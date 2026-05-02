Eins vorweg: Es ist völlig okay und normal, wenn du nach einer Geburt an alles ausser Sex denkst. Wenn du dann aber doch mal wieder bereits bist dafür, kann es sein, dass du ein paar Fragen hast. Wir liefern die Antworten.

Fünf Dinge, die du über den ersten Sex nach der Geburt wissen musst

Fünf Dinge, die du über den ersten Sex nach der Geburt wissen musst

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ärzte empfehlen, 4 bis 6 Wochen nach Geburt mit Sex zu warten

Wochenfluss und Geburtsverletzungen können Schmerzen und Infektionsrisiken verursachen

Beckenbodentraining unterstützt Rückbildung; Libido kehrt oft nach Stillzeit zurück

Schweizer Illustrierte

Der erste Sex nach der Geburt ist für viele Paare ein schöner, aber auch sensibler Moment. Körperliche Veränderungen, hormonelle Umstellungen und der neue Alltag beeinflussen nicht nur Lust und Befinden, sondern auch den Zeitpunkt, an dem wieder gemeinsam Nähe genossen werden kann.

Oder anders formuliert: Dass Neo-Eltern am Anfang absolut keinen Gedanken an Sex verschwenden, ist völlig in Ordnung. Ein Neugeborenes stellt schliesslich nicht nur das Sex-, sondern das ganze Leben einmal auf den Kopf.

Die guten News: Irgendwann meldet sich die Libido im besten Fall zurück. Tut sie das nicht, können Fachpersonen prima helfen. Gehen wir hier aber mal davon aus, dass Paare ihre Sexualität wieder leben wollen, kann es vor dem ersten Sex nach der Geburt zu Fragen kommen. Wir kennen die Antworten.

Kann Frau direkt nach der Geburt wieder Sex haben?

Die meisten medizinischen Fachpersonen raten, mindestens vier bis sechs Wochen nach einer Geburt mit Sex zu warten. Während dieser Zeit wandelt sich der Körper der Frau besonders stark. Die Gebärmutter bildet sich langsam in ihre normale Lage und Grösse zurück. Bis die Schleimhaut der Gebärmutter abgeheilt ist und sich normalisiert hat, haben Frauen Wochenfluss. Dabei handelt es sich um mehr oder weniger starken Blutungen, die von den Haftstellen des Mutterkuchens (Plazenta), ausgelöst werden. Solange die Frau blutet, sollte das Paar keinen Sex haben, um die Frau vor Entzündungen der Blase oder der Gebärmutterschleimhaut zu schützen.

Paare, die trotzdem vorher miteinander schlafen wollen, sollten Kondome benutzen. Erstens schützen sie, zumindest teilweise, vor unangenehmen Keimen. Zweitens helfen sie, eine ungewollte oder vorzeitige neue Schwangerschaft zu verhüten. Die Wahrscheinlichkeit ist zu diesem Zeitpunkt zwar nicht hoch, aber Achtung, sie ist auch nicht bei null.

Was, wenn es schmerzt?

Vor allem wenn es zu Geburtsverletzungen gekommen ist, sind Schmerzen beim Sex nicht ungewöhnlich. Wenn zum Beispiel der Damm noch sehr empfindlich ist, eignen sich Positionen, in denen die Frau das Tempo bestimmt und selbst steuern kann, wie tief der Penis eindringt. Besonders geeignet ist in diesem Fall die Seitenlage oder wenn die Frau oben ist.

Das Allerwichtigste jedoch ist: Nichts muss schnell gehen. Wenn eine Partei im Moment keine Lust auf Sex da ist, ist das völlig in Ordnung.

Warum ist die Scheide trocken, obwohl ich Lust verspüre?

Dass es nach einer Geburt zu Scheidentrockenheit kommen kann, ist absolut keine Seltenheit. Oft ist die Ursache ein niedriger Östrogenspiegel, der vor allem durch das Stillen bedingt ist. Hier kann ein Gleitgel aus der Apotheke schnell Linderung verschaffen und den den Geschlechtsverkehr angenehm machen. Wichtig: Wer Kondome benutzt, sollte auf ölhaltige Produkte verzichten, da diese das Material angreifen und den Schutz unsicher machen. Gleitmittel mit Wasserbasis sind hier erste Wahl.

Ist was dran am Mythos, das eine Vagina nach der Geburt ausgeleiert sein kann?

Es gibt Frauen, die nach einer Geburt sagen, dass sich ihre Scheide weiter anfühlt und sie beim Sex weniger empfinden. Tatsächlich kann der Durchtritt des kindlichen Kopfes die Scheidenmuskulatur vorübergehend dehnen.

Das ist aber kein Grund zur Sorge: Der Rückbildungsprozess setzt schon kurz nach der Geburt ein. Die Vaginalmuskulatur ist sehr elastisch und findet in der Regel innerhalb weniger Wochen zu ihrer ursprünglichen Spannung zurück. Gezieltes Beckenbodentraining kann den Prozess unterstützen.

Warum Männer häufiger schneller wieder wollen

Das Baby duftet herrlich nach Baby. Man will es stundenlang im Arm halten und kuscheln. Die Aufmerksamkeit, Fürsorge und Liebe der Neo-Mutter richten sich in der ersten Phase fast vollständig auf das Kind. Beim Stillen wird das Bedürfnis von Frauen nach Nähe, Zärtlichkeit und Körperkontakt oft so erfüllt, dass sich Partner vernachlässigt fühlen.

Berührungen, Kuscheln und intime Momente unter Neo-Eltern werden seltener. Viele Väter reagieren darauf mit Enttäuschung und dem Gefühl, aussen vor zu sein. Für manche Männer entsteht daraus der Wunsch nach Sex, oft deutlich früher als bei ihrer Partnerin. Nicht selten steckt dahinter das Bedürfnis nach Sicherheit und der Wunsch, sich in der neuen Lebenssituation bestätigt zu fühlen.