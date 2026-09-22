Nach einem Streit schnell wieder zur Tagesordnung überzugehen, ist nicht immer die beste Lösung. Eine ehrliche Entschuldigung kann Vertrauen stärken. Doch wenn die andere Person keine Verantwortung übernimmt, darfst du klare Grenzen setzen. Diese Sätze helfen dabei.

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Jeder Streit ist unangenehm. Trotzdem gehören Konflikte zu Beziehungen dazu. Entscheidend ist weniger, ob zwei Menschen aneinandergeraten, sondern wie sie danach damit umgehen. Eine ehrliche Entschuldigung ist dabei mehr als ein schnelles «Sorry». Wer sich wirklich entschuldigt, benennt das eigene Verhalten, übernimmt Verantwortung und zeigt, was künftig anders laufen soll. Doch was, wenn genau das ausbleibt?

1 «Ich möchte, dass du Verantwortung übernimmst»

Nach einem Streit geht es schnell darum, wer angefangen hat oder wer «schuld» ist. Das kann vom eigentlichen Problem ablenken. Statt gegenseitiger Vorwürfe kannst du konkret werden: «Ich möchte, dass du Verantwortung für deinen Teil des Streits übernimmst.» Damit verlangst du nicht, dass die andere Person dir in allem Recht gibt. Du machst klar, dass verletzende Worte oder Handlungen nicht einfach verschwinden, nur weil der Streit vorbei ist.

2 «Das hat mich verletzt»

Sätze wie «Du bist immer so» greifen die andere Person an und machen eine konstruktive Diskussion schwieriger. Besser ist, bei dir selbst zu bleiben: «Das, was du gesagt hast, hat mich verletzt.» So erklärst du, was ein bestimmtes Verhalten bei dir ausgelöst hat, ohne sofort einen neuen Vorwurf zu formulieren.

3 «Ich akzeptiere nicht, dass so mit mir gesprochen wird»

Eine Grenze ist kein Versuch, den anderen zu kontrollieren. Sie zeigt vielmehr, welches Verhalten du für dich akzeptierst – und welches nicht. Du kannst deshalb ruhig sagen: «Ich akzeptiere nicht, dass so mit mir gesprochen wird.» Das muss nicht aggressiv klingen. Wichtig ist, dass du deine Aussage auch ernst nimmst und entsprechend handelst, wenn die Grenze erneut überschritten wird.

4 «Ich brauche jetzt erst einmal Abstand»

Nicht jeder Konflikt muss sofort gelöst werden. Wenn beide noch wütend sind, kann eine Pause sinnvoller sein als ein weiteres Gespräch. Dann kannst du sagen: «Ich bin gerade zu aufgewühlt. Ich möchte später darüber sprechen.» Das ist etwas anderes als tagelanges Schweigen als Bestrafung. Ziel sollte sein, das Gespräch später wieder aufzunehmen.

5 «Was willst du künftig anders machen?»

Ein «Tut mir leid» kann ein wichtiger erster Schritt sein. Doch wenn sich dasselbe Verhalten immer wiederholt, verliert die Entschuldigung an Bedeutung. Dann hilft eine konkrete Frage: «Was willst du künftig anders machen, damit das nicht wieder passiert?» Damit geht es nicht mehr nur um Worte, sondern um tatsächliche Veränderung. Denn Vertrauen entsteht vor allem durch Verhalten.

6 «Das ist nicht das erste Mal»

Ein einmaliger Ausrutscher ist etwas anderes als ein wiederkehrendes Muster. Wenn jemand immer wieder dieselbe Grenze überschreitet, kannst du das klar benennen: «Das ist nicht das erste Mal, dass meine Gefühle dabei nicht ernst genommen werden.» Gerade bei wiederkehrenden Konflikten lohnt es sich, nicht nur über den einzelnen Streit zu sprechen, sondern die Beziehung insgesamt anzuschauen.

7 «Ich erwarte gegenseitigen Respekt»

Respekt bedeutet nicht, dass zwei Menschen immer derselben Meinung sein müssen. Auch unterschiedliche Ansichten gehören zu einer Beziehung. Entscheidend ist, wie man miteinander umgeht. «Ich erwarte, dass wir respektvoll miteinander sprechen» setzt eine klare Grenze, ohne den anderen persönlich anzugreifen.

8 «Lass uns darüber sprechen, wie es weitergeht»

Manchmal reicht es nicht, einen Streit einfach abzuhaken. Wenn beide die Beziehung fortsetzen möchten, braucht es möglicherweise ein Gespräch darüber, was sich verändern soll. Ein möglicher Einstieg: «Lass uns darüber sprechen, wie wir künftig mit solchen Situationen umgehen.» So wird aus dem Streit eine Gelegenheit, die eigenen Bedürfnisse besser zu verstehen und gemeinsam nach einer Lösung zu suchen.

Du kannst eine Entschuldigung nicht erzwingen

Das ist der wichtigste Punkt: Du kannst niemanden dazu bringen, sich ehrlich zu entschuldigen. Du kannst aber entscheiden, welches Verhalten du akzeptierst. Wenn dein Gegenüber Fehler grundsätzlich abstreitet, deine Gefühle lächerlich macht oder immer wieder dieselben Grenzen überschreitet, solltest du nicht nur auf die nächste Entschuldigung warten. Schau stattdessen auf das Muster. Fühlst du dich nach Kontakten regelmässig erschöpft, nicht respektiert oder abgewertet? Dann kann es sinnvoll sein, die Beziehung genauer zu betrachten und gegebenenfalls den Kontakt zu reduzieren.

Eine gesunde Beziehung, Nachbarschaft oder Freundschaft bedeutet schliesslich nicht, dass es nie Streit gibt. Sie bedeutet, dass beide bereit sind, zuzuhören, Verantwortung zu übernehmen und die Grenzen des anderen zu respektieren.

Dieser Artikel erschien erstmals auf Onet Kobieta, der Frauen- und Lifestyle-Rubrik des polnischen Nachrichtenportals Onet, das zur Ringier-Gruppe gehört.