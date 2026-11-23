Charmant, witzig und selbstbewusst: Ausgerechnet Menschen mit problematischen Persönlichkeitszügen können beim ersten Date besonders gut ankommen. Eine US-Studie zeigt, warum uns der erste Eindruck manchmal täuscht.

Gunda Bossel Lifestyle-Redaktorin

Das erste Date läuft perfekt. Ihr lacht über dieselben Witze, die Unterhaltung fliesst und dein Gegenüber wirkt unglaublich selbstsicher. Schon auf dem Heimweg hoffst du auf eine Nachricht und ein baldiges Wiedersehen. Doch was, wenn dich ausgerechnet jene Eigenschaften begeistern, die über den tatsächlichen Charakter eines Menschen wenig verraten?

Eine neue Studie der University of Alabama (USA) liefert dazu überraschende Erkenntnisse: Menschen mit stärker ausgeprägten psychopathischen oder sadistischen Persönlichkeitsmerkmalen können beim ersten Kennenlernen besonders attraktiv wirken. Und sie haben beim Speed-Dating tatsächlich bessere Chancen auf ein zweites Treffen.

Die Studie stammt von Braden T. Hall, William Hart und B. C. Roberts und trägt den Titel Are people higher in psychopathy and sadism more appealing as dates? Evidence from a speed-dating study. Sie erschien im «Journal of Research in Personality», Ausgabe Dezember 2026.

561 Dates – mit überraschendem Ergebnis

Für die veröffentlichte Untersuchung nahmen 129 heterosexuelle Studierende an acht Speed-Dating-Veranstaltungen teil. Insgesamt kamen 561 Begegnungen zustande, die jeweils nur drei Minuten dauerten.

Vor den Treffen beantworteten die Teilnehmenden psychologische Fragebögen. Damit erfassten die Forschenden unter anderem psychopathische und sadistische Persönlichkeitsmerkmale. Nach jedem Date bewerteten die Studierenden ihr Gegenüber: Wie attraktiv, humorvoll, intelligent oder freundlich wirkte die Person? Und vor allem: Würden sie sie gerne wiedersehen?

Das Ergebnis: Personen mit höheren Psychopathie-Werten wurden in 53 Prozent der Fälle für ein weiteres Treffen ausgewählt. Bei Personen mit unterdurchschnittlichen Werten waren es 43 Prozent. Bei sadistischen Merkmalen lag das Verhältnis bei 54 zu 42 Prozent.

Warum wirken diese Menschen so anziehend?

Die Erklärung liegt offenbar nicht in den problematischen Eigenschaften selbst. Vielmehr wurden Personen mit stärker ausgeprägten psychopathischen und sadistischen Zügen häufig als körperlich attraktiver, humorvoller und kontaktfreudiger wahrgenommen.

Die Forschenden vermuten zudem, dass manche dieser Menschen in ungewohnten sozialen Situationen weniger nervös reagieren. Während andere beim ersten Date vielleicht verlegen nach Worten suchen, wirken sie gelassen, spontan und selbstbewusst.

Genau das kann attraktiv sein. Denn wer locker auftritt, Witze macht und mühelos ein Gespräch führt, hinterlässt oft einen positiven Eindruck.

Interessant ist auch, was die Teilnehmenden offenbar nicht bemerkten: Die Personen mit höheren Psychopathie- oder Sadismuswerten wurden bei den kurzen Treffen nicht grundsätzlich als weniger freundlich wahrgenommen.

Warum der erste Eindruck täuschen kann

Drei Minuten reichen aus, um jemanden sympathisch zu finden. Aber kaum, um seinen Charakter wirklich kennenzulernen.

Beim ersten Date zeigen wir uns meist von unserer besten Seite. Wir erzählen lustige Geschichten, suchen Gemeinsamkeiten und versuchen, einen guten Eindruck zu hinterlassen.

Ob jemand tatsächlich einfühlsam, zuverlässig und respektvoll ist, zeigt sich dagegen oft erst später. Besonders dann, wenn nicht alles nach Wunsch läuft. Denn ein Mensch kann ausgesprochen charmant sein und trotzdem Schwierigkeiten damit haben, Rücksicht auf andere zu nehmen oder persönliche Grenzen zu respektieren.

Umgekehrt gilt aber genauso: Wer selbstbewusst, humorvoll und attraktiv ist, hat deshalb noch lange keine problematische Persönlichkeit.

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Bedeutet das, dass Psychopathen bessere Partner sind?

Nein. Die Untersuchung beschäftigte sich ausschliesslich mit der anfänglichen Anziehung bei kurzen Begegnungen. Ob aus den Dates Beziehungen entstanden und wie glücklich diese waren, wurde nicht untersucht.

Ausserdem handelte es sich nicht um Menschen mit einer klinisch diagnostizierten Psychopathie. Die Forschenden untersuchten vielmehr Persönlichkeitsmerkmale, die bei Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt sein können.

Auch der Einfluss dieser Merkmale sollte nicht überschätzt werden: Die körperliche Attraktivität hatte in der Untersuchung einen wesentlich stärkeren Zusammenhang mit dem Wunsch nach einem zweiten Date.

Hinzu kommt, dass die Studie mit 129 Studierenden relativ klein war. Die Ergebnisse lassen sich deshalb nicht ohne Weiteres auf alle Singles übertragen.

Woran erkennst du, ob jemand wirklich zu dir passt?

Du musst jetzt natürlich nicht jeden besonders charmanten Menschen misstrauisch betrachten. Die Studie zeigt vielmehr, dass ein aufregendes erstes Date noch wenig über die langfristigen Beziehungschancen aussagt.

Deshalb lohnt es sich, beim Kennenlernen nicht nur auf Schmetterlinge im Bauch zu achten, sondern auch auf das Verhalten deines Gegenübers.

Respektiert die Person deine Grenzen, wenn du einmal Nein sagst? Interessiert sie sich wirklich für deine Gedanken und Gefühle? Und stimmen ihre Worte auch nach mehreren Treffen mit ihren Taten überein?

Solche Beobachtungen sind keine psychologischen Tests und erlauben keine Diagnose. Sie können dir aber helfen, jemanden mit der Zeit besser einzuschätzen.

Denn zwischen einer Person, die dich für drei Minuten begeistert, und einem Menschen, mit dem du eine glückliche Beziehung führen kannst, liegt manchmal ein ziemlich grosser Unterschied.