Führt langes Sitzen zu Problemen mit Hämorrhoiden? Proktologe Derek Zieker-Fischer räumt mit Mythen über eine Krankheit auf, die er enttabuisieren möchte. Und gibt Tipps, wie man sie verhindern kann.

Jonas Dreyfus Service-Team

Hämorrhoiden sind mit Blut gefüllte Gefässpolster. Sie sitzen am Ausgang des Enddarms, wo sie – gemeinsam mit dem Schliessmuskel – den After abdichten. Sobald wir auf dem Klo sitzen, schwellen die Hämorrhoiden ab und geben quasi die Bahn frei.

Sind sie vergrössert, kommt es auch abseits des Klos oft zu Beschwerden wie Jucken, Nässen, Schmerzen oder Blut im Stuhl. Die Hämorrhoiden wandern dann nach unten und können aus dem After herausragen.

Medizinerinnen und Mediziner vermuten, dass mehr als die Hälfte aller Erwachsenen über 30 Jahre im Laufe des Lebens Probleme mit dem Enddarm bekommt. Der deutsche Proktologe Derek Zieker-Fischer hat es sich zum Ziel gemacht, die Krankheit zu enttabuisieren. Für Blick räumt er mit sechs Mythen rund um Hämorrhoiden auf.

1 Nur ältere Menschen haben Probleme mit Hämorrhoiden

«Das stimmt ganz und gar nicht», sagt Zieker-Fischer. In seiner Praxis in Reutlingen, Baden-Württemberg, behandelt er Menschen ab 18 Jahren. Darunter Studenten, die sich wenig bewegen und ungesund ernähren. Er habe sein Sachbuch deshalb spasseshalber «F**k you Hämorrhoiden» genannt. «Vielleicht erreiche ich damit, dass sich auch jüngere mit diesem Tabuthema auseinanderzusetzen.» Der grösste Teil seiner Patienten sei 35 Jahre alt oder älter, fügt der Proktologe an. Das bedeute jedoch nicht, dass der Körper mit dem Alter für Hämorrhoidalleiden anfälliger werde. Vielmehr tun ältere Menschen das, was die Leiden begünstigt, oft schon sehr lange.