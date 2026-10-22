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Sportmedizinerin Nora Wieloch verrät
Das unterschätzen viele beim Muskelaufbau

Wer Muskeln aufbauen will, setzt auf Krafttraining. Doch ein entscheidender Faktor geht oft vergessen. Warum Training allein nicht reicht, erklärt Nora Wieloch, Leitende Ärztin für Sportmedizin am Universitätsspital Balgrist, im Podcast «länger gsund».
Publiziert: vor 30 Minuten
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Sina Albisetti und Jasmin Wernli
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