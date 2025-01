Forscher finden neue Anzeichen Das erleben wir, wenn unser Herz stillsteht

Ein Forscherteam um Sam Parnia von der New York University ist der Frage nachgegangen, was in unserem Gehirn passiert, wenn man einen Herzinfarkt hat. Sie haben dafür Reanimationen begleitet und die Gehirnströme der Patienten gemessen. Das Ergebnis erstaunt.