aufgehen, dass wir dabei sogar das Zeitgefühl verlieren.

Kreative Tätigkeiten können uns zudem eine Möglichkeit bieten, Gefühle auszudrücken, für die uns manchmal die Worte fehlen.

Warum wir selbst unsere Freizeit optimieren

Wir gehen joggen und messen unsere Fortschritte. Wir lesen Bücher und zählen, wie viele wir im Jahr geschafft haben. Wir kochen und fotografieren das Ergebnis für Instagram. Selbst unsere Hobbys werden manchmal zu kleinen Leistungsprojekten. Dabei sollte gerade die Freizeit Raum für Dinge bieten, bei denen wir nichts erreichen oder beweisen müssen.

Dein selbst getöpferter Becher darf schief sein, dein gemalter Sonnenuntergang muss nicht realistisch aussehen und deine gestrickten Socken dürfen unterschiedlich lang sein. Du musst das Ergebnis weder fotografieren noch jemandem zeigen. Es darf sogar unfertig bleiben. Entscheidend ist nicht, was dabei entsteht, sondern wie du dich dabei fühlst.

Auch Kunst anschauen kann guttun

Nicht jeder möchte selbst zum Pinsel greifen. Auch ein Museumsbesuch, ein Konzert oder ein Theaterabend können eine wohltuende Auszeit vom Alltag sein.

Eine 2019 im Medizinjournal «BMJ» veröffentlichte Langzeitstudie mit 6710 Menschen ab 50 Jahren stellte einen Zusammenhang zwischen regelmässigen Kulturbesuchen und einem niedrigeren Sterberisiko fest.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Kunst automatisch das Leben verlängert. Auch Bewegung, soziale Kontakte und andere Lebensumstände können eine Rolle spielen.

Gönn dir eine kreative Auszeit

Du brauchst weder ein Atelier noch einen teuren Malkurs. Vielleicht hast du bereits alles zu Hause, was du für eine kleine Auszeit benötigst.

Probiers doch einmal aus:

Lege dein Handy für 20 Minuten beiseite.

Nimm Papier, Farbstifte, Wolle oder Modelliermasse zur Hand.

Beginne, ohne dir ein konkretes Ziel zu setzen.

Bewerte dein Ergebnis nicht.

Achte anschliessend darauf, wie du dich fühlst.

Die 20 Minuten sind keine wissenschaftlich belegte Wirkungsdauer, sondern ein unkomplizierter Einstieg.

Gerade in der Adventszeit bieten sich auch das Basteln von Weihnachtskarten, das Gestalten von Dekorationen oder das gemeinsame Singen an. Wichtig ist, dass daraus nicht die nächste Verpflichtung entsteht.

Kreative Beschäftigungen können dein Wohlbefinden unterstützen, ersetzen bei anhaltenden psychischen Beschwerden aber keine professionelle Hilfe.

Vielleicht solltest du dir wieder einmal erlauben, etwas zu tun, das keinen besonderen Zweck erfüllt. Etwas, das du niemandem zeigen musst und bei dem es keine Rolle spielt, ob du gut darin bist. Denn nicht jede Minute unseres Lebens muss produktiv sein. Manchmal ist gerade das vermeintlich Sinnlose besonders wertvoll.