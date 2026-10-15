Sport ist gesund. Entscheidend ist aber auch, wann wir uns bewegen, wie eine Studie zeigen konnte. Am effektivsten ist besonders eine Uhrzeit.

Um diese Uhrzeit solltest du am besten Sport machen

Um diese Uhrzeit solltest du am besten Sport machen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Zur Verhinderung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch Sport ist der Zeitpunkt des Trainings entscheidend. Am besten ist dazu laut niederländischen Wissenschaftlern der Vormittag geeignet, haben sie in einer Studie jetzt belegt.

«Unabhängig von der Gesamtmenge an physischer Aktivität bringt körperliches Training am Vormittag ein geringeres Risiko für das Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und zeigt die potenzielle Bedeutung zeitlich abgestimmter Betätigung für die Prävention solcher Erkrankungen», schrieben vor kurzem Gali Albalak von der Abteilung für Gerontologie und Geriatrie der Universität Leiden und die Co-Autoren der Studie im European Journal of Preventive Cardiology.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bedienten sich für ihre Untersuchung der Daten von 86'657 Briten aus der sogenannten UK Biobank, die in einer Langzeitstudie den Gesundheitszustand von 502'490 Teilnehmern beobachtet, die zwischen 2006 und 2010 aufgenommen wurden.

Für die Wissenschaftler ist ein klares Muster erkennbar

Während der Beobachtungszeit entwickelten insgesamt 2911 Probanden eine koronare Herzkrankheit. Zusätzlich wurden 796 Schlaganfälle registriert. Die Wissenschaftler verglichen das mit der von den Probanden bevorzugten Tageszeit für körperliche Aktivitäten. Das Ergebnis, so die niederländischen Experten: «Für die koronare Herzkrankheit, Gehirnblutungen und Schlaganfälle ist ein klares Muster erkennbar. Relativ hohe physische Aktivität in der Nacht, also zwischen Mitternacht und sechs Uhr, war mit einem vergleichsweise höheren Risiko assoziiert. Relativ hohe körperliche Aktivitäten zwischen 8 Uhr und 11 Uhr hingegen waren mit einem geringeren Risiko verbunden.»

Sieht man sich die in der wissenschaftlichen Arbeit abgebildeten Zeitkurven genauer an, erweist sich physische Aktivität in etwa um 9 Uhr in der Verhinderung von Herzleiden und von jeder Art von Schlaganfällen als optimal. Umgekehrt ist Frühsport gegen 5 Uhr oder 06.00 Uhr im Vergleich dazu offenbar am wenigsten wirksam. Nach Mittag pendelt das Risiko um das Mittel zwischen den grössten Unterschieden.

Im Vergleich von körperlicher Betätigung am Vormittag zu physischer Aktivität erst ab der Tagesmitte brachte der zeitlich früher absolvierte Sport jedenfalls eine statistisch signifikante Verringerung des Herz-Risikos um 16 Prozent. Die Gefährdung durch Schlaganfälle ging um 17 Prozent zurück. Auch Letzteres bedeutete einen statistisch signifikanten Unterschied. Die Ergebnisse waren unabhängig von der Intensität körperlicher Aktivität.