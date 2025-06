Läuferinnen und Läufer sind öfter von Eisenmangel betroffen, da der Aufprall auf die Fusssohlen rote Blutkörper platzen lassen kann. Foto: Keystone

Sandra Casalini Teamlead Service

Eisenmangel passiert relativ oft: Weltweit sind gut zwei Milliarden Menschen davon betroffen, in Europa leidet fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung daran. Darüber, wie er entsteht und wen er trifft, ranken sich viele Mythen. Einige sind wahr, andere könnten nicht falscher sein. Hämatologin Alicia Rovó klärt auf.

Mythos 1: Eisenmangel entsteht durch Verzicht auf Fleisch

Was stimmt, ist, dass unser Körper das im Fleisch enthaltene Eisen besser aufnehmen kann als pflanzliches. «Aber das bedeutet nicht, dass es Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, zwingend an Eisen fehlt», sagt Rovó. Wer sich fleischlos ernährt, tut allerdings gut daran, sich zu erkundigen, welche Lebensmittel und vor allem welche Kombinationen Sinn machen. So verbessert zum Beispiel Vitamin C die Eisenaufnahme. Was die Aufnahme von Eisen hingegen hemmen kann, ist der Konsum von Kaffee und Tee. Daher wird empfohlen, den regelmässigen Konsum zusammen mit der Einnahme eisenreicher Lebensmittel zu vermeiden. Dabei sei die Eisenaufnahme aber sehr individuell, betont die Expertin. «Es gibt Leute, die ernährungstechnisch alles richtig machen und trotzdem Mühe mit der Eisenaufnahme haben. Das könnte zum Beispiel an Problemen mit dem Verdauungssystem liegen.»