Erhöhter Blutdruck in der Nacht ist besonders gefährlich. Zu den möglichen Folgen gehören Herzinsuffizienz, Herzinfarkt und Schlaganfall. Ein Experte erklärt die Therapien.

Schweizer Illustrierte

Unser Blutdruck folgt einem klaren Tag-Nacht-Rhythmus – doch was passiert, wenn er sich nachts nicht wie vorgesehen absenkt? Ein Experte hat uns erklärt, weshalb erhöhte Blutdruckwerte im Schlaf besonders tückisch sein können, welche Ursachen dahinterstecken und warum eine 24-Stunden-Messung entscheidend ist, um gefährliche Risiken wie Hirnschlag oder Herzinfarkt rechtzeitig zu erkennen. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten:

Ist der Blutdruck in der Nacht normalerweise tiefer als am Tag?

Wie vieles im Körper kommt auch der Blutdruck in der Nacht zur Ruhe, er fällt bereits am späteren Abend und dann besonders im Schlaf deutlich ab. Normalerweise sind die Blutdruckwerte nachts unter 120/70 mmHg, bei gewissen Patient*innen jedoch deutlich höher.

Warum ist der nächtliche Bluthochdruck gefährlicher als der Bluthochdruck am Tag?

Jeder Bluthochdruck-Wert ist auf seine Art gefährlich, das heisst unabhängig von der Tageszeit. Je höher er ist, desto häufiger kommt es zu Hirnschlag, Herzinfarkt und vorzeitigem Herztod. Allerdings ist der Unterschied zum normalerweise sehr tiefen nächtlichen Blutdruck beim Blutdruckanstieg in der Nacht grösser.

Was sind die Ursachen für Bluthochdruck in der Nacht?

Bei manchen Menschen, den sogenannten Non-Dippers, fällt der Blutdruck nachts nicht ab. In diesem Fall muss man unbedingt an eine sekundäre Hochdruckform denken, also an eine Nierenarterienstenose. Möglich ist auch eine andere Nierenerkrankung oder ein Blutdruckhormon produzierender Tumor der Nebennieren. Bei anderen Patienten und Patientinnen – und das ist viel häufiger – kommt es nachts wiederholt zu Blutdruckspitzen. Da liegt meist ein obstruktives Schlafapnoesyndrom vor.

Dabei kommt es, besonders bei übergewichtigen und älteren Personen und speziell auch nach Alkoholgenuss, in Rückenlage zu einer Verengung oder sogar zum vorübergehenden Verschluss der Atemwege mit Atemstillstand. Als Folge fällt die Sauerstoffsättigung, was zu einer massiven Aktivierung des sympathischen Nervensystems führt – mit schnellem Puls, starkem Blutdruckanstieg und danach Erwachen. Diese Blutdruckanstiege führen nicht selten zu Hirnschlag und Herzinfarkt.

Welche Symptome weisen auf einen hohen nächtlichen Blutdruck hin?

Die meisten dieser Menschen schlafen schlecht, sie erwachen mehrmals in der Nacht und sind am Morgen nicht ausgeruht, leiden also unter Tagesmüdigkeit und Schlafattacken.

Würden blutdrucksenkende Mittel am Abend das Problem entschärfen?

Das hängt von der Ursache ab. Ist ein normaler, meist familiär bedingter Bluthochdruck schlecht eingestellt, hilft eine zusätzliche Tablette am Abend. Liegt aber eine sekundäre Ursache vor, also eine Nieren- oder Nebennierenerkrankung, dann muss diese ursächlich behandelt werden, meist mit einer Ballonerweiterung der Nierenarterie oder einer operativen Entfernung eines Nebennierentumors.

Das obstruktive Schlafapnoesyndrom hingegen muss in einem Schlaflabor bestätigt werden. In leichten Fällen können eine deutliche Gewichtsabnahme und Alkoholverzicht helfen, meist aber ist nur eine Beatmungsbehandlung mit einer Maske, die sogenannte CPAP-Therapie, wirksam.

Kann die Diagnose nur mit einer 24-Stunden-Messung erstellt werden?

Eine 24-Stunden-Blutdruckmessung sollte man bei jedem Hypertoniker und jeder Hypertonikerin vor und nach der Therapie erwägen. Es ist wichtig, eine wirksame Blutdrucksenkung <140/90 mmHg bei älteren Patientinnen und Patienten und <130/80 mmHg bei jüngeren anzustreben, um die Komplikationen des hohen Blutdrucks zu vermeiden.

Eine Therapiekontrolle mit einer 24-Stunden-Blutdruckmessung ist sinnvoll, um eine gute Blutdruckeinstellung tagsüber, aber auch nachts zu dokumentieren.

Das solltest du dir merken:

Normalerweise sinkt der Blutdruck in der Nacht deutlich ab – tut er das nicht oder steigt sogar an, kann das ein Warnsignal sein. Besonders Schlafapnoe oder Erkrankungen der Nieren und Nebennieren kommen als Ursachen infrage. Weil nächtlicher Bluthochdruck oft unbemerkt bleibt, ist die 24-Stunden-Messung ein wichtiges Instrument. Nur wer auch die Nachtwerte kennt, kann das Risiko für Hirnschlag, Herzinfarkt und andere Komplikationen wirksam senken.