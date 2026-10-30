Peinliche Stille beim ersten Date? Das ist richtig unangenehm. Versuche dich einmal an ausgefallenen Fragen, um das Gespräch richtig anzuheizen.

21 Fragen, damit das erste Date kein Reinfall wird

21 Fragen, damit das erste Date kein Reinfall wird

Blick Lifestyle

Du triffst jemanden zum ersten Mal, du bist nervös und weisst nicht, was du deine Verabredung fragen sollst? Dem Gegenüber geht es oft gleich. Das sorgt beim ersten Date für unangenehme Stille. Die folgenden 21 Fragen dienen dazu, dass dir der Gesprächsstoff beim ersten Rendezvous sicher nicht ausgeht.

Nicht nur nach dem Wetter fragen

«Wie war dein Wochenende?» oder «Was arbeitest du?» sind oberflächliche Fragen, die schnell beantwortet sind und keinen grossen Eindruck hinterlassen. Für gewöhnlich spricht man beim ersten Date aber eben über das Wetter oder das Essen. Sich einen genauen Eindruck von der anderen Person zu machen, fällt so schwer.

Wer mutig ist und mal etwas Neues ausprobieren will, der wagt sich an etwas ausgefalleneren Gesprächsstoff. Sorge mit ungewöhnlichen Fragen für einen tiefgründigen Dialog und beeindrucke dein Date. So erfährst du auch schneller mehr über die Person, die dir gegenübersitzt und kannst dir einen genauen Eindruck verschaffen, wie diese so tickt.

21 Ideen für Gesprächsstoff

1. «Erzählst du lieber oder bevorzugst du es, zuzuhören?» Das verdeutlicht, was für ein guter Zuhörer die oder der Potenzielle ist. Sich unterhalten können muss die Person aber auch.

2. «Bist du aufgeregt?» Wenn sie oder er mit «Ja!» antwortet, macht das dein Gegenüber sympathisch.

3. «Wie wichtig ist es dir, deine Familie regelmässig zu sehen?» Die Antwort auf diese Frage kann für eine eventuelle gemeinsame Zukunft von grosser Bedeutung sein.

4. «Wenn du eine berühmte Persönlichkeit aussuchen könntest, mit der du zu Abend essen könntest, wer wäre das? Du kannst auch jemanden Verstorbenen nennen.» Dies zeigt, zu welchen Menschen dein Date hochschaut. Die Antwort kann vielleicht auch mit Hobbys in Verbindung gebracht werden, je nachdem, ob dahinter ein Musiker, Schauspieler oder Wissenschaftler steckt.

5. «Welche besonderen Talente stecken in dir?» Vielleicht spricht das Gegenüber Russisch oder kann jonglieren. So können interessante, längere Gespräche entstehen.

6. «Wobei hattest du den letzten Lachanfall?» Lustige Anekdoten sind immer ein guter Stoff zum Plaudern.

7. «Was war das Schönste, das du heute erlebt hast?» Da kann es ja nur tolle Geschichten geben, die eine gute Grundlage bilden.

8. «Bist du eher spontan oder planst du gerne voraus?» Man will ja schliesslich wissen, worauf man sich einlässt.

9. «Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du?» Die Antwort hinter dieser Frage verrät einiges über den Charakter des Gegenübers.

10. «Was machst du im Jahr 2030?» So erfährst du mehr über die Zukunftsvorstellungen der oder des Potenziellen.

11. «Welches war deine Lieblingssendung als Kind?» Kurbelt einen Austausch über das Aufwachsen und die Kindheit an. Erfahre mehr über die Vergangenheit deines Gesprächspartners!

12. «Was wolltest du werden, als du klein warst?» Man erfährt dabei auch, wie sich die Vorstellungen einer Person seit ihrer Kindheit verändert haben.

13. «Wofür lohnt es sich, Geld auszugeben?» Hier werden die Wünsche und Hoffnungen des möglichen Partners bekannt. Wofür sie oder er gerne sparen würde und ob es gemeinsame Träume zu verfolgen gäbe.

14. «Was nervt dich an anderen Personen und warum?» Auch Macken sind ein wichtiger Bestandteil einer Beziehung. Zwei Liebende müssen sich mit ihren Ecken und Kanten lieben lernen.

15. «Das letzte Bild, das du mit deinem Handy geknipst hast?» Ob der andere wohl gerne seine Erinnerungen festhält – oder nicht? Das findest du heraus, indem du einen Blick in ihr oder sein Handy wirfst. Vielleicht steckt hinter dem letzten Foto auch eine witzige Story.

16. «Wie schaut für dich ein «perfekter» Tag aus?» Will man später einmal gemeinsam Zeit verbringen, muss auch geklärt sein, welche Interessen bestehen.

17. «Wenn du morgen aufwachen würdest und eine neue Fähigkeit oder Eigenschaft haben könntest, welche wäre das?» Auch hier werden versteckte Träume und Wünsche offenbart.

18. «Wenn du in die Zukunft schauen könntest, würdest du gerne das Ende des Buches lesen, das die Geschichte deines Lebens erzählt?» Finde heraus, ob die oder der Potenzielle mit ihrem oder seinem Leben zufrieden ist. Auch kann bei einer solchen tiefsinnigen Frage die Neugier der anderen Person herausgefiltert werden.

19. «Was ist für dich persönlich das Grösste, das du bisher erreicht hast?» Worauf dein Gesprächspartner stolz ist, kann eine gute Kommunikationsbasis liefern. Sprecht darüber, was ihr beide bereits erreicht habt und womit ihr am meisten zufrieden seid.

20. «Was war deine letzte Reise?» Reisen ist immer ein gutes Thema. Es hält viele interessante Geschichten und Anekdoten bereit, von denen man noch lange erzählt.

21. «Wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würdest du dir gönnen?» Da siehst du, wie bodenständig dein Date ist und welche Wünsche er oder sie noch hat. Das alles kann eine spannende Unterhaltung auslösen.

Auch die Zeit spielt eine Rolle.

Wann du dich mit deinem Date triffst, spielt ebenso eine wichtige Rolle. Während die meisten Rendezvous abends stattfinden, wäre ein Treffen an einem früheren Zeitpunkt während des Tages eigentlich besser. Am Morgen etwa sind wir noch frisch und munter. Wir sind aufnahmefähiger, neue Personen kennenzulernen. Am Wochenende haben wir ja sowieso genug Zeit. Da könnten wir uns genauso gut einmal an einem Vormittag mit einem Date treffen.