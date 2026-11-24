Ein bisschen sportlicher, geselliger oder ehrgeiziger: Wer seinen Partner nach eigenen Vorstellungen verändern möchte, betreibt womöglich «Frankensteining». Warum dieses Verhalten der Beziehung schaden kann und wo die Grenze zum normalen Kompromiss liegt.

Gunda Bossel Lifestyle-Redaktorin

Du liebst deinen Partner. Eigentlich. Wenn er nur etwas sportlicher wäre, mehr aus sich herauskommen und endlich deine Begeisterung fürs Reisen teilen würde. Vielleicht noch etwas weniger mit den Kollegen abmachen würde. Oder mehr? Dann wäre eure Beziehung doch perfekt, oder?

Wenn aus solchen Wünschen ein regelrechtes Umerziehungsprogramm wird, kann das die Liebe belasten. Dieses Verhalten hat einen ungewöhnlichen Namen: «Frankensteining».

Was bedeutet Frankensteining?

Der Begriff ist vom Roman «Frankenstein» der britischen Schriftstellerin Mary Shelley inspiriert. Darin erschafft ein Wissenschaftler aus verschiedenen Körperteilen ein künstliches Wesen. Ähnlich versuchen manche Menschen, sich ihren idealen Partner zusammenzubasteln: etwas mehr Ehrgeiz, weniger Schüchternheit, ein anderer Kleidungsstil und möglichst dieselben Interessen. Statt den Menschen zu lieben, der tatsächlich vor ihnen steht, verlieben sie sich gewissermassen in dessen Potenzial. «Frankensteining» ist allerdings keine psychologische Diagnose, sondern ein populärer Begriff für ein bekanntes Beziehungsmuster.

Warum wollen wir unseren Partner verändern?

Am Anfang einer Beziehung wirken Unterschiede oft reizvoll. Vielleicht bist du spontan und unternehmungslustig, während dein Partner ruhige Abende zu Hause bevorzugt. Was zunächst spannend erscheint, kann später nerven. Plötzlich stört dich, dass er nie ausgehen möchte oder sich kaum für deine Freunde interessiert.

Der Neuropsychologe und Psychotherapeut Federico Russo erklärt gegenüber dem italienischen Portal «Fanpage.it», dass es kein allgemeingültiges Rezept für eine glückliche Beziehung gibt. Entscheidend seien unter anderem Empathie, Vertrauen, Akzeptanz und gegenseitiger Respekt.

Diese Anzeichen können auf Frankensteining hindeuten

Nicht jeder gut gemeinte Ratschlag ist problematisch. Wenn du dich allerdings in mehreren dieser Situationen wiedererkennst, lohnt es sich, genauer hinzuschauen:

Du kritisierst regelmässig den Kleidungsstil oder das Aussehen deines Partners.

Du möchtest, dass er seine Hobbys aufgibt und sich stärker für deine Interessen begeistert.

Du vergleichst ihn mit anderen Menschen, die du erfolgreicher oder interessanter findest.

Du versuchst, seine Persönlichkeit zu verändern, weil er dir beispielsweise zu ruhig oder zu wenig ehrgeizig ist.

Du denkst häufig, eure Beziehung wäre wunderbar, wenn er nur endlich anders wäre.

Problematisch wird es, wenn der andere das Gefühl bekommt, ständig Erwartungen erfüllen zu müssen, um geliebt zu werden.

Wo liegt die Grenze zwischen Kompromiss und Kontrolle?

Natürlich darfst du dir wünschen, dass sich in deiner Beziehung etwas verändert. Wenn dein Partner beispielsweise kaum im Haushalt mithilft, ist es völlig legitim, mehr Unterstützung einzufordern. Anders sieht es aus, wenn du grundlegende Eigenschaften verändern möchtest. Aus einem introvertierten Menschen einen Partylöwen machen zu wollen, ist etwas anderes, als ihn um gelegentliche gemeinsame Unternehmungen zu bitten.

Ein Kompromiss bedeutet, gemeinsam eine Lösung zu finden. Frankensteining bedeutet, dass einer sich verändern soll, damit der andere zufrieden ist.

Warum kann Frankensteining die Beziehung gefährden?

Wer ständig kritisiert wird, beginnt möglicherweise, an sich selbst zu zweifeln. Vielleicht trägt dein Partner plötzlich andere Kleider oder verzichtet auf seine Hobbys, nur um Streit zu vermeiden.

Mit der Zeit können Frust und das Gefühl entstehen, nicht gut genug zu sein. Auch für die Person, die verändern möchte, ist das enttäuschend. Denn die erhoffte perfekte Version des Partners bleibt möglicherweise unerreichbar.

Was tun, wenn du deinen Partner ständig verbessern möchtest?

Hinterfrage zunächst deine Erwartungen. Geht es um ein Verhalten, das eure Beziehung belastet? Oder darum, dass dein Partner einfach anders ist, als du ihn gerne hättest?

Sprich offen über deine Bedürfnisse, ohne den anderen abzuwerten. Statt «Du bist langweilig» könntest du beispielsweise sagen: «Ich würde gerne öfter etwas mit dir unternehmen.»

Und wenn du selbst ständig Verbesserungsvorschläge bekommst? Dann darfst du klar sagen, dass du dich dadurch kritisiert fühlst. Denn Menschen können sich verändern. Entscheidend ist jedoch, dass sie es aus eigener Überzeugung tun und nicht aus Angst, sonst nicht mehr geliebt zu werden.