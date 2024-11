1/7 Eine neue Studie mit 90'000 Teilnehmern zeigt, dass langes Sitzen am Schreibtisch das Herz-Kreislauf-Risiko erhöhen kann. (Symbolbild) Foto: Shutterstock

Auf einen Blick Langes Sitzen belastet Herz und Kreislauf

Studie zeigt, Freizeitsport kompensiert negative Auswirkungen nicht

Ich fahre mein Stehpult hoch, denn laut einer neuen Studie könnte langes Sitzen am Schreibtisch Herz und Kreislauf belasten – selbst, wenn man in der Freizeit Sport treibt.

Die Studie, die im Fachmagazin «JACC» veröffentlicht wurde, hat Daten von fast 90'000 Personen analysiert. Die Teilnehmer der Studie trugen eine Woche lang einen Beschleunigungsmesser, um ihre sitzenden und aktiven Zeiten zu erfassen. Diese Daten wurden dann mit späteren Diagnosen von Herzerkrankungen verglichen.

«Nicht länger als 10,6 Stunden am Tag sitzen»

Die Ergebnisse sind alarmierend: Je mehr Zeit im Sitzen verbracht wurde, desto höher war das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ezim Ajufo, Hauptautorin der Studie und Kardiologin am Brigham and Women's Hospital in Boston, betont: «Unsere Ergebnisse unterstreichen die Wichtigkeit, übermässiges Sitzen zu vermeiden. Unabhängig davon, ob man körperlich aktiv ist oder nicht.»

«Wir empfehlen, dass man nicht länger als 10,6 Stunden am Tag sitzt», so die Kardiologin weiter. Diese Zeit kommt schnell zusammen, wenn man den ganzen Tag im Büro sitzt und sitzend zur Arbeit pendelt.

«Joggen oder zügiges Gehen reichen nicht aus»

Die Studie zeigt auch, dass selbst regelmässiges Training die negativen Auswirkungen des langen Sitzens nicht ausgleichen kann. «Manchmal denken wir, wir können einige unserer ungesunden Verhaltensweisen vollständig kompensieren, indem wir an die frische Luft gehen und joggen», sagt Ajufo. Doch die Ergebnisse zeigen das Gegenteil – joggen oder zügiges Gehen nach einem langen Tag auf dem Allerwertesten reichen nicht aus.

Warum ist Sitzen so schädlich? Keith Diaz, ausserordentlicher Professor für Verhaltensmedizin an der Columbia University Medical Center, erklärt, dass Muskeln für die Regulierung von Blutzucker und Fetten im Blut wichtig sind. Um ihre Aufgabe gut zu erfüllen, benötigen Muskeln regelmässige Bewegung.

Ein Stehpult ist nicht die Lösung

Wer jetzt (wie ich) dachte, ein Stehpult löst das Problem, wird enttäuscht. Langes Stehen bringt laut dem Experten wenig. Die Muskeln werden zu wenig bewegt, um Zucker und Lipide abzubauen. Ein Velo oder ein Laufband sind die bessere Option.

Dazu empfiehlt er, alle 30 bis 60 Minuten oder zwischen Aufgaben für ein paar Minuten aufzustehen und umherzugehen. Auch kleine Besprechungen könnten während eines Spaziergangs abgehalten werden. Diaz fasst zusammen: «Wer joggt, ist immer noch besser dran als jemand, der den ganzen Tag sitzt und dann gar nicht trainiert.»