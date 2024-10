Foto: Shutterstock

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Emmi

Cholesterin ist für den Körper lebensnotwendig. Es befindet sich fast in allen Geweben und ist Baustein für zahlreiche Stoffwechselvorgänge. Damit dem Körper immer genügend Cholesterin zu Verfügung steht, produziert der Körper Cholesterin zum grössten Teil selbst. Zusätzlich nehmen wir Cholesterin auch über tierische Nahrungsmittel auf. Aber das Ei zum Frühstück löst noch keine Herz-Kreislauf-Erkrankung aus.

Sind die Cholesterinwerte zu hoch, spricht man von einer Hypercholesterinämie. Bei der Beurteilung der Cholesterinwerte ist das Verhältnis des «guten» HDL-Cholesterins (High Density Lipoprotein) zum «ungünstigen» LDL-Cholesterin (Low Density Lipoprotein) von zentraler Bedeutung. LDL kann sich in den Gefässen ablagern und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen, während HDL hilft, überschüssiges Cholesterin zur Leber zu transportieren, wo es abgebaut wird.

Die Therapie bei erhöhten Cholesterinwerten ist abhängig vom individuellen Risikoprofil der betroffenen Person. Neben den HDL- und LDL-Werten wird auch abgeklärt, welchen Einfluss das Gewicht auf das Herz-Kreislaufsystem hat und ob ein Medikament für die Senkung des Cholesterins notwendig sein wird. Angestrebt wird dabei auch ein gesunder, rauchfreier und entspannter Lebensstil; viel Bewegung an der frischen Luft, ausreichende Erholungs- und Schlafphasen und eine ausgewogene Ernährung.

Emmi Benecol® senkt dein Cholesterin – einfach und effektiv In 1 Fläschchen (65 ml) oder 1 Joghurt (115 g) Emmi Benecol® sind 2 g Pflanzenstanolester enthalten. Bei einem täglichen Genuss von 2 g Pflanzenstanolen kann so der Cholesterinspiegel bereits nach 3 Wochen um bis zu 7 bis 10 Prozent gesenkt werden. Ganz einfach: Geniesse täglich ein Emmi Benecol®-Produkt zu einer Hauptmahlzeit. Ein Fläschchen (65 ml) oder ein Joghurt (115 g) Benecol® enthält die empfohlene Tagesmenge von 2 g Pflanzenstanolen. Es wird empfohlen, nicht mehr als 3 g zugesetzte Pflanzenstanole pro Tag zu sich zu nehmen. Benecol® ist ausschliesslich für Personen gedacht, die ihren Blutcholesterinspiegel senken möchten. Personen, die cholesterinsenkende Medikamente einnehmen, sollten das Produkt nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Da koronare Herzerkrankungen verschiedene Risikofaktoren haben, solltest du mehrere Faktoren ändern, um das Gesamtrisiko zu verringern. Benecol® ist möglicherweise nicht geeignet für Schwangere, stillende Frauen und Kinder unter fünf Jahren. Integriere Emmi Benecol® als Teil einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernährung in deinen Alltag, kombiniert mit einer gesunden Lebensweise, die auch den regelmässigen Verzehr von Obst und Gemüse umfasst. In 1 Fläschchen (65 ml) oder 1 Joghurt (115 g) Emmi Benecol® sind 2 g Pflanzenstanolester enthalten. Bei einem täglichen Genuss von 2 g Pflanzenstanolen kann so der Cholesterinspiegel bereits nach 3 Wochen um bis zu 7 bis 10 Prozent gesenkt werden. Ganz einfach: Geniesse täglich ein Emmi Benecol®-Produkt zu einer Hauptmahlzeit. Ein Fläschchen (65 ml) oder ein Joghurt (115 g) Benecol® enthält die empfohlene Tagesmenge von 2 g Pflanzenstanolen. Es wird empfohlen, nicht mehr als 3 g zugesetzte Pflanzenstanole pro Tag zu sich zu nehmen. Benecol® ist ausschliesslich für Personen gedacht, die ihren Blutcholesterinspiegel senken möchten. Personen, die cholesterinsenkende Medikamente einnehmen, sollten das Produkt nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Da koronare Herzerkrankungen verschiedene Risikofaktoren haben, solltest du mehrere Faktoren ändern, um das Gesamtrisiko zu verringern. Benecol® ist möglicherweise nicht geeignet für Schwangere, stillende Frauen und Kinder unter fünf Jahren. Integriere Emmi Benecol® als Teil einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernährung in deinen Alltag, kombiniert mit einer gesunden Lebensweise, die auch den regelmässigen Verzehr von Obst und Gemüse umfasst. Mehr erfahren

Eine cholesterinbewusste Ernährung mit viel Ballaststoffen aus Salat, Gemüse, Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte sowie eine Reduktion der gesättigten und trans-Fettsäuren kann mehr als nur den Cholesterinspiegel senken. Auch das Gewicht und das gesamte Blutfettprofil können davon profitieren. Fachgremien wie die American Heart Association empfehlen zudem hochwertige Öle wie zum Beispiel Raps- und Olivenöl, fettreichen Fisch sowie Nüsse, Samen und Kerne. Diese enthalten hochwertige Fettsäuren wie beispielsweise Omega-3-Fettsäuren, welche sich ebenfalls positiv auf das ganze Herz-Kreislaufsystem auswirken. Ergänzen Sie den mediterranen Speiseplan gezielt mit fettbewusst gewählten Milchprodukten, wenig Fleisch und fantasievollen vegetarischen Gerichten.

Personen, die ihren Cholesterinspiegel senken möchten, können als Teil einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernährung und in Kombination mit einer gesunden und gewichtsmodulierenden Lebensweise zusätzlich von der Wirkung von Pflanzenstanolen profitieren. Studien zeigen, dass der tägliche Konsum von 2 g Pflanzenstanolen den Cholesterinspiegel um bis zu 7 bis 10 Prozent senken kann. Diese Senkung bleibt bestehen, solange Pflanzenstanole regelmässig eingenommen werden. Pflanzenstanole wirken auch in Kombination mit einer medikamentösen Behandlung. Spreche deinen Arzt darauf an – er wird dich dabei unterstützen, die optimale Behandlung für dich und deinen Cholesterinspiegel zu finden.

Bleibe in Bewegung und pflege einen gesunden Lebensstil. Es ist nie zu spät anzufangen – Schritt für Schritt. Es lohnt sich: Schon kleine Anpassungen können eine ungeahnt positive Wirkung haben.