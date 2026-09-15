Ein Like hier, eine Nachricht da. Und plötzlich herrscht Funkstille. Dating hat sich durch Apps und soziale Medien verändert. Begriffe wie Ghosting, Breadcrumbing oder Love Bombing gehören längst zum modernen Liebesleben. Doch was steckt wirklich dahinter?

Blick Lifestyle

Du schreibst mit jemandem, ihr versteht euch gut und vielleicht habt ihr euch sogar schon getroffen. Dann: nichts mehr.

Keine Nachricht, keine Erklärung, keine Antwort

Das nennt sich Ghosting. Die andere Person bricht den Kontakt ohne Erklärung ab und verschwindet praktisch aus deinem Leben. Das Phänomen ist nicht neu, durch Dating-Apps und digitale Kommunikation aber besonders einfach geworden. Für die Person, die zurückbleibt, ist das oft frustrierend. Denn statt einer klaren Absage bleiben vor allem Fragen: Habe ich etwas falsch gemacht? Warum meldet sich die Person nicht mehr?

Dabei muss Ghosting nicht immer bedeuten, dass jemand bewusst verletzen will. Menschen vermeiden manchmal unangenehme Gespräche oder wissen selbst nicht genau, wie sie den Kontakt beenden sollen. Für die betroffene Person macht das die Erfahrung allerdings kaum angenehmer.

Kleine Häppchen statt echtes Interesse

Du bekommst immer wieder eine Nachricht. Ein «Hey, wie geht's?» oder ein Like auf eine Story. Sobald du aber versuchst, ein richtiges Gespräch oder ein Treffen daraus zu machen, kommt wenig zurück. Das kann Breadcrumbing sein. Der Begriff beschreibt ein Verhalten, bei dem jemand immer wieder kleine Zeichen von Interesse sendet, ohne wirklich eine Beziehung oder ein Treffen anzustreben.

Gerade beim Online-Dating kann das verwirrend sein. Denn die andere Person verschwindet nicht komplett, hält den Kontakt aber gleichzeitig auf einer unverbindlichen Ebene.

Erst grosse Gefühle, dann der Absturz

Ihr kennt euch erst seit wenigen Tagen, trotzdem überschüttet dich dein Gegenüber bereits mit Komplimenten. Du seist etwas ganz Besonderes, man habe noch nie jemanden wie dich getroffen, vielleicht fallen sogar schon grosse Liebeserklärungen. Wenn die Intensität ungewöhnlich schnell zunimmt, kann Love Bombing dahinterstecken. Gemeint ist eine Phase extrem starker Aufmerksamkeit und Zuneigung, auf die später ein abrupter Rückzug folgen kann. In problematischen Fällen kann dieses Verhalten auch der emotionalen Kontrolle dienen.

Wichtig ist allerdings: Nicht jede Person, die sich schnell verliebt oder besonders aufmerksam ist, betreibt automatisch Love Bombing. Entscheidend ist das Gesamtbild und vor allem, ob auf die anfängliche Intensität später Druck, Kontrolle oder emotionale Manipulation folgen.

Was Social Media damit zu tun hat

Dating findet längst nicht mehr nur beim ersten Treffen statt. Noch bevor man sich persönlich kennt, kann man sich auf Instagram, TikTok oder anderen Plattformen gegenseitig beobachten, liken und schreiben. Damit entstehen neue Möglichkeiten – aber auch neue Unsicherheiten. Ein Like wird schnell als Flirtsignal interpretiert, ein fehlender Kommentar als Desinteresse. Wer plötzlich nicht mehr antwortet, kann mit wenigen Klicks aus dem eigenen digitalen Alltag verschwinden.

Social Media macht Beziehungen deshalb nicht grundsätzlich komplizierter. Es schafft aber zusätzliche Ebenen, auf denen Interesse, Nähe und Distanz sichtbar werden.

Soft Launch oder grosse Liebeserklärung?

Auch Beziehungen selbst werden zunehmend online sichtbar. Manche Paare zeigen zunächst nur eine Hand auf einem gemeinsamen Foto oder posten ein Bild von zwei Kaffeetassen. Das wird oft als Soft Launch bezeichnet: Eine neue Beziehung wird angedeutet, ohne den Partner oder die Partnerin offiziell vorzustellen. Beim Hard Launch ist dagegen ziemlich eindeutig, dass man vergeben ist. Das erste gemeinsame Foto, ein Pärchenbild oder eine offizielle Liebeserklärung auf Social Media machen die Beziehung öffentlich.

Beides ist letztlich eine Frage der persönlichen Vorlieben. Nicht jeder möchte sein Liebesleben online teilen – und ein fehlendes Pärchenfoto sagt deshalb noch nichts über die Qualität einer Beziehung aus.

Nicht jedes Verhalten braucht einen Namen

Ghosting, Breadcrumbing, Love Bombing und Co. können helfen, bestimmte Dating-Erfahrungen zu beschreiben. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass plötzlich jedes seltsame Verhalten mit einem neuen Begriff versehen wird. Nicht jede verspätete Antwort ist Breadcrumbing. Nicht jede intensive Kennenlernphase ist Love Bombing. Und wer einmal keine Lust auf eine Nachricht hat, ghostet deshalb noch lange niemanden. Am Ende sind die Begriffe weniger wichtig als das Verhalten dahinter. Fühlst du dich respektiert? Werden deine Grenzen ernst genommen? Ist die andere Person verlässlich und ehrlich mit dir?

Gerade beim Dating gilt deshalb: Nicht jedes Like analysieren und nicht jedes Schweigen überinterpretieren. Wenn dich das Verhalten eines Menschen dauerhaft verunsichert, ist ein offenes Gespräch meist aussagekräftiger als jeder Dating-Begriff.

Dieser Artikel erschien zuerst auf diva.sk. Das Lifestyle-Magazin aus der Slowakei gehört wie Blick zu Ringier.