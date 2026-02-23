1 Sport machen

Bewegung hilft immer, denn dabei werden Stresshormone schneller verstoffwechselt, und der Intimbereich wird besser durchblutet. Schon kurze Trainingseinheiten führen zu einer erhöhten Ausschüttung von Testosteron. Bei Frauen wird zudem auch Östradiol gesteigert. Beides kann sexuell anregend wirken.

2 Sich selber befragen

Bei Unlust lohnt es sich, bei sich selber genauer hinzuschauen. Folgende drei Fragen helfen dabei: 1. Habe ich generell keine Lust auf Sex? 2. Habe ich keine Lust auf Sex mit meinem Partner oder meiner Partnerin? 3. Oder habe ich keine Lust auf diese Art von Sex? Damit kommt man dem Problem bereits einen Schritt näher.

3 Solo-Sex

Sich selber berühren kann wieder Schwung in die Libido bringen, ist unabhängig von der Beziehung und davon, ob man überhaupt eine hat. Seine eigene Sexualität kann man in jedem Alter erforschen. Und ein Orgasmus tut dem Körper und der Seele gut. Dabei wird das Kuschelhormon Oxytocin freigesetzt, und der Cortisolspiegel im Körper wird gesenkt. Orgasmen können auch den Blutdruck senken und laut Studien sogar Migräne mildern.

4 Darüber reden

Es muss nicht immer Dirty Talk sein: Mit einem wertschätzenden Austausch über sexuelle Fantasien und Bedürfnisse kommt man sich näher und stärkt das gegenseitige Vertrauen. Fast jeder ist unsicher, wenn es um Intimität geht, und keiner kann ahnen, was sich der andere wünscht.

1:23 Sexologin Amelie Boehm: «Männer schämen sich, wenn sie keine Lust auf Sex haben»

5 Für sich sorgen

Stress ist der grösste Lustkiller. Um so wichtiger ist es, sich Zeit für sich selber zu nehmen, sei es beim Yoga, Tanzen oder einem Spaziergang im Wald. Gesundes und genussvolles Essen unterstützt die Libido ebenso wie genug Schlaf.

6 Sich berühren lassen

Körperliche Nähe tut gut. Einfach mal wieder mit dem Partner oder der Partnerin kuscheln ohne Erwartungen. Wer solo ist, kann sich seinen Oxytocin-Haushalt bei einem organisierten Kuschelabend auffrischen oder eine Katze oder einen Hund streicheln.