Ein neuer Esstisch, frisch gestrichene Wände oder eine auffällige Lampe: Wer eingeladen ist, entdeckt schnell Dinge, die ihm gefallen – oder eben nicht. Doch wann ist ein kritischer Kommentar noch ehrlich und wann verletzt er die Gastgeber?

Darum gehts Darf man die Wohnung des Gastgebers kritisieren oder ist das unhöflich?

Kritische Kommmentare können Menschen verletzen, man sollte feinfühlig sein.

So bleibst du ehrlich, ohne jemanden zu verletzen oder den Stil der Person zu kritisieren.

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Du bist zum Znacht eingeladen. Vor dem Essen führt dich deine Gastgeberin durch die Wohnung und zeigt dir, was neu ist. Sie freut sich über die frische Wandfarbe und das neue Sofa. Du dagegen findest die Einrichtung nicht besonders gelungen. Sagst du ehrlich, was du denkst, oder hältst du dich lieber zurück?

Ein Nutzer schildert im Forum von «Der Standard» eine ähnliche Situation. Er hatte die Einrichtung seiner Gastgeberin vorsichtig kritisiert. Seine Frau fand später, er hätte besser darauf verzichten sollen. Die Frage kennen viele: Muss man als Gast ehrlich sein, oder ist höfliches Schweigen manchmal die bessere Wahl?

Frag dich zuerst: Wurde ich nach meiner Meinung gefragt?

Wenn dir jemand stolz die neue Wohnung zeigt, heisst das nicht automatisch, dass die Person ein Urteil erwartet. Vielleicht möchte sie einfach ihre Freude mit dir teilen. Ein ungefragtes «Das hätte ich anders gemacht» kann dann verletzender klingen, als du es meinst. Schliesslich hängen an einer Einrichtung oft viel Zeit, Geld und persönliche Entscheidungen. Wenn du ein Möbelstück abwertest, fühlt sich deine Gastgeberin womöglich auch mit ihrem Geschmack kritisiert.

Bevor du etwas sagst, kannst du dich kurz fragen: Hilft mein Kommentar gerade wirklich? Oder möchte ich einfach meine eigene Meinung loswerden?

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So bleibst du ehrlich und freundlich

Fragt dich deine Gastgeberin direkt, wie dir die Wohnung gefällt, musst du nicht begeistert tun. Du kannst ehrlich antworten und trotzdem freundlich bleiben. Statt «Das Sofa passt überhaupt nicht» sagst du zum Beispiel: «Die Farbe wäre nicht meine erste Wahl, aber der Raum wirkt jetzt viel heller.»

Konzentrier dich auf das, was dir tatsächlich gefällt. Und wenn du etwas kritisierst, erklär dem Gegenüber kurz, warum, statt ein blosses Geschmacksurteil abzugeben.

Anders ist es, wenn deine Gastgeberin noch überlegt und ausdrücklich um deinen Rat bittet. Dann kann deine ehrliche Einschätzung nützlich sein. Am besten sagst du konkret, was dich stört und welche Alternative du dir vorstellen könntest. «Ich denke, ein helles Sofa würde besser zu den Bildern passen und den Raum gemütlicher machen.»

Bei Kritik zählt auch der Moment

Ist die Wohnung bereits fertig eingerichtet, bringt eine harte Kritik meist wenig. Du kannst dich fragen, ob dein Kommentar etwas verbessert, oder bloss die Stimmung trübt. Bei engen Freunden darfst du vielleicht direkter sein als bei einer flüchtigen Bekanntschaft. Trotzdem kann auch ein gut gemeinter Scherz danebengehen, wenn deiner Gastgeberin das Thema wichtig ist.

Du musst nichts loben, was dir nicht gefällt. Ein neutrales «Man merkt, dass du dir viele Gedanken gemacht hast» ist ehrlicher als überschwängliche Begeisterung. Und wenn dich niemand nach deiner Meinung fragt, darfst du den Besuch einfach geniessen, statt die Wohnung zu bewerten.

Als Gast darfst du ehrlich sein. Aber du musst nicht jeden Gedanken aussprechen. Oft entscheiden der richtige Moment und ein freundlicher Ton darüber, ob deine Worte als aufrichtig oder taktlos ankommen.