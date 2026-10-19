Kaffee macht wach und gehört für viele zum Alltag. Doch mehrere Tassen täglich könnten einen überraschenden Effekt auf unsere Leber haben. Das zeigt eine Studie mit fast 355'000 Menschen, die 2026 im Fachjournal «Clinical Gastroenterology and Hepatology» erschien.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Aktualisiert: 28.09.2026 um 11:15 Uhr
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