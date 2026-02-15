DE
FR
Abonnieren

Kommentar über Eric Schmidt und die jungen Frauen
Das Problem ist nicht das Alter, sondern die Rollenbilder

Älterer Milliardär, junges Model, klare Sache. Kann sein, muss aber nicht. Und ist auch nicht so tragisch. Schwierig wirds, wenn sich die Rollen verschieben.
Publiziert: 15.02.2026 um 06:00 Uhr
|
Aktualisiert: vor 26 Minuten
Kommentieren
1/6
Ex-Google-CEO Eric Schmidt zeigte sich am WEF mit Model und Politikertochter Gloria-Sophie Burkandt.
Foto: Zvg
familienbloggerin_sandra_c_2.jpg
Sandra Casalini

Ex-Google-CEO Eric Schmidt (70) zeigt sich seit Monaten mit Gloria-Sophie Burkandt an seiner Seite, Model, Politikertochter und beeindruckende 43 Jahre jünger als er. Für die meisten ist klar, worum es da geht: Macht und Geld gegen Jugend und Schönheit.

Grundsätzlich ist gegen einen solchen Deal nichts einzuwenden, wenn er denn für beide stimmt. In den meisten Fällen hält er nicht allzu lange, und am Ende haben beide Seiten profitiert. Win-win. Tatsächlich gibt es aber auch Beziehungen mit grossem Altersunterschied, die lange halten. Denn das Problem ist nicht das Alter an und für sich, sondern die Verschiebung der Rollen. Gerade wenn auch die jüngere Partnerin ein gewisses Alter hat, kann eine Partnerschaft mit grossem Altersabstand durchaus auf Augenhöhe geführt werden.

Mehr zu Altersunterschied in Beziehungen
Was läuft da zwischen Orlando Bloom und Zürcher Topmodel?
Mit Video
21 Jahre Altersunterschied
Was läuft da zwischen Orlando Bloom und Zürcher Topmodel?
«Beim Wandern ist sie schneller unterwegs als ich»
Interview
Burger über jüngere Ehefrau
«Beim Wandern ist sie schneller unterwegs als ich»
Cher (79) will ihren 40 Jahre jüngeren Freund heiraten
Trotz «Toyboy»-Kritik
Cher (79) will 40 Jahre jüngeren Freund heiraten
36 Jahre jüngere Ehefrau hat Angst um Reinhold Messner
«Das ist so schlimm»
36 Jahre jüngere Ehefrau hat Angst um Reinhold Messner

Vorsicht vor dem Vater-Tochter-Vibe  

Schwierig wirds, wenn der Fünfzigjährige der Zwanzigjährigen ständig die Welt erklärt, sie vor allem Unheil schützt, ihre Rechnungen zahlt und sie ihm dafür dankbar jeden Wunsch von den Lippen liest. Dann bekommt die Partnerschaft etwas Inzestuöses, einen Vater-Tochter-Vibe, der auf Dauer nicht gesund sein kann. Selbst wenn sich eine junge Frau nach einer Vaterfigur gesehnt hat – irgendwann im Lauf des Erwachsenwerdens relativiert sich dieses Bedürfnis. Und dann ist der einst eloquente, weltgewandte Lover eben nur noch ein alter Mann, der Mühe mit seinem Alter hat. Und die Bruchlandung ist vorprogrammiert. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen