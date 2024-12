In der Schweiz sind etwa 17'000 bis 34'000 Menschen vom chronischen Müdigkeitssyndrom betroffen. Foto: Getty Images

Jana Giger Redaktorin Service

Schlapp und energielos. So fühlen sich viele Menschen in der Schweiz, wie Zahlen der CSS-Gesundheitsstudie von 2024 belegen. Fast 70 Prozent der Befragten gaben an, unter Müdigkeit und Erschöpfung zu leiden. Eine bemerkenswerte Zahl. Ist chronische Müdigkeit die neue Volkskrankheit? Wir haben Neuroimmunologe Adrian-Minh Schumacher (38) gefragt, was es damit auf sich hat.

Er hat bis Ende letzten Jahres in der Fatigueambulanz am Universitätsspital Zürich gearbeitet und forscht aktuell am Amsterdam University Medical Center zum chronischen Müdigkeitssyndrom. Müdigkeit komme als Begleitsymptom bei extrem vielen Beschwerden und Krankheiten vor, sagt Schumacher. «In Hausarztpraxen gehört es zu den Top 10 Symptomen, unter denen Menschen leiden.»