Auf einen Blick Kamillentee hilft bei Magen-Darm-Beschwerden und Erkältungen

Grüntee ist reich an Vitamin C und Antioxidantien

Schwarztee enthält nur halb so viel Koffein wie Kaffee

Der Allrounder

Starten wir mit einem richtigen Alleskönner, der bei fast jedem Wehwehchen eingesetzt werden kann. Die Rede ist vom Kamillentee. Die Sorte, auf die schon unsere Grosseltern geschworen haben – und das aus gutem Grund. Für den Teeaufguss werden lediglich die Blütenköpfe der Pflanze verwendet. Diese enthalten antibakteriell wirkende, ätherische Öle und krampflösende Stoffe, die desinfizierend und beruhigend wirken. So hilft uns das Multitalent bei Magen-Darm-Beschwerden, Krämpfen, Blähungen, Leber- und Gallenleiden, Schmerzen im Unterleib, aber auch bei Erkältungen, Fieber und innerer Unruhe.

Tipp: Kamillentee kann gerade bei Erkältungen auch inhaliert werden. Dies wirkt schleimlösend.

Mit seiner beruhigenden Wirkung kann Kamillentee auch beim Einschlafen helfen. Foto: Pixabay / congerdesign

Der Schmerzlinderer

Euch läuft die Nase und der Hals brennt? Dann solltet ihr dringend zu einer Tasse Salbeitee greifen. Denn ähnlich wie die Kamille enthält auch er entzündungshemmende, ätherische Öle, die eure Halsschmerzen und den Husten im Nu lindern. Auch gegen übermässiges Schwitzen bei Fieber kämpft der sogenannte Lippenblütler an. Salbeitee wird gerne auch bei Bauchschmerzen getrunken und wirkt besonders gut bei Blähungen.

Tipp: Noch effektiver bei Halsschmerzen: Den Salbeitee mehrmals täglich gurgeln.

Euch hat es mit Schnupfen und Fieber ins Bett gelegt? Dann könnte eine Tasse Salbeitee Wunder wirken. Foto: Unsplash / Jana Ohajdova

Der Figurhelfer

Der Gedanken an Brennnessel lässt uns wahrscheinlich erstmal zurückschrecken. Wie sich die tückische Pflanze auf der Haut anfühlt, wissen wir wohl alle. Während die Pflanze uns beim Berühren alles andere als guttut, ist Brennnesseltee ein guter Begleiter, wenn wir auf unsere Linie achten wollen. So wirkt er entschlackend, regt unseren Stoffwechsel an und spült die Giftstoffe aus unserem Körper. Was nur wenige wissen: Brennnesseltee wirkt auch blutreinigend und -bildend und ist auch oft in Blasentees enthalten. Das Gewächs mit den gezackten Blättern spült Bakterien aus dem Körper, wirkt harntreibend und hilft damit bei Harnwegsinfektionen.

Von wegen Unkraut! Brennnesseltee kurbelt unsere Verdauung an und hilft sogar beim Abnehmen. Foto: Getty Images

Der Kreislauf-König

Der Ruf von Schwarztee ist nicht wirklich gut: Zu viel Koffein soll er enthalten und für Einschlafstörungen verantwortlich sein. Doch diese Vorurteile müssen wir etwas relativieren. Klar, Schwarztee enthält Koffein und wer empfindlich auf den Stoff reagiert, sollte sich die Tasse vor dem Einschlafen besser verkneifen. Allerdings ist der Koffeingehalt von Schwarztee nur halb so hoch wie der von Kaffee. Und nun zu den positiven Fakten: Schwarztee fördert unser Herz-Kreislaufsystem und hilft somit, Herzkrankheiten oder Diabetes vorzubeugen. Das enthaltene Koffein bringt auch den Kreislauf in Schwung.

Tipp: Den Aufguss nur zwei bis drei Minuten ziehen lassen. Dann schmeckt der Schwarztee nicht allzu bitter. Tipp: Gerade im Winter ist ein Aufguss mit Zimtstangen eine super leckere Kombi.

Koffeinbombe? Von wegen! Eine Tasse Schwarztee enthält nur halb so viel Koffein, wie eine Tasse Kaffee. Foto: Getty Images/EyeEm

Der Trendige

Jetzt kommen wir wahrscheinlich zum absoluten Favoriten aller Beauty- und Health-Fanatiker. Ob als Matcha Latte oder als Tee – der Grüntee ist eines der Trendgetränke schlechthin. Und das zurecht: Denn er enthält jede Menge Vitamin C und viele gesunde Antioxidantien. Grüntee kurbelt ausserdem unseren Stoffwechsel an, beugt Herz-Kreislauf-Erkrankungen und zu hohen Cholesterinwerten vor. Weiteres Plus: Durch seinen hohen Gehalt an Fluor schützt er unsere Zähne vor Karies.

Tipp: Grüntee wird im Gegensatz zu anderen Tees nicht aufgebrüht, sondern lediglich gedämpft. Die exakte Wassertemperatur hängt von der Grüntee-Sorte und auch vom eigenen Geschmack ab, liegt aber meist etwa bei 80 Grad. Wie auch der Schwarztee enthält auch Grüntee Koffein und sollte deshalb nicht vor dem Schlafengehen getrunken werden.

Grünteesorten gibt es unzählige. Chinesische Sorten haben oft einen leicht herb-rauchigen oder blumigen Geschmack, während japanische Grüntees eine grasig-frische Note auszeichnet. Foto: Unsplash / Muhammad Taufik

Der Muntermacher

Dass Tees gut für unseren Körper sind, ist klar. Da wäre es doch toll, wenn das beliebte Heissgetränk auch etwas für unsere Seele tun könnte. Eine Wunschvorstellung? Keineswegs, denn gerade im Winter, wo es nur wenig Sonnenlicht gibt und die Tage kürzer werden, leiden viele Menschen an schlechter Stimmung. Natürlich ist Johanniskraut kein Wundermittel gegen Depressionen. Dafür aber durchaus ein kleiner Muntermacher. Konsumiert man das Kraut in Form eines Tees, kann dies durchaus eine stimmungsaufhellende Wirkung haben. Den gelben Blüten wird nachgesagt, dass sie das Sonnenlicht des Sommers speichern können.

Tipp: Der Tee ist natürlich kein Antidepressiva und wirkt nicht mit dem ersten Schluck. Er sollte über mindestens zwei bis drei Wochen getrunken werden, damit wir uns etwas Sonnenschein in die dunkle Jahreszeit holen können.

Johanniskraut enthält verschiedene Inhaltsstoffe, die dafür sorgen dafür, dass wichtige Neurotransmitter im Gehirn aktiviert werden. Foto: Getty Images/EyeEm

